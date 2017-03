Tras 35 años de lucha: Ex combatientes podrán tramitar jubilación anticipada desde el lunes

El titular del Centro de Malvinas de Ex Combatientes, José Galván dialogó con la prensa y adelantó que a partir del lunes, alrededor de 100 ex combatientes de la provincia de Corrientes podrán comenzar a gestionar la jubilación anticipada. La novedad surgió tras la fuerte movilización que tuvo lugar ayer en Capital Federal, con el apoyo y participación de los pares de todo el país.El Titular del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, José Galván adelantó los nuevos beneficios logrados por la organización tras movilización que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires.A partir del lunes, los ex combatientes de Malvinas podrán tramitar en el Banco Francés la Jubilación Anticipada. Comentó que la novedad ya fue hablada con la titular de UDAI Corrientes, Dra. Estela Regidor. Por lo que se espera que para el mes de abril se puedan tener los primeros jubilados ex combatientes.“El beneficio alcanzaría en Corrientes a alrededor de 100 ex combatientes”, según adelantó Galván. A nivel país serán alrededor de 600, “no son muchos, ya que son solo aquellos que pudieron ingresar a trabajar a la administración pública nacional o que hayan aportado al Anses”, destacó.Un grupo de ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas realizaron este mediodía una marcha por distintas zonas de esta ciudad en reclamo de beneficios en reivindicación por su participación en el conflicto bélico de 1982.La primera protesta se efectuó en el edificio "Libertador", sede del Ministerio de Defensa, donde se manifestaron ex combatientes provenientes de distintas partes del país.La jornada de reclamo fue organizada por la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, junto con la Comisión de Familiares de Caídos."Por la salud del sector postergada en todos estos años de posguerra; por el cumplimiento de los derechos adquiridos en 35 años de lucha; por el honor de los compañeros custodios de las islas, los fallecidos en la posguerra y sus familias; por la reivindicación permanente de los derechos soberanos sobre nuestras Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur", explicó la entidad.El presidente de la Confederación, Rubén Rada, aseveró en un comunicado de prensa: "Estaremos con la bandera de pie cada vez que se quiera mover la historia".También, hubo un pedido a las autoridades del PAMI para que se "declare la emergencia sanitaria para veteranos y familiares" y medidas rápidas para pacientes con enfermedades crónicas.La protesta incluyó manifestaciones en la sede de la ANSES, del Ministerio del Interior y la Cancillería.