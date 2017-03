Ciclo Lectivo: Anses abona la ayuda escolar a más de 6,2 millonres de chicos

El pago se realiza junto con el calendario habitual de cada una de las prestaciones a monotributistas, trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y Prestación por Desempleo. La inversión que destina el organismo es de más de $6586 millones.La ANSES informa que, con el calendario habitual de pagos de marzo, abona la Asignación Familiar por Ayuda Escolar Anual a 6.209.206 niños y adolescentes, de los cuales 2.998.018 son hijos de trabajadores en relación de dependencia y monotributistas; 2.599.513 de titulares de la Asignación Universal; 563.166 a cargo de jubilados y pensionados y 48.509 de titulares de la Prestación por Desempleo. La inversión destinada por parte del organismo previsional es de $6.586.512.480.El monto general es de $1043 y la cobran las familias cuyo ingreso grupal no supere los $73.608 y ninguno de los padres individualmente supere los $36.804.Este pago masivo se realiza a titulares de niños de 45 meses a 18 años que concurran a un establecimiento educativo nacional, provincial, municipal o privado (subvencionado o no) que se encuentre incorporado a la enseñanza oficial y obligatoria, en el que se imparta educación inicial, primaria o general básica, o educación secundaria o polimodal. Cabe aclarar que quienes no hayan percibido la prestación en forma automática deben solicitarla en la ANSES, previo turno en www.anses.gob.ar.Para presentar el certificado de acreditación de escolaridad del año en curso ante el organismo previsional tienen tiempo hasta el próximo 31 de diciembre.Paso a paso: cómo presentar el certificado escolar desde www.anses.gob.ar1) Ingresar en el apartado Prestaciones y servicios, opción Asignaciones Familiares.2) Hacer clic en Ayuda Escolar Anual y luego en el formulario PS 2.68 ACREDITACIÓN ESCOLARIDAD / ESCOLARIDAD ESPECIAL / FORMACIÓN. Completarlo en forma online e imprimirlo.3) Llevar el formulario al establecimiento educativo para ser completado y certificado.4) Reingresar al apartado Ayuda Escolar Anual pero, esta vez, hacer clic en la opción ACREDITACIÓN DE ESCOLARIDAD ON LINE: allí ingresar el CUIL del alumno y el número de formulario. Luego, completar los datos requeridos, adjuntar el formulario previamente escaneado y enviarlo.5) Imprimir la constancia de carga.Paso a paso: cómo presentar el certificado en forma presencial1) Ingresar en el apartado Prestaciones y servicios, opción Asignaciones Familiares.2) Hacer clic en Ayuda Escolar Anual y luego en el formulario PS 2.68 ACREDITACIÓN ESCOLARIDAD / ESCOLARIDAD ESPECIAL / FORMACIÓN. Descargarlo e imprimirlo.3) Llevar el formulario al establecimiento educativo para ser completado y certificado.4) Solicitar un turno en la ANSES y llevar el formulario a la delegación correspondiente.A las personas con discapacidad también les corresponde el pago cuando:•concurran a establecimientos donde se imparta enseñanza diferencial, talleres protegidos, instituciones de formación laboral que ayuden al desarrollo e inserción social.•reciban enseñanza de maestros particulares que posean matrícula habilitante.•concurran a establecimientos públicos o privados controlados por la autoridad competente en los que se presten servicios de rehabilitación.