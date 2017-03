Provincia destina $3.000 millones en aumentos al plus, asignaciones y el básico de estatales

El jefe de la cartera económica correntina, Enrique Vaz Torres, dio a conocer los aumentos resueltos por el gobernador Ricardo Colombi, que beneficiarán a un universo de 75 mil personas y que incluye a los jubilados municipales, Capital e interior, en algunos beneficios. Entre las medidas, se avanzó con el aumento en 131% del plus mensual (pasará de $1.300 a $3.000 de bolsillo); un 65% de la asignación por Hijo; en un 31% en la asignación por Persona Discapacitada. Se resolvió el blanqueo de $945 en el sector Docente y una suma de $800 por el Fondo Compensador. Además, una suba de más del 25% para la Administración Central, entre otras medidas para todos los sectores. El ministro confirmó que entre el 14 y 16 se paga el adicional con aumento y que, también con incrementos, entre el 28 y 30 próximo se abonarán los sueldos de este mes. “Durante los últimos 7 años en la provincia se han ejecutado más de 50 medidas salariales. Estas son implementadas con equidad, gradualismo y sustentabilidad”, afirmó Vaz Torres.



El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó ayer 24 medidas de recomposición del salario para la totalidad de los agentes de la administración pública provincial, que implican una inversión de 3.000 millones de pesos, que comenzarán a ejecutarse desde este mes de marzo y que incluyen aumentos en el plus, al salario básico, asignaciones familiares y conceptos particilares.

El jefe de la cartera económica dio a conocer que la gestión del gobernador Ricardo Colombi volcará en los salarios a lo largo de 2017 unos 21 mil millones de pesos, cifra que registra un aumento del 35 por ciento con relación a lo destinado el año pasado.

La política salarial anunciada comenzará a ejecutarse desde hoy con el pago del adicional o plus mensual (con aumentos) y con los sueldos de marzo, que también adelantó, se abonarán a partir del 28 próximo.

Los aumentos tienen como destinatarios a todos los agentes provinciales, docentes, personal de seguridad, de la administración central, de salud, y de vialidad. En cuanto a las medidas generales, se ejecutará un aumento de 131% en el adicional o plus mensual que llega a los jubilados municipales, tanto de Capital como del interior y que pasará de $1.300 de bolsillo a $2 mil desde marzo para llegar a $3.000 en septiembre. También se anunciaron importantes correcciones en beneficios del salario familiar: asignación por hijo y por persona discapacitada a cargo.

En una conferencia de prensa concretada esta mañana en el Salón de Acuerdos del Ministerio, el titular de la cartera brindó detalles de las definiciones resueltas por el gobernador Colombi con impacto en todos los sectores, activos y pasivos. Al momento del anuncio, el ministro Vaz Torres estuvo acompañado por el subsecretario de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini; el tesorero General de la Provincia, Jorge Gazzo; el síndico del Banco de Corrientes, Ricardo Rodríguez; y el titular de la Dirección de Crédito Público de la Provincia, Daniel Insaurralde.

“Es un esfuerzo muy fuerte que hacen todos los correntinos para poder llegar a esta inversión en el salario”, sostuvo el ministro Vaz Torres. “Hablamos de distintas medidas, todas son remunerativas. Lo que pretendemos es que el salario vaya mejorando conceptualmente en este sentido y por lo tanto, al ser remunerativo, impacta directamente en los jubilados y pensionados”, explicó el subsecretario de Hacienda durante la conferencia de prensa realizada esta mañana.



IMPACTO DE LAS MEJORAS

A través del Decreto N°446, el gobernador Colombi resolvió en el año elevar un 131% el adicional o plus mensual; el beneficio remunerativo no bonificable que de bolsillo a febrero fue de $1.300, a partir de marzo ascienda a $2 mil y a fin de año llegará a $3 mil. Esta medida alcanza a todos los sectores y también beneficia a los jubilados de todos los municipios provinciales, incluido en de la Capital.

