Tras premiación: En Porambá satisfechos, pero Mario Mascheroni advirtió falta de cumplimiento del reglamento de Corsos

Si bien Porambá se coronó ganadora de los corsos oficiales, el presidente de la agrupación expresó su desacuerdo con los resultados que dejaron los carnavales. Mascheroni dijo que “en el circuito Porambá tuvo 174 integrantes, Ita Vera tuvo 105, teóricamente las dos estábamos en la categoría A y Goya Berá y Aymará en la B, y una comparsa de la B le ganó a una de la A en el premio, que eso me parece que no es equitativo”.

En declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, Mascheroni expresó: “Estoy contento porque ahora se arranca de distinta manera, no es tampoco es una gran panacea, es un buen incentivo porque esa plata que la vamos a recibir es para tapar nomás plata que nosotros habíamos pedido prestado para poder salir este año, es un buen comienzo, contento”.

El presidente de la comparsa Porambá explicó que “lo que pasa es que a decir verdad Porambá invirtió 330 mil pesos, esos son los números que fuimos manejando siempre, con sorpresa en el sentido de que cuando estas en la recta final es plata, plata, y plata. Pero tenemos de vuelta las fuerzas para el año que viene salir de vuelta a hacer mejor las cosas y tenemos de vuelta crédito. Pero con un ánimo mucho mejor, creo que tenemos un buen comienzo con el tema del corsódromo y con el arreglo que nos brindó la Municipalidad”.

“Fue bueno, faltan muchas cosas por hacer pero es un buen comienzo, fue un anhelo de muchos años, por lo menos de Porambá, de tener el corsódromo, este año se comenzó y se hizo”, indicó.



EL REGLAMENTO

Dijo que la comparsa está en desacuerdo con la falta de cumplimiento del reglamento pero que esto cambiará el año próximo. Mascheroni precisó: “Todos los miércoles nos reunimos y nuestra posición es que el año que viene va a ser distinto, vamos a dejar de ser benévolos, vos viste cómo es nuestro país, vos haces las cosas bien y sos castigado, si hay un reglamento y se cumple es ideal para todos, porque de vuelta fuimos castigados en un montón de cosas”.

“Nuestra posición será distinta en el sentido de que se firme ese famoso contrato y reglamento que hace mucho se está haciendo pero hasta ahora está ahí, para el año que viene vamos a ser más duros para que se cumpla el reglamento, si hay reglamento hay que cumplirlo”, recalcó.

Explicó que “hay muchas cosas, por ejemplo habíamos hecho las comparsas de categorías A y B, se interpretó que comparsas categoría A eran aquellas de más de 100 integrantes y la de categoría B las de menos de 100 integrantes, fíjate vos que ahora la que compitió fuertemente con nosotros teóricamente por lo que dice el reglamento fue una categoría B, son porque ellos tuvieron 75 integrantes, eso veo mal, ellos eran de categoría B, según el reglamento, estuvimos de acuerdo este año para que sea un inicio de que íbamos a ser contemplativos en muchas cosas, porque se empezaba de vuelta, el año que viene Porambá no va a ser más contemplativo y que se cumpla el reglamento, o hay que modificar o ver cómo es, fíjate vos que la que se llevó un premio muy importante fue una compasa de categoría B, y según lo que se plasmó en el circuito Porambá tuvo 174 integrantes, Itá Vera tuvo 105 integrantes, teóricamente los dos estábamos en la categoría A, y Goya Berá y Aymará en la B, una comparsa de la B le gano a una de la A, en el premio que eso me parece que no es equitativo”.

En otra parte de la entrevista, expresó: ““Yo creo que todos hicieron su esfuerzo, para eso estamos todos siempre, la comparsa del CEPLA fue una sorpresa, se sabía que esa gente estaba trabajando bien, si bien tiene un buen apoyo es importante para que siga creciendo, a veces es bueno tener apoyo para eso y hacer bien las cosas”, comentó.

Mascheroni continuó diciendo: “Hay cosas que por ahí uno no entiende, son las reglas de juego, Porambá nunca hizo problema por nada, nunca protestamos, ellos sabrán por qué se hacen las cosas",.