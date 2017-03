Acto en San Luis del Palmar: Colombi formalizó la cesión de los terrenos a la Cooperativa UTRASA, entregó un vehículo y destinará 15 millones de pesos de inversión a la planta

“A partir de hoy podemos decir que UTRASA es patrimonio de los trabajadores sanluiseños”, con esas palabras, el mandatario graficó la importancia del traspaso del predio que fuera expropiado tras la quiebra de Gatic, que ahora pasa a ser manejado por la propia Cooperativa. Asimismo otorgó un vehículo para el transporte de materia prima y producción, y confirmó una inversión de la provincia por un monto 15 millones de pesos, destinado a compra de maquinarias y obras de infraestructura.En una jornada histórica para la localidad de San Luis del Palmar, el gobernador Ricardo Colombi presidió ayer, un acto en la cooperativa de trabajo UTRASA, en donde anunció la cesión de los terrenos que fueran expropiados en su momento por parte de la provincia tras la quiebra de Gatic. S.A., que ahora pasan a ser patrimonio de los trabajadores, a la vez que entregó un vehículo y anunció una inversión de 15 millones de pesos en maquinarias e infraestructura destinada a la planta.El mandatario arribó a la localidad cerca del mediodía junto a una comitiva oficial y tras ser recibidos por el intendente, Ricardo Valenzuela y la titular de la cooperativa, Ana María Galarza, junto al ministro de Industria, Ignacio Osella, recorrieron la planta, saludaron a los trabajadores y se interiorizaron sobre las labores que despliegan en la fabricación de calzados de primera calidad.Posteriormente, en el ingreso a la fábrica se desarrolló el acto, que contó también con la presencia de los ministros Eduardo Vischi (Coordinación y Planificación) y Enrique Vaz Torres (Hacienda y Finanzas), secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, interventores de entes autárquicos, legisladores provinciales, autoridades comunales, funcionarios de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de Nación, el presidente de Fábricas Recuperadas, Luis Alberto Cano, referentes del Plan Belgrano, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), fuerzas de seguridad, trabajadores, la comunidad en general e invitados especiales.En el inicio del acto se dio lectura al decreto que, con la firma del gobernador Colombi y el ministro Osella, autorizó la cesión a título gratuito de los bienes inmuebles que fueron objeto de expropiación en virtud de la Ley N° 5.640, los cuales son cedidos a la Cooperativa de Trabajo Unión de Trabajadores Sanluiseños, con la condición resolutoria de continuar funcionando como cooperativa, representando los intereses de los trabajadores, explotando las unidades productivas, persiguiendo sus fines solidarios, autogestionarlos y cooperativos y de cumplir con las obligaciones que en se establecen en las leyes particulares.Posteriormente se leyó el Convenio, mediante el cual la Provincia entregó a UTRASA la tenencia de un vehículo de carga Kangoo PH3 Confort 1.6, destinado exclusivamente para el servicio de transporte de materia prima y/o producción terminada de la Cooperativa.Al tomar la palabra, el gobernador Colombi recordó las dificultades que pasó la empresa años atrás, y la firme decisión de la provincia de expropiar los terrenos, adquirirlos a la quiebra de Gatic y ceder el manejo a la cooperativa de trabajadores.Y acotó: Hoy estamos acá compartiendo este nuevo futuro de esta empresa, lo hacemos convencidos que hay 230 familias comprometidas con mejorar el trabajo, la calidad de vida y las ganas de que la producción de Corrientes y San Luis del Palmar llegue a distintos rincones del mundo”.A la vez que sostuvo que a “partir de hoy estos terrenos pasan a ser propiedad y patrimonio de los trabajadores sanluiseños” valoró todo lo que se hizo para “poner de pie a esta empresa y darle dignidad a los trabajadores”.