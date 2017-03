HCD Goya integro comisiones de trabajo

La gran mayoría continuarán conformadas por los mismos concejales que ya se desempeñaron en cada una de las 7 Comisiones de Trabajo durante 2016. El Cuerpo Legislativo también designó quienes serán sus representantes en la Mesa de Relaciones Laborales; en la Junta de Disciplina, Ascensos y Promociones y en la Comisión de Análisis y Propuestas de Liberación de la Traza de las Defensas de Goya.

El Concejo Deliberante de Goya, presidido por el titular del Cuerpo, Juan Domingo González, en su primera sesión ordinaria del año 2017, aprobó este Jueves, 9 de Marzo, por unanimidad, la integración de las Comisiones de Trabajo del HCD.

La conformación de los lugares en las siete comisiones de trabajo, que fue consensuada entre ediles del oficialismo y la oposición, prácticamente no sufrió cambios respecto a la integración que se había dado en 2016.

El Concejo, con la ausencia de los concejales Pablo Ibañez y Federico Tournier, aprobó también por unanimidad la designación de las ediles Marta Reyes Letellier (como titular) y Ludmila Baldi Escobar (como suplente) en la Comisión de Análisis y Propuestas de Liberación de la Traza de las Defensas de Goya.

En tanto, y por el voto de la mayoría de los presentes decidió que los concejales Ariel Pereira (titular) y Raquel Guerreño (suplente) sean sus representantes en la Mesa de Relaciones Laborales. Y que los ediles Stella Maris Ginocchi (titular) y Luis Ramírez, (suplente) hagan lo propio ante la Junta de Disciplina, Ascensos y Promociones.



A ARCHIVO

Por otra parte, envió a archivo por perdida de vigencia parlamentaria el Expediente N° 2.513/16 (Pedido de semáforo para la intersección de las calles España y Corrientes).



NOTAS OFICIALES Y PARTICULARES

Tras la lectura del Orden del Día, se puso a consideración y se aprobaron luego las Actas N° 1.091, 1.092 y 1.093, tras lo cual el Secretario del Cuerpo, doctor Gerardo Urquijo, dio lectura a las notas oficiales y particulares ingresadas desde la última sesión que fueron las siguientes:

Del Intendente Municipal, profesor Gerardo Horacio Bassi, solicitando se designe un miembro titular y un suplente para integrar por un año la Junta de Disciplina, Ascensos y Promociones. Se concretó durante la sesión.

Del Defensor del Pueblo de la Provincia, solicitando se evalúe la posibilidad de dictar una Ordenanza otorgando a las madres en caso de nacimiento de un hijo/a con discapacidad, el derecho a ciento ochenta días corridos de licencia con goce de haberes desde el vencimiento de la licencia por maternidad. Adjunta la Resolución Nº 461 dictada por esa Defensoría. Quedo reservada en Secretaria.

Del Subprefecto Javier Alberto Giovanardi, solicitando el estado de deuda o exención si correspondiere del Impuesto y/o Tasas que afecten a los inmuebles de propiedad de Prefectura Naval Argentina. Fue enviada al Ejecutivo Municipal.

Del señor Santiago E. Balestieri, solicitando un pasaje ida y vuelta a Corrientes por mes, para poder culminar sus estudios. Lo decidirá la Presidencia del HCD.

De la señora Alicia Árnica de Nardelli, enviando un poema por el “Día internacional de la Mujer”. Se reserva en Secretaría.

Del doctor Darío Brayer, solicitando la imposición del nombre “Bº CGT – 100 Viviendas” al complejo habitacional de la zona Norte, entregadas el día 05-10-2016. Pasó a la Comisión de Legislación.

Del Delegado Gremial de la CGT Goya, Roberto Cafferata adhiriendo a la presentación del Dr. Darío Brayer. Pasó a la Comisión de Legislación.