En lo que respecta al Salario Familiar, a través del Decreto N°447, se aumenta un 65% el beneficio de la asignación por Hijo, impactando en 39 mil beneficiarios, y un 31% la asignación por Persona Discapacitada a Cargo, medida que impactará en 1.300 beneficiarios.

Por otra parte, el Decreto N°444 el sector Seguridad establece también mejoras a partir de este mes, además en los meses de mayo y agosto, alcanzando a impactar en 9 mil puestos laborales. En esta área, se blanqueará la totalidad de las sumas no remunerativas, aumentará el valor punto y el Presentismo y la Responsabilidad Funcional.

Los integrantes del sector Docente recibirán en el año un blanqueo de $945, en cuatro tramos, elevando el básico de $4.812 a $5.757, alcanzando a 40 mil puestos de trabajo. También sumarán $800 por el Fondo Compensador Provincial y los $700 del aumento en el plus desde marzo. Estas medidas se ejecutan a través del Decreto N°448. "Los docentes, como mínimo, tendrán un aumento de $1.500 en marzo", apuntaron.

En lo que hace a la administración central, se resolvió una mejora del 25% en tres tramos, avanzándose en la corrección de la asignación de clases, a través del Decreto N°449. En tanto que con los Decretos N°450 y 451 se avanza con la recomposición al sector Salud Pública en cuanto al valor de las guardias, los conceptos de Riesgo y Peligrosidad, y un aumento de $1.500 para agentes de ex Formarse y Crecer . A través del Decreto N°445 se determina la recomposición el salario de los trabajadores de Vialidad: un blanqueo de $1.000.



CRONOGRAMA DE PAGOS

El ministro Vaz Torres confirmó que a partir de hoy, martes 14 de marzo, se pagará el adicional o plus mensual con el aumento correspondiente al primer tramo, elevándose el beneficio este mes a $2 mil de bolsillo.

El plus se abonará en tres días; hoy 14 percibirán los agentes de la administración pública provincial, tanto activos como pasivos, incluyendo a jubilados municipales, con los documentos terminados en los números 0, 1, 2 y 3; el miércoles 15, quienes tengan DNI terminados en 4, 5 y 6; y el pago finaliza el jueves 16 de este mes.

El jefe de la cartera económica también adelantó que el cronograma de pago de los sueldos de marzo, con los primeros aumentos del año a todos los sectores, se ejecutará los días 28, 29 y 30 de este mes. Inmediatamente definidos los montos por tramos, en un trabajo de articulación con el Banco de Corrientes S.A., el Ministerio de Hacienda y Finanzas brindará esta información.



TRES EJES DE CORRECCIÓN

“Durante los últimos 7 años, en la provincia se han ejecutado más de 50 medidas salariales. Estas son implementadas con equidad, gradualismo y sustentabilidad. No nos cansamos de repetir estas palabras que forman parte del patrimonio de todos los correntinos”, afirmó Vaz Torres.

“Estas medidas se dan con equidad porque entendemos que en los sectores, tanto en la clase activa y nuestros jubilados, todos tienen la misma jerarquía, respeto y consideración en este gobierno; habida cuenta que en otras épocas los jubilados y pensionados la pasaban muy mal porque siempre se los descuidaba”, recordó el jefe de la cartera económica correntina.

“El acento del Gobierno estuvo acá, estuvo en restablecer la equidad con los jubilados, este sector que es tan importante como la clase activa, porque en algún momento también prestaron servicios en el Estado y no porque dejen de hacerlo deben que tener una consideración distinta”, sostuvo el economista provincial.



EN PERMANENTE ARTICULACIÓN

“Este año no fue la excepción a la regla en las prioridades de Gobierno. Hemos trabajado con todos los sectores para ir acercándonos a las expectativas que lógicamente siempre están vinculadas a las necesidades y estas son crecientes”, comentó Vaz Torres, durante la conferencia de prensa, sobre el proceso de diseño de la política salarial.