“Hoy esta es la casa de ustedes y les pedimos que la cuiden, que sea un lugar de nuevas inversiones y proyectos”, manifestó Colombi, tras lo cual destacó que a través de un Convenio que se va a rubricar con el Ministerio de Desarrollo Social, “los calzados y la producción de UTRASA también se van a vender en todo el país”.En otro tramo de sus conceptos, Colombi anunció que la Provincia invertirá 15 millones de pesos en la planta. “Vamos a invertir 10 millones de pesos en maquinarias y equipamiento necesarios para fortalecer la producción y otros 5 millones para obras de infraestructura, porque queremos que la empresa ocupe el lugar que se merece”, puntualizó.Asimismo, expresó que UTRASA va a seguir creciendo si se “mantienen unidos detrás de objetivos comunes y nosotros como estado los vamos a acompañar plenamente”, y dijo que el “trabajo genuino es el que permite mostrarles a nuestros hijos que hay una sociedad que quiere vivir mejor. Que podamos forjar valores, darle valor a la palabra, al compromiso, a la solidaridad y al respeto por el prójimo”.“Confiamos en ustedes y les decimos que no bajen los brazos, dificultades se van a presentar, pero si mostramos convicción y sabemos adonde ir, todos los problemas los vamos a sobrellevar, juntos”, aseveró y finalizó afirmando: “Que esta gran casa que hoy es de todos ustedes, signifique el despegue definitivo para no solo de todos ustedes y sus familias, sino de todo San Luis del Palmar y de Corrientes”.Por su parte, el ministro Ignacio Osella señaló que “estamos acá para decirles que siempre los vamos a estar acompañando” y subrayó que el actual Consejo de Administración de la Cooperativa, “sin dudas que hizo muy bien su trabajo. No es fácil levantar lo que levantaron, con una deuda millonaria que hoy está saldada. Se manejaron con responsabilidad, honestidad y orden, no podemos menos que felicitarlos e instarlos a seguir por este camino”.En tanto, Osella remarcó que si “bien no desconocemos que la industria del calzado no está pasando por un buen momento, tenemos la esperanza que todo va a mejorar, fundamentalmente por los recursos humanos con que cuenta UTRASA. No tenemos dudas que pronto llegará la etapa del crecimiento, de la mano de la capacitación y formación constante”.Como no podía ser de otra manera, fue el turno de las expresiones de la presidenta y alma mater de la Cooperativa, Ana María Galarza, quién enfatizó: “Vivimos un día muy especial que quedará en la historia: el 13 de marzo del 2017, el gobernador Colombi, en su tercera gestión, hace efectivo el traspaso del predio, la planta y maquinaria a nuestra Cooperativa, inmuebles que fueron expropiados y adquiridos a la quiebra de Gatic”.“Hace un par de años, por decisión de los asociados recibimos la conducción de esta Cooperativa, con muchísimas irregularidades y una deuda que superaba los 5 millones de pesos. La situación era compleja, difícil, pero desde un primer momento nos propusimos como meta salvar las fuentes de trabajo y en base a una administración ordenada y transparente, empezar hacer frente a las obligaciones contraídas”, continuó comentando.La titular de UTRASA remarcó luego que “hoy podemos decir con orgullo que UTRASA es una Cooperativa libre de deudas. Lo logramos con trabajo, esfuerzo, cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos asumidos”.Y al momento de agradecer, dirigió sus palabras “al gobernador Colombi, funcionarios de su gabinete, autoridades nacionales, nuestro municipio, los trabajadores y tanta gente de nuestra comunidad que trabajó a la par nuestra desinteresadamente, todo este respaldo nos ha permitido tener la cabeza en alto y levantarnos, aún en los momentos más difíciles”.Para finalizar el acto, se procedió a la invocación religiosa y bendición de las instalaciones de la planta.La Cooperativa de Trabajo “Unión de Trabajadores Sanluiseños” Limitada desarrolla sus actividades en San Luis del Palmar, Corrientes. Es una Empresa recuperada y autogestionada por sus propios trabajadores. Nace de una empresa quebrada y se recurrió al cooperativismo como paliativo ante la crisis y el peligro de desocupación que esto conlleva, con el fin de construir un espacio de trabajo horizontal basado en el esfuerzo, el compromiso y la responsabilidad de sus socios.Actualmente, la cooperativa se dedica a la confección de calzados deportivos cuero y lona, indumentaria y carteras. Trabaja con marcas reconocidas como Maincal, Ringo, Plumitas, jaguar y Lemarroc.Para realizar su actividad cuenta con 100 máquinas costureras y un predio de 8 hectáreas ubicado en la calle Itatí 151, en San Luis del Palma.El trabajo se realiza en un inmueble dedicado al proceso productivo de 3500 m2, un salón de capacitación y comedor de 1200 m2.