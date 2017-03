Presidente del Concejo Deliberante de Goya se reunió con el ex combatiente y escritor Ramón Mendoza

El titular del Cuerpo Legislativo Juan Domingo González, visitó en su domicilio donde funciona la Biblioteca de Autores Correntinos “Ramón Orlando Mendoza” al ex combatiente de Malvinas, escritor y periodista. Junto a la concejal Raquel Guerreño, hablaron sobre el servicio que brinda la misma, y de su trabajo constante por rescatar y revalorizar a escritores y poetas correntinos. También intercambiaron ideas acerca de un reconocimiento del HCD a los veteranos de guerra goyanos.



Con el objetivo de fortalecer los lazos con la comunidad ya sea por medio de las instituciones que la conforman como de los propios vecinos, para hacer más fluida y directa la relación entre el Concejo Deliberante de Goya y la ciudadanía, el presidente del HCD Juan Domingo González, visitó en su domicilio al ex combatiente de Malvinas, escritor y periodista Ramón Orlando Mendoza.

El fundador y responsable de la Biblioteca de Autores Correntinos y de la Región que lleva su nombre y que fue declarada “de interés municipal” por el Cuerpo Legislativo goyano en 2016, interiorizó a González y a su par Raquel Guerreño, sobre el funcionamiento de la misma, y la permanente visita que realizan a dicho lugar estudiantes, historiadores y ciudadanos en general interesados en conocer más sobre literatura e historia de Corrientes.

Precisamente, Ramón Mendoza, cuando recibió el reconocimiento de parte del HCD había dicho que la resolución aprobada era “el documento de identidad de mi biblioteca”, lo que le iba a permitir decir que “hay una biblioteca reconocida por los representantes de mi pueblo, lo que para mí tiene un enorme valor”.

En la actualidad el escritor e historiador goyano está trabajando en la recopilación de material y redacción de varios libros. Entre ellos uno que denominó “Abecedario de Autores Correntinos”. Le dijo a ambos concejales que quiere incluir a todos, de la “A a la Z”, desde 1588 hasta el presente.

El presidente del Concejo Deliberante lo felicitó por la iniciativa. “Valoro y destaco todo lo que haces en pos de nuestra cultura, rescatando y revalorizando a los escritores, poetas y narradores correntinos”, le dijo González y adelantó que el Concejo brindará su apoyo a ese proyecto.



RECONOCIMIENTO A EX COMBATIENTES

Durante la visita, los concejales González y Guerreño, charlaron también con Mendoza sobre la Gesta de Malvinas. Y a quien fuera fundador y presidente durante más de una década del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Goya le comentaron que desde el Concejo, a más de 30 años de la guerra con Gran Bretaña, querían hacer un reconocimiento en general a los ex combatientes goyanos “por el hecho de haber estado en Malvinas defendiendo la soberanía patria y por ser hijos del pueblo de Goya”.

La propuesta fue muy bien recibida por Mendoza quien transmitió inquietudes al respecto y pidió se invite al Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Goya a participar de la misma, con sugerencias y aportes.

Los concejales Juan Domingo González y Raquel Guerreño, agradecieron al ex combatiente y escritor por haberlos recibido en su Biblioteca y acordaron volver a reunirse para tratar de plasmar acciones en conjunto en favor de la cultura y beneficio del pueblo de Goya.-