"La nueva política de vivienda tendrá como premisa la transparencia"

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, adelantó que el traspaso de Procrear de la órbita del Anses al Ministerio del Interior “ha permitido integrar toda la política de vivienda y también poder segmentarla, para dar a cada persona -de acuerdo a sus posibilidades- una solución de vivienda”.El presidente Mauricio Macri anunciará en fecha próxima el lanzamiento de créditos para la construcción o compra de viviendas, en el marco del reordenamiento del programa Procrear, que pasó a la órbita del Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio.En diálogo con la prensa el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, adelantó que el traspaso de Procrear de la órbita del Anses al Ministerio del Interior que, explicó, “nos ha permitido integrar toda la política de vivienda y también poder segmentarla, para dar a cada persona -de acuerdo a sus posibilidades- una solución de vivienda”.Destacó que Macri ha señalado a los funcionarios del área que la nueva política de vivienda tiene que "tomar como premisa fundamental la transparencia". “El presidente quiere que seamos implacables”, destacó.Kerr explicó que cuando asumió la Subsecretaría de Vivienda “nos encontramos con un montón de dinero girado por el Estado a municipios, que no se traslucía en viviendas, se adjudicaban en forma poco transparente; inclusive el dinero no terminaba yendo a la construcción de viviendas”.“Por eso estamos tomando todas estas medidas”, entre las que adelantó que está trabajando en la creación de “una base única de datos” ý un portal en internet “para que la gente pueda inscribiese a cualquiera de los programas y tenga participación en los proyectos que están en ejecución”.“Tenemos que terminar con el hecho de que la obra pública que financia el Estado, sea vivienda pública o cualquier otro ámbito, esté asimilada a la corrupción”, afirmó.“Procrear va en esa línea”, dijo Kerr y agregó que “al retomar el programa queremos claramente darle un fuerte empujón y relanzar la línea de crédito para la construcción en lote propio que fue uno de los caballitos de batalla del programa”.Explicó que por un lado “tenemos el crédito para la compra de vivienda nueva y usada” programa en el que hay “45 mil personas preseleccionadas que van a comprar con ese sistema de selección, a una tasa promedio del 5% más UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), ajustado por inflación pero siempre sujetada por el índice de Coeficiente de Variación Salarial; no puede aumentar más que eso”, aclaró.Estos créditos, explicó Kerr, “los hemos abierto ya a todos los bancos y estamos también próximos a anunciar la incorporación de Banco Nación al programa, con un fuerte fondeo por parte de los bancos que también nos va a dar u impulso importante”.En tanto la línea “Construcción” va a ser con la misma modalidad “con un monto de hasta un millón doscientos mil pesos para que la gente sobre su terreno pueda tomar el crédito y construir su vivienda”.El subsecretario de Vivienda aclaró que los interesados en los distintos tipos de créditos pueden actualmente inscribirse en la página de Procrear y precisó que la selección para un crédito para la compra de una vivienda nueva o usada es de hasta un monto de un millón quinientos mil pesos. Los requisitos son: tener ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos y móviles, esto es entre 16 y 32 mil pesos.Kerr dijo que a lo largo del año se entregarán cerca de 10 mil viviendas que el programa tiene en construcción que son distintos conjuntos habitacionales. También se abrirá la inscripción para que, de acuerdo a los domicilios de las familias, puedan inscribirse para obtener un crédito y poder comprar esas viviendas.La reformulación del Procrear se abre a la financiación de más bancos y los interesados, además, “pueden hacer valer la antigüedad que tienen en un banco o el sueldo que acredita va a poder directamente gestionar un crédito en el banco donde tiene su propia historia crediticia”, dijo Kerr y agregó que “de esta manera federalizamos más el programa y le damos más posibilidades de acceso a las familias para poder alcanzar el sueño de la casa propia”.