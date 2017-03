Con un balance exitoso, Intendente Bassi entregó premios y otros ingresos a la comparsas

Ayer a la mañana, en el Salón de Acuerdos, el intendente Gerardo Bassi, junto al secretario de la Producción, Carlos López Soto hicieron público los resultados financieros que, en términos generales, dejaron los corsos oficiales de este año y procedieron a entregar los cheques correspondientes a los premios obtenidos por las comparsas y otros ingresos.

La reunión contó con la presencia de los representantes de las comparsas que tomaron parte del exitoso carnaval que por primera vez se realizó en un “corsódromo” construido a tal efecto por la Municipalidad. En la ocasión, Carlos López Soto dio a conocer públicamente algunas de los cifras de ingresos y gastos, asimismo montos de los premios logrados por cada comparsa, de acuerdo al orden de clasificación final dada por el jurado. Se vendieron un total de 16 mil entradas, sin incluir a menores con ingreso gratuito. Un premio de 337.765 pesos fue para Poramba, con 116 puntos, en el primer lugar: en el segundo puesto se ubicó Aymará que ganó 241.261 pesos, y en tercer lugar Itá Vera, con 96.504. A lo que se suma los ingresos por exclusividad de nieve y estanes. Se repartieron entre las comparsas cerca de 900 mil pesos.

El secretario de la Producción, López Soto expresó los corsos de este año son el resultado de una nueva mirada, y estrategia implementada por el Municipio para rescatar y revalorizar los corsos como un activo turístico. Y en ese sentido comentó que “tuvimos una demora en la reformulación de los corsos por la corriente del niño que justo se produjo en la temporada del carnaval”.

Destacó el éxito del evento. “Lo hemos visto en la cantidad de gente que ha concurrido a los corsos”.

López Soto mencionó dos objetivos principales que se fijó el gobierno municipal. “Dos objetivos. Tratar de reconstruir el carnaval teniendo en cuenta algunos criterios que den sustento con respecto al futuro y del reglamento con las reglas de juego, teniendo en cuenta la mirada de la comparsas con sus necesidades y la del municipio y la cultura y el desafío de poder empezar con el corsódromo, que sea la casa de todas las comparsas, fue un anhelo de muchísimos años, un reclamo de muy chico, lo teníamos claro, nos convenía porque por más que uno quiera no molestar cuando lo hacíamos en la calle generábamos molestias en los vecinos y un daño económico a las actividades en el lugar, representaba durante ese mes y medio”.

“En función de eso el intendente tomó la decisión política de construir el corsódromo, elegimos el predio Costa Surubí que repotencia el lugar para otras actividades y tenía todas las condiciones para ser un lugar cómodo al que todos los años le podemos ir agregando algo que ponga en valor el evento”, explicó.

Sostuvo que el éxito queda demostrado por las cifras de venta de entradas. Dijo: “fue demostrado con la cantidad de entradas. En la primera noche se vendieron 2.998 entradas, y menores de 12 años no pagaron. La segunda noche se vendieron 3.609 entradas y la tercera noche se vendieron 3.527. A eso se le suman las 6.000 que compró el municipio. Son en total 16 mil entradas vendidas entre las que se vendieron en ventanilla y las que compró el municipio, además la cantidad de menores que asistió fue impresionante, a lo que agregamos estos ingresos”, precisó Carlos López Soto.

“Habíamos acordado en el reglamento que el municipio se iba a hacer cargo de la logística y bajando los precios para que sea accesible ,no le hemos errado, hemos logrado que muchísima gente haya estado en estos tres días, más que en años pasados, y lo poco que nos dejó el mal tiempo ir acomodando, hubo que agregar el tema de lo que se cobró por lo que es el tema de los 120 mil pesos por exclusividad de la nieve y los 130 ml pesos que se vendió en estanes, habíamos acordado un precio razonable, a todos le pusimos un cupo máximo para que todas las mesas estuvieran ocupadas, muchos se quedaron sin mesa, ese es el desafío para el crecimiento del año que viene”, indicó el funcionario.



INGRESOS Y PREMIOS

López Soto comunicó en la reunión que: “Todo esto ha generado un ingreso de 1. 056.700 pesos a lo que le descontamos impuestos por SADAIC y ADICAPIF y el valor total del reparto fue de 900 mil pesos que implicó según los criterios que nos pusimos de acuerdo, 70 por ciento para premios de los ingresos descontado impuesto, y 30 por ciento por derechos de participación, de ese 30 le habíamos adelantado 75 mil pesos a cada comparsa por derecho de participación, toco 72.378 pesos a cada uno y el otro según el puntaje de cada uno implicó 337.765 pesos a Poramba, con 116 puntos, en el segundo lugar Aymará con 241.261 pesos, y en tercer lugar Itá Vera, con 96.504 pesos con los valores descontados, esto es lo que le estamos haciendo entrega en este momento, el municipio tomo como custodio de ese dinero, custodio de las licitaciones y ahora van a retirar el cheque respectivo descontado los anticipado, esa documentación la tienen los jefes de las comparsas”.



ESFUERZO REALIZADO

Finalmente agregó: “Les quiero marcar dos cuestiones importantes: uno el enorme esfuerzo que hemos hecho tanto comparsas y Estado municipal para que el carnaval vuelva a tomar brillo, esperamos que este sea el puntapié inicial. La ciudadanía decidirá este año quien regirá los destinos del municipio. Estamos convencidos de que el tema cultural y turístico que representa el carnaval necesita el apoyo del Estado municipal y su ayuda. Ustedes las comparsas, se han sentido liberadas del peso de la organización para trabajar mejor en el tema de las comparsas. Tenemos que cuidar la calidad y el precio. Hasta diciembre que nos va a tocar administra el tema del turismo y tenemos que seguir reformulando esas reglas de juego lo antes posible mejor”.

“Quiero agradecer el compromiso de las cuatro comparsas para poder resucitar el carnaval, como en toda competencia sobre todo cuando es subjetiva tenemos los que estamos de acuerdo con el jurado y quienes no, pero tenemos claro que fueron 300 valores los que se cargaron en la planilla para determinar los ganadores, seguramente hay mucho para mejorar El carnaval goyano se merece esto y mucho más”, puntualizó el funcionario.-