“Mientras las necesidades son crecientes, las limitantes son los recursos, en este contexto tenemos medidas generales que alcanzan a todos los sectores y tenemos medidas particulares” explicó el Ministro.

“Esto es en honor a la previsibilidad; podemos hacer esto luego del anuncio del Gobernador en la asamblea legislativa ante los representantes genuinos del pueblo de Corrientes y además podemos decirles cómo serán estas medidas de aquí a fin de año en virtud de que las decisiones e se toman con sustentabilidad y la previsibilidad”; insistió el máximo titular de la cartera económica.



LA MAYOR INVERSIÓN POSIBLE

“Estamos invirtiendo, según lo dijo el señor gobernador Ricardo Colombi en su discurso del 1° de marzo, la mayor cantidad de recursos posibles y en esto tenemos que recalcar el tope constitucional que tiene la Provincia respecto de lo que se puede destinar al salario”, aclaró Vaz Torres.

“Cuando el gobernador Colombi habló de una inversión del 35% sobre lo que se invirtió en el período anterior es porque estamos muy cercanos al tope que nos permite nuestra Constitución”, agregó.

“Esto lo quiero aclarar porque existen algunos advenedizos en la política que supieron tener recursos extraordinarios cuando les tocó administrar la comuna de la Capital, estoy hablando de Camau Espínola, que hablan de la inversión en salario, primero como si supieran, y en segundo lugar, como si hubiesen hecho algo en este sentido”, cuestionó el Ministro.



GESTOR DEL CONFLICTO

“Para hablar de inversión salarial hay que tener autoridad moral e intelectual. Nosotros decimos que algunos que hablan sin saber son oportunistas políticos. Estos son quienes trancaron recursos a la Provincia, aun cuando tuvieron hasta cargos nacionales, porque lo que sé es que cuando Camau Espínola fue Secretario de Deportes de la Nación no hizo ni siquiera una cancha de Tateti en Corrientes. Esto tiene que quedar muy claro”, advirtió Vaz Torres.

“No sólo obstruyó recursos destinados para la Provincia. Ahora, además, gestiona el conflicto, por ejemplo con la policía. Estas cosas hay que decirlas claramente, porque nos costó mucho a todos los correntinos recuperar las finanzas del Estado para estar a la altura de las circunstancias. Estuvimos observando cómo se manejan algunas personas”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas



MIRAR LA HISTORIA DE GESTIÓN

“Que no exista ninguna duda que cuando los topes constitucionales lo permitan y los recursos estén asegurados, el Gobierno Provincial tendrá siempre en cuenta medidas correctivas”, aseguró Vaz Torres.

“Es cierto que estamos en una situación difícil, pero en Corrientes estamos mucho mejor que en otros lugares; esta situación no nos alegra, pero en nuestra jurisdicción, que es nuestra obligación ,el contexto está bastante bien y vamos a seguir mejorando”, agregó.

“Para darle crédito a las palabras de algún funcionario o de un gobernante hay que observar hacia atrás, hay que observar qué hizo, su conducta, qué es lo que pasó. Si miramos hacia atrás, todas las medidas que se tomaron después de hacer un anuncio global, general, previsible, sustentable en el tiempo, cerradas las discusiones con los sectores gremiales, fueron en favor de los trabajadores, para reforzar el salario. Fueron para mejorar la inversión salarial”, afirmó.

“Esta política salarial, así descripta, está por encima de las previsiones o los guarismos que se establecen con relación a las metas que tiene el gobierno respecto a la inflación; con lo cual, le estaríamos ganando a la inflación si todo se da de acuerdo a lo que estableció la Nación”, puntualizó.

“Hoy cuando todos hablan de una ponderación entre un 18% y un poco más de 20% nosotros estamos, con estas medidas, por encima de esos números que tienen mucho que ver la inflación con el déficit fiscal. Si esto se corrige, si esto se empieza a atenuar estaríamos en un escenario donde el salario real se va recomponiendo efectivamente”, adelantó el Ministro de economía.