De los Amigos del Hogar de Ancianos “San Jose”, ubicado en Sinforosa Rolon y Rubio y Baibiene. La nota, escrita por la señora Sara Esther Gamarra, basada en el “Año Santo de la Familia”, fue leída íntegramente, y a su término los ediles expresaron su reconocimiento con un aplauso a la autora que les obsequio un pequeño presente a cada uno y les auguró un buen año de trabajo.



PROYECTOS PRESENTADOS

Seguidamente se dieron a conocer los proyectos presentados, uno de los cuales el referido a Inscripción de logo por el Mes de la Memoria, fue incorporado al Orden del Día, tratado y a aprobado. Los otros presentados fueron:

Proyecto sobre Restricciones al juego en el Municipio de Goya. Pasó a la Comisión de Legislación.

Proyecto de Ordenanza sobre Creación del monumento al Bombero Voluntario. Pasó a las comisiones de Cultura y de Economía.

Proyecto de Ordenanza donando un terreno al Consejo Vecinal del Bº Sarmiento. Elevado por el D.E.M. Pasó a la Comisión de Legislación.

Proyecto de Ordenanza sobre Señalizar el ex Centro Clandestino de Detención y Tortura Subprefectura Naval Argentina, ubicado en Av. Caá Guazú y 25 de Mayo. Pasó la Comisión de Cultura.



INTEGRACION DE COMISIONES

Al tratarse el punto 4° del orden del Día, el concejal Ariel Pereira dio a conocer una propuesta consensuada sobre la conformación de las Comisiones de Trabajo del Concejo Deliberante. Y detalló la integración de cada una de ellas. Son las siguientes:

Legislación: Ariel Pereira, Pablo Monzón, Ludmila Baldi Escobar, Stella Maris Ginocchi y Fernando Vallejos.

Economía y Finanzas: Stella Maris Ginocchi, Ludmila Baldi Escobar, Pablo Monzón, Raquel Guerreño, y Jorge Mazzaro.

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos: Ludmila Baldi Escobar, Raquel Guerreño, Cesar Kalenberg, Teresita Maidana, y Federico Tournier.

Salud, Desarrollo Humano y Promoción Social: Raquel Guerreño, Ariel Pereira, Luis Ramírez, Teresita Maidana y Federico Tournier.

Cultura, Deportes, Recreación y Turismo: Pablo Ibañez, Marta Reyes Letellier, Stella Maris Ginocchi, Federico Tournier y Jesús



Méndez Vernengo

Producción, Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales: Marta Reyes Letellier, Pablo Ibañez, Jorge Mazzaro, Teresita Maidana y Luis Ramirez.

Transporte y Vías Comunicación: Cesar Kalenberg, Pablo Ibañez, Luis Ramírez, Jesús Méndez Vernengo, y Fernando Vallejos.

La propuesta en cuestión fue aprobada por unanimidad. Cada una de ellas continuará reuniéndose en los mismos días y horarios en que lo hacia el año pasado, hasta que elija sus nuevas autoridades y fije los días y horarios de reunión, se dejó en claro durante la sesión.

Seguidamente la concejal Stella Maris Ginocchi pidió la palabra y propuso como representantes del Concejo Deliberante ante la Comisión de Análisis y Propuestas de Liberación de la Traza de las Defensas de Goya a sus pares Marta Reyes Letellier (como titular) y Ludmila Baldi Escobar (como suplente), lo que fue aprobado por todos los presentes.



MESA LABORAL Y JUNTA DE DISCIPLINA

No ocurrió lo mismo en la designación de los concejales para integrar la Mesa de Relaciones Laborales y la Junta de Disciplina, Ascensos y Promociones. En ambos casos, como no hubo acuerdo y debió recurrirse a la votación para zanjar las diferencias.

Así, y en cuanto a la elección de los representantes de la Mesa de Relaciones Laborales, tras un cuarto intermedio, el concejal Cesar Kalenberg propuso al concejal Ariel Pereira, (licenciado en Relaciones Laborales) como titular, y a su par Raquel Guerreño, (abogada) como suplente.

