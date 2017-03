Romy Frontini clarificó sobre situación del Aeropuerto y su futuro

Romy Frontini, encargado del aeropuerto local dijo que es optimista de la reactivación plena de las actividades en el aeropuerto por la aparición de empresas aeronáuticas “low cost” que podrían ayudar a devolverle actividad al aeropuerto local. Destacó la incorporación de una camioneta especialmente equipada para combatir incendios.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, Agustín “Romy” Frontini clarificó sobre la situación del aeropuerto “Diego Nicolás Diaz Colodrero”.

Se le preguntó acerca del funcionamiento del aeropuerto y de la poca actividad que evidencia. Frontini respondió: “Hay poco movimiento. Al perderse la línea que teníamos con Buenos Aires, hace que también los operadores turísticos sobre todo de Esquina estén trabajando en otros aeropuertos. Eso nos perjudica obviamente, es vox populi todo lo que se está moviendo a nivel nacional, más allá de las idas y venidas del gobierno. Pero soy optimista, hay buenas perspectivas de todas las líneas interesadas en el país, con precios accesibles, aparentemente, que es lo que más importa porque no nos olvidemos que el transporte aéreo es caro, duplica a un transporte terrestre. Pero el aeropuerto lo seguimos manteniendo, tratamos de ir viendo la posibilidad de que en la medida del presupuesto tanto municipal como provincial sostener eso. A nivel provincial, de tres etapas que hemos acordado con el gobernador una ya se cumplió que es la parte eléctrica. Hoy tenemos por ejemplo todo el grupo electrógeno, que actúa a los trece segundos de que se produce un corte de energía eléctrica por parte de la DPEC. Eso es importante porque Aeronáutica permite hasta quince segundos tener luz, nuevamente en el caso de que un avión esté aterrizando o por despegar, que se pierda el contacto entre los controladores y el piloto. En esos trece segundos estamos en regla, tenemos la instalación eléctrica nueva. La segunda etapa es el mantenimiento de la pista. Estamos esperando del plan Belgrano que está arrancando despacito, estimo que tenemos un año electoral que por ahí nos puede llegar a complicar un poco hasta tanto no se sepa o no tengamos nuevas autoridades pero hay un panorama más abierto que años anteriores”.

“El aeropuerto siempre operativo, estuvo en condiciones más allá de que tengamos algunas pequeñas falencias, teníamos un problema de desmonte y limpieza pero el aeropuerto siempre estuvo operable, incluso en caso de emergencia como el año pasado en que la zona rural estuvo bajo agua, el aeropuerto era la base de operaciones de toda la gente que se estuvo manejando en ese tema”, remarcó.



PROBLEMA GRAVE

Explicó que “acá hubo un problema grave que nos perjudicó a todos, incluyendo la zona de Concordia y Paraná, que era una disposición que en su momento no permitía el ascenso y descenso o el movimiento de aviones de menos de 30 plazas, eso perjudicó a toda la zona, nosotros estábamos esperando con un avión de 19 plazas que es lo ideal para ir más o menos solucionando el problema de transporte, ante esa medida de que ningún avión de menos de 30 plazas podía operar en aeroparque nos perjudicaba, no había un avión intermedio y de ahí hoy por hoy aeroparque opera con aviones sin limitaciones de asiento, y están todas estas empresas interesadas en cubrir estas rutas, las perspectivas creo que son buenas, habría que ver una vez terminadas las elecciones, depende de las autoridades a nivel local y provincial, ponernos de acuerdo y volver a renegociar con algunas empresas”.

Frontini reconoció que “el movimiento ha mermado mucho porque Esquina está trabajando directamente con Santa Fé o Paraná, a veces van hasta Resistencia, inclusive, ellos necesitan Goya, porque Goya es un punto estratégico para todo esta zona, inclusive habíamos hecho una cartera de clientes de Bella Vista donde personas de tercera edad, tenían que hacer quince horas de colectivo y eso era muy duro para ellos que preferían venirse hasta Goya y en una hora y media estaban en Buenos Aires, era una solución para toda esta gente. Creo que vamos a volver a retomar y vamos a tener otra vez”.-



EQUIPO CONTRA INCENDIOS

Explicó de qué se trata el equipo contra incendios que envió el gobierno de la provincia.

Dijo Frontini: “El gobierno provincial a través de la Dirección de la Aeronáutica envió una camioneta Toyota con todo el equipamiento contra incendios, tiene todos los elementos que se necesitan para la seguridad operacional del aeropuerto con los elementos que sirven para la parte aeronáutica. Es una camioneta equipada para ese fin, así que estamos contentos. Ya tuve contacto con la gente de bomberos, tengo que entrevistarme con el comandante González porque en definitiva ellos son los que van a ocuparse de utilizar este vehículo que va a quedar en el aeropuerto”.

“En su oportunidad lo que nos había enviado el gobernador eran matafuegos, tenemos dos carros, pero y un manual transportable, lo que pasa es que necesitamos el vehículo para transporte, hoy tenemos la camioneta que ya tiene incorporada todo el equipamiento, más los dos carros, y estamos viendo la posibilidad de adaptar con un sistema de enganche para el caso de que bomberos pueda ingresar con uno de esos carros”, dijo.

El funcionario continuó diciendo: “La seguridad operacional de los aeropuertos ha cambiado para bien, durante cuarenta años se usaron los matafuegos a mano, o sea que siempre se está en manos de bomberos, que el cuartel de bomberos que tenemos en Goya es muy importante para toda la región, pero de todas maneras esto hace que podamos tener en forma permanente este vehículo con esta característica para cualquier eventualidad, ojala nunca lo usemos”.-