ALCANCE A MUNICIPALES

El aumento del plus mensual incluye a pasivos municipales de Capital y de todo el interior, además de los activos y jubilados y pensionados dependientes de la administración pública provincial.

“El esfuerzo de la provincia recompone algunas cuestiones originadas en gestiones anteriores, por ejemplo de la Capital, donde el pago en negro era de todos los días y donde había trabajadores, como las famosas cooperativas, con empleos precarizados y que prestaban servicios en la comuna”, dijo Vaz Torres.



RECONOCIMIENTO A LA RESPONSABILIDAD

“La corrección de la asignación de clases es importante, porque anteriormente para la liquidación de haberes sólo se corregía uno de los dos conceptos que la integran, que es el salario básico de la administración general. A partir de estas nuevas medidas se corregirá también el otro concepto que está asociado y que de la sumatoria de ambos significará la asignación de clases”, explicó Rivas Piasentini.

“Al corregir el salario básico y la asignación de clases nos va a permitir, no solamente un incremento salarial, sino que además este aumento vendrá asociado a una cuestión de responsabilidad del agente dentro del sector”, explicó el subsecretario de Hacienda.

“No va a ser lo mismo el incremento de un Jefe o Director de un Departamento respecto de alguien que no tiene antigüedad y que recién se está iniciando dentro de la carrera en el sector de la administración”, señaló Rivas Piasentini.

“Esta es una corrección que tiene un doble mecanismo, no sólo se agota con una sola corrección salarial de bolsillo sino que además también tiene que ver la jerarquía que obviamente va a generar un efecto piramidal un poco más interesante y evitar el achatamiento”, agregó.



SEGURIDAD

El Ministro habló también puntualmente de los aumentos para policías y penitenciarios, destacando “el esfuerzo de todos los correntinos para un servicio esencial, como es el de la seguridad”. “Tiene que tener un costado de una altísima responsabilidad antes de proponerse a ser candidato a nada, hay que ser responsable”, cuestionó nuevamente con relación al rol de Espínola impulsando conflictos en algunos sectores.

Se produce el blanqueo del 100% del salario de los activos; transformándose el sector de Seguridad en el primero dentro del Poder Ejecutivo que tendrá la totalidad del salario de activo de carácter remunerativo. En consecuencia, estas correcciones impactan directamente en el sector de los retirados.



MEDIDAS DE RECOMPOSICIÓN DEL SALARIO - Año 2017

ADICIONAL O PLUS MENSUAL (Decreto Nº 446)

- En Marzo:

* Aumenta de $1.300 a $2.000 de bolsillo.



- En Mayo:

* Aumenta a $2.300 de bolsillo.



- En Julio:

* Aumenta a $2.700 de bolsillo.



- En Septiembre:

* Aumenta a $3.000 de bolsillo.



En el año, pasará de $1.300 a $3.000 de bolsillo.

Con el aumento de $1.700 DE BOLSILLO, el plus aumentará 131% en el año.

La medida alcanza a 75 mil estatales activos y jubilados (incluyendo pasivos municipales de Capital e interior).



EL PLUS DE MARZO, QUE PASA DE $1.300 A $2.000 DE BOLSILLO, SE ABONARÁ LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE ESTE MES.



SALARIO FAMILIAR (Decreto Nº 447)

Asignación por Hijo

- En Agosto:

§ Aumenta de $620 a $820.



- En Octubre:

§ Aumenta a $1.020.



En el año, pasará de $620 a $1.020.

Este aumento de $400 implica una suba de 65% en la asignación.

La medida impacta en 39 mil beneficiarios.



Asignación por Persona Discapacitada a Cargo

- En Agosto:

§ Aumenta de $1.300 a $1.500.



- En Octubre:

§ Aumenta a $1.700.