Desde la oposición el concejal Jorge Mazzaro nominó al edil Jesús Méndez Vernengo, en presentación de la minoría.

Pereira, planteó entonces que no se podía tomar los criterios de mayoría y minoría por cuanto en el Concejo Deliberante de Goya existe n 15 bloques conformados, es decir que cada edil conforma uno propio. Por lo que, sometidas a votación ambas propuestas, por mayoría fueron consagrados los ediles Pereira y Guerreño.

Como tampoco hubo acuerdo para definir los nombres que representarán al Cuerpo legislativo en la Junta de Disciplina, Ascensos y Promociones, tras un nuevo cuarto intermedio, el oficialismo propuso a la concejal Stella Maris Ginocchi (como titular) y a Luis Ramírez (como suplente). Mientras Jesús Méndez Vernengo, en representación de sus pares de ECO sostuvo los nombres de Jorge Mazzaro y Teresita Maidana.

Nuevamente debió recurrirse a la votación y los ediles Ginocchi y Ramirez, lograron el voto de la mayoría.



LOGO POR MES DE LA MEMORIA

Después, el Cuerpo trató y aprobó sobre tablas un proyecto de ordenanza incorporado al Orden del Día, referido a “Inscripción de logo por el Mes de la Memoria”.

La iniciativa establece que figure la leyenda “Presentes-30.000 Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia” en cada encabezado de hoja del Concejo Deliberante durante todo el mes de marzo por el “Mes de la Memoria”

Al fundamentar la iniciativa la concejal Baldi Escobar, autora del proyecto, dijo que era un reconocimiento a las marchas, las charlas, los debates, a las Madres que desde hace 40 años hacen su ronda en Plaza de Mayo.

“Este es un humilde aporte para conmemorar tantos años de lucha, que tanto acompañamos y apoyamos”, dijo la edil del FPV tras lo cual pidió permiso al Presidente del Cuerpo para leer un fragmento de un discurso de Hebe de Bonafini sobre los años trágicos de la última dictadura militar y las marchas que hacen las Madres.

“Creo que más allá de cualquier diferencia que por ahí suele surgir con respecto a su personalidad y su forma de expresarse, (en alusión a Hebe de Bonafini) creo que acá lo mas importarte es ver que queremos como sociedad, como dirigentes, que pretendemos de los que nos gobiernan”, planteó y se explayo sobre la mujer y la violencia que padece en muchas circunstancias.

En ese sentido recordó que, el miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, “en 52 países del mundo se reclamó por la violencia de género, por el maltrato. Que queremos como sociedad justa, si se archivan muchas denuncias que hacen las mujeres; que queremos de la Justicia si hay presas políticas”, enfatizó.

También aludió a los “cientos de miles de trabajadores despedidos, familias enteras que se quedan sin llevar el pan a su mesa. Que queremos como sociedad, tenemos que preguntarnos a la hora de decidir quienes queremos que nos dirijan. Todo esto tiene que ver con los derechos humanos. Si nosotros negamos los derechos humanos, negamos a toda la humanidad”, remarcó Baldi Escobar, tras lo cual, y puesto a consideración, el proyecto fue aprobado por unanimidad.



LIBRE USO DE LA PALABRA

Concluido el tratamiento del Orden del Día y ya en el libre uso de la palabra, el concejal Ariel Pereira, se refirió a una ordenanza aprobada por unanimidad hace ya unos años que solicitaba a Casinos del Litoral Goya para que ponga una obstrucción visual en el sector del cine (hacia la vista del casino), y que no se cumple.

“Más que nada por nuestros chicos que se van al único cine de la ciudad y en su momento la pusieron de vidrio”, dijo Pereira y pidió que se envíe una nota por Presidencia con la firma de todos, para que se realice un espejado o u otro mecanismo, lo más rápido posible”.

El concejal Fernando Vallejos apoyó la solicitud de Pereira y la calificó de “muy razonable”, solicitando “que se cumpla con lo que dispuso este Cuerpo”.

