Intendente Bassi inauguró mural "Goya de Sueño" en Plaza Mitre

Fue encargado por el intendente Gerardo Bassi, el mural de Leonardo Ramírez Boll se inauguró frente a la Fuente de Aguas Danzantes de la plaza Mitre. Representa elementos que identifican a la ciudad de Goya como “La Capital Nacional del Surubí, el Hogar de las Golondrinas, la Capital del Tabaco, incluye la Iglesia Catedral y el río. También se presentaron las “tortugas”, también una creación artística de Alejandra Gubinelli, que adornan la fuente antigua arreglada por la Municipalidad

Anoche, en la plaza Mitre el intendente Gerardo Bassi, junto a funcionarios, concejales y público en general, inauguró el mural “Goya de Sueño”, una obra del artista plástico, Leonardo Ramírez Boll.

En la ocasión, hubo palabras del propio autor quien explicó la simbología del mural, identificó las partes que integran el mural.

Ramírez Boll Dijo: “Gracias por todo. Esto que ven se llama Goya de Sueños. Esto no es mío, es de ustedes. De Goya. Para Goya. Esta obra no la hice solamente yo sino que la hice con un amigo Gabriel Benítez con Carlos Pintos, y un grupo más de gente. Lo que observamos en el mural es la parte de las golondrinas, viene de Capistrano cruzando el oceano y llegan a Goya. Tenemos la parte de rio, la parte turística de Goya. El surubí, Goya es cuna del surubí, que hace de torre de la catedral. Tenemos la iglesia matriz bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, el campanario y el tabaco, que es algo de nuestra ciudad. Tenemos el sol que nos da vida y es fundamental para nosotros. En los laterales ustedes van a pensar para qué son las flechas. Son los primeros pobladores que tuvo Goya, nuestros indígenas. Quisimos representarlos a ellos y esto que ven acá, la parte de rejas, vendría a ser los balcones antiguos de Goya. Todo esto es Goya de Sueños. Para ustedes”.

También, Alejandra winelli, también dio su testimonio. La artista plástica fue convocada por el intendente Gerardo Bassi para recrear en vidrio las tortugas que durante años hicieron conocida la antigua fuente ubicada en uno de los vértices de la plaza Mitre.

Luego, el director de Asociativismo, Micro emprendimientos, y Economia Social, Lisandro Paleari destacó la importancia de la obra que se estaba inaugurando y aseguró que, por su conocimiento de la administración municipal podía dar fe de que en la concreción de “una obra de estas características tienen que ver con una decisión política del intendente para ejecutarla y no está relacionado con el tema de presupuesto”. Agregó que “esta gestión va avanzando con los artistas, con los músicos, con diferentes personalidades, grupos sociales, que aportan a la gestión desde donde les toca y esta gestión ejecuta, así como lo hizo con esta obra se concretó otras en plaza Italia, en la plaza Plácido Martínez, plaza San Martín en la de 9 de Julio, tienen que ver con la decisión de embellecer, darle un sentido importante lo que representa la catedral, el surubí…, es muy importante, seguimos con el esfuerzo del trabajo diario, termina hoy y continuamos con otras cuestiones”.



INTENDENTE BASSI

Luego habló el intendente Gerardo Bassi, quien entre otros conceptos dijo: “Soy insistente. Hay dos palabras que son mágicas: la primera es la voluntad, que es el límite de cada uno de nosotros. La otra es pasión, ese plus de ese 20 por ciento para tener la valentía de soñar y el coraje de ir detrás de los sueños. Carlos Gómez hoy puso las tortugas. Anoche la gente del PRODEGO hasta las 10 estuvo mejorando el piso. La gente de la Secretaria de Servicios estuvo trabajando en la pintura; la de Luminotecnia poniendo las luces, un equipo que tiene claro de que Goya está por encima de todo color político , este es nuestro lugar en el mundo, esta es nuestra querida ciudad y nada más lindo que hacer algo chiquito por nuestra ciudad. Muchas gracias Alejandra porque venimos trabajando en los espacios públicos y un día nosotros pusimos la fuente las luces y estábamos mirando esos trabajos y viene un nenito corriendo y dice “está linda la fuente pero no hay tortugas”. Entonces, en esas pequeñas cosas simples, chiquitas me parece que tiene la razón de la vida y por eso la llame a Alejandra y le dije “en este momento tenemos que hacer unas tortugas (artificiales) porque no tenemos que poner tortugas reales en cautiverio, y teníamos que hacer de vidrio”.

Continuó diciendo el jefe comunal: “Estamos decididos a dar respuestas. El martes vamos a inaugurar 8 cuadras del cordón desde cuneta desde Brasil por Santa Fe a la ruta, hemos empezado a construir los nuevos baños de la terminal, el baño del centro de Goya, del vecino de zona rural, el que está en la plaza, ese lugar no va a ser la estación de colectivos en el futuro. Ese lugar será el gran centro de cultura, de artesanías, de emprendedores, de músicos, porque la terminal la vamos a llevar al sector de los terrenos PROCREAR. El jueves vamos inaugurar las obras en plaza San Martin y nos vamos al norte a hacer plazas”.

El intendente Bassi reiteró el valor de la obra que se estaba por inaugurar y dijo: “Detrás de esto está la mirada de Goya que está por encima de cada uno de nosotros. Quiero agradecerles mucho la posibilidad de participar activamente con un equipo, hay que armar el grupo y del grupo sale el equipo donde cada uno desde su lugar intenta dar un paso adelante, no es sencillo, no es fácil nada alcanza

Enfatizo finalmente que “no vamos a aflojar, queda poco tiempo para el 10 de diciembre, y El 11 de diciembre donde nos encuentre vamos a sentir la conciencia tranquila y el corazón en paz de haber dado todo por nuestra querida ciudad de Goya”.