En el año, pasará de $1.300 a $1.700.

Este aumento de $400 implica una suba de 31% en la Asignación.

La medida impacta en 1.300 beneficiarios.



SECTOR DOCENTE (Decreto Nº 448)

- En Marzo:

§ Aumento de $800 por el Fondo Compensador Docente Provincial (según criterio FONID – hasta 2 cargos)

El maestro de grado sin antigüedad (cargo testigo) cobrará en marzo $11.848



- En Julio:

§ Blanqueo de $300 al básico.



- En Septiembre:

§ Blanqueo de $300 al básico.

- En Octubre:

§ Blanqueo de $345 al básico.



Con el blanqueo de $945, en el año, el Básico pasará de $4.812 a $5.757, lo que implica una corrección del 20% del salario básico.

Los docentes perciben también los aumentos en las asignaciones y en el plus de estatales: $700 en marzo y $1.700 en el año.

La medida alcanza a 40 mil puestos laborales.



ADMINISTRACIÓN CENTRAL (incluyendo Salud) (Decreto Nº 449)

- En Marzo:

§ Aumento del 15% en la asignación de clase de todas las categorías.



- En Mayo:

§ Aumento del 5% en la asignación de clase de todas las categorías.



- En Agosto:

§ Aumento del 5% en la asignación de clase de todas las categorías.



Los estatales perciben también los aumentos en las asignaciones y en el plus: $700 en marzo y $1.700 en el año.

La medida alcanza a 17,5 mil puestos laborales.



SEGURIDAD (Decreto Nº 444)

- En Marzo:

§ Blanqueo de la TOTALIDAD de cifras no remunerativas del Salario del Activo.

§ Aumento de 120% en la cantidad de puntos de los conceptos Presentismo y Responsabilidad Funcional.



- En Mayo:

§ Aumento del 5% en el Valor Punto.



- En Agosto:

§ Aumento del 5% en el Valor Punto.



Los agentes de seguridad perciben también los aumentos en las asignaciones y en el plus de estatales: $700 en marzo y $1.700 en el año.

La medida alcanza a 9 mil puestos laborales.



SALUD PÚBLICA (Decreto Nº 450 Y 451)

- En Marzo:

§ Incremento del concepto Riesgo y Peligrosidad. (La nueva escala quedará comprendida entre el 30% y 70% del Básico).

§ Incremento del 12% en las Guardias Médicas Activas y Pasivas. (Ej: guardia 24 hs día hábil médico general pasará de $1.800 a $2.000)

§ Aumento de $1.500 a personal de Más y Mejor Trabajo (ex Formarse y Crecer).



- En Mayo:

§ Incremento del 12% en las Guardias Médicas Activas y Pasivas. (Ej: guardia 24 hs día hábil médico general pasará de $2.000 a $2.200).



Los agentes de Salud Pública perciben también los aumentos en la asignación de clase: 15% en marzo y 20% en el año; las asignaciones familiares y los incrementos en el plus de estatales: $700 en marzo y $1.700 en el año.

La medida alcanza a 7.650 puestos laborales.



VIALIDAD PROVINCIAL (Decreto Nº 444)

- En Marzo:

§ Blanqueo de $250.



- En Mayo:

§ Blanqueo de $250.



- En Julio:

§ Blanqueo de $250.



- En Septiembre:

§ Blanqueo de $250.



En el año, se transforma en remunerativa la suma de $1.000.

Los agentes de Vialidad perciben también los aumentos en las asignaciones y en el plus de estatales: $700 en marzo y $1.700 en el año.

La medida alcanza a 450 puestos laborales.



LOS HABERES DE MARZO, CON AUMENTOS, SE PAGARÁN LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE ESTE MES



INVERSIÓN EN LA POLÍTICA SALARIAL 2017: 3 MIL MILLONES DE PESOS



INVERSIÓN TOTAL ANUAL EN SALARIOS: $21 MIL MILLONES