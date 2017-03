Lanzamiento: El nuevo Procrear dará créditos a 30 años con cuotas de 2.500 pesos por cada millón otorgado

El presidente Mauricio Macri relanzó el programa para la adquisición, construcción, refacción y ampliación de una vivienda que beneficiarán a 100.000 familias este año.El presidente Mauricio Macri relanzó el sábado el Programa de Crédito Argentino (Procrear) para la adquisición, construcción, refacción y ampliación de una vivienda, que destinará $ 60.000 millones en préstamos hipotecarios que beneficiarán a 100.000 familias este año, con una cuota que será más baja que lo que se paga por un alquiler, y un plazo de repago de 30 años.“Esto es histórico, es una revolución para el crédito hipotecario”, aseguró Macri, en un acto del que también participaron por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el de Interior, Rogelio Frigerio; y la gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, en un complejo habitacional en construcción en el Barrio Los Indios, ubicado en la localidad bonaerense de San Miguel.Destacó que “lo revolucionario de este crédito es que por cada millón de pesos otorgado, la cuota será de $ 2.500”, que teniendo en cuenta que el monto máximo financiable es de $ 1.650.000, da una contribución mensual máxima de $ 4.125.Macri también precisó que “esto es posible porque el Estado subsidia (la tasa de) $ 400.000” por cada millón que se otorga.Incluso le dijo a la “gobernadora, que si bajamos un poquito (el impuesto a) los Ingresos Brutos, la cuota puede bajar a casi $ 2.000”.“Se lo dejo como inquietud a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y a todos los gobernadores que me estén escuchando en este momento, porque todos cobran los Ingresos Brutos”, subrayó el Presidente.Puntualizó que “hay millones de argentinos que no tienen su casa propia por las múltiples inestabilidades que tuvo el país a lo largo del tiempo, que impidió que accedan a un crédito que pudieran pagar con su trabajo y transformar el gasto del alquiler en construir su futuro”.“Continuamos una política que venía del gobierno anterior, pero reorientándola hacia aquellos que más la necesitan”, afirmó el Presidente, quien aseguró que “el Procrear terminaba financiando casas en barrios cerrados”.El nuevo Procrear atenderá las necesidades de quienes perciben hasta “cuatro sueldos básicos”, precisó Macri, es decir, el equivalente a cuatro salarios mínimos, actualmente en $ 8.060, lo que da un tope de $ 32.240 de ingresos mensuales por crédito.El jefe de Estado destacó que “esto tiene como dinamizador que el Banco Nación se sumó con $ 30.000 millones más” a los $ 30.000 millones que estaban destinados al Procrear.“Es una herramienta maravillosa que se irá sumando a otras que estamos creando, siempre pensando en el largo plazo”, subrayó Macri, quien afirmó que “todo se mueve en la dirección de crear futuro, de generar felicidad”.Puntualizó que el Gobierno pretende que “en cuatro años, tres de cada cuatro argentinos tengan cloacas”, y seguró que “hoy son millones los que no la tienen”."Queremos que el 100% de las personas que vive en zonas urbanizadas tenga agua potable”, remarcó el Presidente.Sostuvo que “la Argentina comenzó a recorrer el camino del progreso con inclusión, que tiene que ir reduciendo esta deuda que tenemos todos los argentinos y que es la principal meta de mi gobierno, que es reducir la pobreza de verdad”.Por su parte, Vidal destacó que “se ha trabajado muchos meses para que este sueño deje de serlo, y se transforme en una realidad para muchas familias que hace muchos años están esperando” tener su propia casa.En diálogo con la prensa, Frigerio subrayó que la que se pagarán por los créditos “es una cuota más baja que (la de) un alquiler” de una vivienda, y estimó que “esto va a permitir que decenas de miles de argentinos que tienen problemas de vivienda puedan acceder finalmente a la casa propia”.Destacó que otorgar “créditos a 30 años no ha ocurrido nunca en la Argentina”, y aseguró que “eso es posible porque claramente estamos venciendo el flagelo de la inflación”.“Sin inflación vamos a poder extender más los plazos y extender más las cuotas todavía”, remarcó Frigerio, quien estimó que “esto va generar un boom de la construcción y todo lo que eso impacta en el empleo”.