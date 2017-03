Docentes: Ctera convocó a medidas de fuerza que contemplan 96 horas de paro nacional

La Confederación convocó a un paro nacional y jornada de protesta docente distribuidos entre el miércoles 15 y jueves 16 y el martes 21 y miércoles 22 de marzo, que incluirá estos últimos dos días una marcha federal.



La Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó a un paro de 48 horas para el miércoles 15 y el jueves 16, y a una nueva medida el martes 21 y el miércoles 22 en todo el país, para participar de una marcha federal educativa, como consecuencia de la falta de acuerdo que hubo en las paritarias que mantuvieron los gremios docentes y los gobiernos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una huelga y jornada de protesta docente decidida hoy por un Congreso de la entidad sindical, que incluirá el 21 y 22 de marzo “una marcha federal educativa” en rechazo a las propuestas de incremento salarial en las provincias y por la falta de una convocatoria a una paritaria nacional.

En provincia de Buenos Aires, los sindicatos rechazaron por "insuficiente" una propuesta salarial que consistió en un aumento del 19 por ciento y un pago extraordinario no remunerativo para compensar las pérdidas del poder adquisitivo sufridas en 2016.

En la Ciudad de Buenos Aires, los gremios rechazaron la propuesta del Gobierno porteño de un incremento salarial 19,75 por ciento en tres cuotas.

Por su parte, la titular de Ctera, Sonia Alessio, calificó de “inexplicable e insólita la situación que creó el propio Gobierno este año al no convocar a una paritaria nacional.

“Ningún funcionario puede explicar por qué no llaman a una paritaria nacional. El Gobierno está incumpliendo con la ley al no convocar a la paritaria nacional docente y al no enviar a las provincias los fondos que tienen un destino fijo para la educación”, declaró Alessio.

Con respecto de las razones que esgrime el Ejecutivo para no convocar a una paritaria docente, la titular de Ctera conjeturó: “Deben querer usar la plata de la educación para otra cosa”.

En el Congreso de Ctera se cuestionaron “los techos salariales, la ausencia de propuestas a convocatoria en varias provincias, la situación de los despidos en el Ministerio de Educación, de los tutores del INFoD y de los Planes Socioeducativos”.

También adelantaron que iniciarán acciones legales contra el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, ante “el incumplimiento” de la Ley de Financiamiento Educativo.

Además, Ctera exige al ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, que convoque a la paritaria nacional docente, “como forma de resolver los conflictos en todo el país”.

En tanto que el gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes a una nueva reunión mañana, a las 11, y el ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas aseguró que “todo será dentro del marco de la conciliación obligatoria”.

“Esto marca que no se puede hacer paro el lunes, tienen que acatar el fallo de la Cámara de Apelaciones y respetar a la Justicia como hacemos nosotros”, apuntó Villegas.

El titular de la cartera de Educación, Alejandro Finocchiaro dijo en rueda de prensa: "a todo nuestro gobierno le duele tanto como a los chicos y sus padres que no haya clases y le digo a los maestros que no se dejen tomar de rehenes de decisiones gremiales que los perjudican y les pido que vayan a trabajar y que seguiremos luchando por darles un salario digno”.

En tanto que el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, afirmó que “se trató de la quinta reunión y la propuesta fue superior objetivamente en todos los rubros planteados”.

“Los fondos de la Provincia estaban agotados, pero conseguimos más dinero gracias al aporte de Nación. Subimos del 18 al 19 por ciento y nos comprometimos a un ajuste si la inflación supera esos valores, reducimos de cuatro a tres cuotas”, observó.

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña aseguró que la propuesta de aumento de la gestión que encabeza Horacio Rodríguez Larreta “garantiza que en el mes de marzo un docente recién recibido cobre por una jornadas simple un salario de 13.000 pesos de bolsillo”.

“Un docente de jornada completa cobrará 26.000 pesos y en agosto alcanzará los 27.300 pesos de acuerdo a estos incrementos. Nosotros mantenemos abierto el diálogo como hemos hecho siempre y esperamos la respuesta de los gremios", puntualizó Acuña.