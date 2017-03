Virginia Coria contó su experiencia en el Cruce de los Andes

La goyana de 34 años, licenciada en Economía, e hija del conocido médico local, contó en primera persona cómo fue revivir el camino del Libertador.

Virginia Coria visito los estudios de FM Norte y contó su inédita experiencia de haber cruzado los Andes, recorriendo el mismo camino que hizo el General San Martín.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, dio detalles de todos los aspectos del cruce que constituyó una nueva recreación del Cruce de Los Andes. Los expedicionarios finalizaron la edición Bicentenario "con total éxito" según contó Virginia Coria, quien que pudo vivir en carne propia la gesta de San Martín. Según Virginia, lo mejor de esta experiencia fue el grupo humano.

Comentó: ““Fue mi padre el que me incentivó a hacerlo, él lo había hecho dos veces, y también la persona que organiza en Mendoza y que viene todos los años a Yapeyú me insistió en que tenía que ir porque era el centenario del cruce”.

“Hace años, desde que papá volvió del cruce me dice que tengo que ir, me decidí, preparé mis cosas y fui sin saber, sin pensar mucho en lo que era cruzar la cordillera”, dijo.



El recorrido

“Nosotros en total, con la gente de apoyo, éramos 28 personas, y éramos 18 el grupo en si los que cruzábamos, y salimos de San Juan e hicimos el mismo recorrido que hizo San Martín, primero tres días de cabalgata yendo por uno de los pasos más altos El Espinacito hasta el refugio Las Sardinas en el valle de Los Patos, al otro día, el 12 de febrero fuimos al límite para rendir homenaje por el bicentenario de aniversario de la batalla de Chacabuco, por la vuelta pasamos por La Honda, un poquito más peligrosa la bajada, porque es un poco empinado, pero por ese lugar pasó el ejército de San Martín”, relató.

“Fuimos cabalgando todos a caballo, llevábamos mulas de apoyo con el equipo necesario para cabalgar”, aclaró.

Continuó contando: “No tuvimos ningún percance, la parte más complicada es La Honda tanto en la subida como en la bajada es empinada, donde los caballos se esfuerzan mucho en subir la bajada es peor, da mucha impresión. Por suerte no tuvimos ningún inconveniente”.

“Fueron en total son diez días, son ocho días a caballo. Durante el día es relativamente cálido, anduvimos en camisa mangas largas para cuidarnos del sol que es fuerte en la montaña; a la noche bajaba mucho la temperatura, y debimos abrigarnos, ponernos ropa térmica, una noche dormimos a la intemperie en la montaña, porque como era una noche cálida dormimos afuera, y el resto de las noches preparamos carpas y bajaba mucho la temperatura, una noche nos dijeron, los que conocen, que hacia cero grados, era bastante abrigado, todo lo que teníamos nos pusimos encima”, dijo.



LA PREPARACION

Se le preguntó a Virginia si realizó alguna preparación física para la travesía. Respondió: “Yo fui a caminar y nadar para tener resistencia pulmonar por la altura, pero no implica mayores complicaciones, está en uno saber que está en un buen estado de salud para ir, pero los que hacen mayor esfuerzo son los caballos. Hay que estar. Puede producir mucho dolor de cabeza por el mal de altura pero eso está dentro de lo normal, no es nada, raro hay que tomar mucha agua e hidratarse mucho.”

“Los organizadores trabajan como guías de montaña, han subido varias veces al Aconcagua así que están preparados, saben de primeros auxilios, además llevan un teléfono satelital en caso de emergencia pueden llamar a un helicóptero”, acotó.



EXPERIENCIA INCREIBLE

Para finalizar, la joven dijo: “Es increíble pensar que por el mismo lugar que transitamos pasó San Martin y él logró llevar 5.200 personas con la idea de ir a liberar un país vecino, no era una lucha solo por Argentina sino para liberar América. Es increíble pensar que ahí estuvo, es increíble. Es una experiencia que volvería a repetir, es muy buena experiencia, aparte están los paisajes, la montaña a la noche, la cantidad de estrellas que no se ven en otro lugar. La mayor emoción fue llegar al límite, cantando la marcha de San Lorenzo, el 12 de febrero, estar ahí y poder rendir homenaje a San Martin y a O´ Higgins quienes fueron los que encabezaban esto ahí. Fue muy emocionante. Todos sacamos nuestras banderas, cantamos el Himno y a la vuelta teníamos ganas de seguir en la montaña, estábamos todos emocionados, y también el grupo de gente que se formó fue muy bueno, fue como sensaciones raras, después de estar conviviendo con ellos durante 10 días dejar de verlos era algo raro. Igual nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales. Entre todos nos extrañamos mucho. Mi papá estaba contento porque pude hacer lo que él quería, ojala en algún momento podamos ir los dos”.

Aclaró que ir a esas travesías no es cómodo y que tiene sus dificultades. Y precisó: “Es toda una complicación porque es estar en la montaña, es no tener un lugar donde cocinar, un baño, un lugar donde bañarse, por ahí es todo complicado, dormir en carpas… No es la comodidad de todos los días pero hay que tener ganas y hacerlo vale la pena”.

“En el grupo del que yo formé parte había un señor de Córdoba, otro de La Pampa, otros de Mendoza, Capital Federal, Misiones, y de la provincia de Buenos Aires, y yo la única correntina. Todo el mundo estaba emocionado y con ganas de seguir, no escuché ninguna queja”--