Agradeció “estas caricias” que “nos trae con frecuencia la señora Sara Gamarra, así como “los gestos” que tiene para el Concejo.

Solicitó también que por Presidencia se remita una nota a la Dirección de Tránsito para que remita al HCD y a cada concejal una copia del Informe anual dado a conocer a los medios de comunicación.

Vallejos expreso asimismo su preocupación por que sigue circulando y trabajando en el Municipio el vehículo e la Guardia Urbana que tiene patente brasilera.

Ya plante esto en varias oportunidades. La última vez fue a comienzos de 2016. No estamos dando un buen ejemplo sobre todo a los automovilistas. Le decimos que cumpla no solo con las normas de tránsito sino también la documentación, el estado del vehículo, etc. Todo lo que está contenido en la Ley Nacional del Tránsito. Y acá no estamos dado un buen ejemplo2, dijo el concejal de ELI.

Recordó al respecto que el año pasado nos dijeron que en 60 días iba a estar regularizada la documentación del vehículo ploteado como Guardia Urbana, que esta como custodio en la playita y en la Rotonda de Goya, pero está custodiando un auto con patente brasilera. Es una petición que reitero la hice en varias oportunidades”, expresó Vallejos.

Por su parte, el concejal Pablo Monzón, en forma personal y de sus pares, se solidarizó

con el Director de Tránsito, Javier Macías, por el atentado que sufrió su vehículo particular al que desconocidos le rompieron la luneta trasera "tal vez por hacer cumplir la leyes de transito como hace él y eso a algunos les molesta”.

También expresó su solidaridad con todos los docentes, maestros y profesores de la Republica Argentina que hoy están llevando a cabo “una lucha intensa pidiéndole al gobierno de Mauricio Macri que abra las paritarias como han sido en todos los años del gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner”.

Dijo que tenía la misma actitud para con aquellos maestros que reclaman, que se sumaron al paro y cuyos nombre fueron expuestos públicamente como ocurrió en la Escuela N° 66 Del Sur de Goya. “Eso es una vergüenza y no tiene que existir bajo ningún punto de vista en ninguna institución de Corriente ni del país. Eso es escracharlos, es una vergüenza, sea el gobierno que sea”, sostuvo Monzón.

Dedicó también unas palabras a todas las mujeres y las exhortó a que sigan reivindicando su lucha. “Las mujeres son lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas. Porque son nuestras madres, esposas, hijas, las personas que nos acompañan día a día, las que dan vida por sus hijos. Ojalá que nunca más escuchemos que hay violencia de genero porque eso es lamentable”, expresó el edil del FPV y a las que tienen un problema de este tipo les dijo “cuenten con nosotros” y les pidió que “se acerquen al HCD para que podamos ayudarlas.

Vallejos, volvió a pedir la palabra para adherirse lo manifestado por el concejal Monzón respecto al atentado que sufrió el vehículo particular del Director de Tránsito. “La verdad algo inentendible que repudio totalmente”, dijo.



JOVEN HIPOACUSICO

Ya en el tramo final de la sesión de este jueves, el presidente Juan Domingo González, informó a sus pares de la incorporación en calidad de pasante, para trabajar en el área de Comisiones del HCD, del joven Juan Gabriel Grachot, DNI 39.188.104.

En la ocasión se dio lectura a la Resolución de Presidencia N° 12/17, por la que fue incorporado tras votarse en 2016 una ordenanza que cumpliendo con lo que establece la ley, incorpora una persona con discapacidad para trabajar en el Concejo.

Todos los concejales le dieron la bienvenida con un fuerte aplauso al joven Grachot. La edil Baldi Escobar, impulsora de la ordenanza que propicio esta incorporación dijo que “Juan no escucha, su oralidad es reducida, pero él se hace entender perfectamente por el lenguaje de señas y todos estamos aprendiendo de él. Pido acompañamiento en esta primer etapa para ayudarlo en su adaptación”, dijo tras lo cual se dio por finalizada la primera sesión del HCD Goya en 2017.-