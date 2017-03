Goya-Básquetbol Femenino 22° Torneo de Verano: Unión abre el fuego ante A.M.A.D.

Unión lleva adelante la organización de su tradicional Torneo de Verano, en su edición n° 22. Del petit certamen tomarán parte un total de seis equipos, tres de los cuales provenientes de otras ciudades y provincias. De esta manera será una buena oportunidad para seguir fomentando el básquetbol de las chicas, con la mente en lo que viene en la presente temporada.



Desde hoy y hasta el domingo, Unión, llevará adelante la organización del 22° Torneo de Verano, reservado para la categoría Mayores y donde en la presente edición contará con la participación de seis clubes. Además de la anfitriona, darán su presente A.M.A.D y Deportes Unida, de esta ciudad, y las visitas de Malvinas 1536 Viviendas de la capital provincial, Villa San Martín de Resistencia y Regatas de San Nicolás.

Los equipos fueron divididos en dos zonas de tres, jugarán todos contra todos encada una de las mismas, clasificando a las instancias de semifinales las que finalicen 1° y 2° en cada zona, en tanto que las 3° jugaran entre sí por la quinta ubicación del certamen. A continuación damos a conocer el programa completo, previsto para la ocasión.

La anfitriona, al frente de José Francisco, abrirá el fuego ante su clásico rival A.M.A.D., que en la pasada temporada volvió al ruedo en la rama femenina. Unión cuenta entre sus filas con jugadoras de experiencia, dentro de las cuales citamos a Elba Fernández, Micaela Piazza, Carla Enrique, Macarena Pérez, Araceli Díaz, todas integrantes de distintas Selecciones Corrientes, entre otras. En tanto, en el elenco del Barrio Tapocó, volvió a su hogar, luego de defender por varios años la divisa “roja” Angélica “Mvp” Salazar, quien junto a las hermanas Bartlet, y Borghi, por citar un ejemplo, buscarán ser protagonistas del certamen.



El programa completo

Todos los juegos se llevarán a cabo en el Estadio La Catedral del Básquetbol.



Las zonas

Zona “A”

Unión, A.M.A.D., Regatas de San Nicolás



Zona “B”

Deportes Unida, Malvinas 1536 Viviendas y Villa San Martín



Viernes 10 de marzo

1° fecha

20.30 hs. Deportes Unida vs. Malvinas 1536 Viviendas (B)

22.00 hs. Unión vs. A.M.A.D. (A)



Sábado 11 de marzo

2° fecha

09.30 hs. Malvinas 1536 Viviendas vs. Villa San Martín (B)

11.00 hs. Regatas vs. Unión (A)



3° fecha (última)

16.00 hs. Villa San Martín vs. Deportes Unida (B)

17.30 hs. Regatas vs. A.M.A.D. (A)



Semifinales

20.00 hs. 3° zona “A” vs. 3° zona “B”

21.00 hs. 1° zona “B” vs. 2° zona “A” (1)

22.30 hs. 1° zona “A” vs. 2° Zona “B” (2)



Domingo 12 de marzo

09.30 hs. 3° zona “A” vs. 3° zona “B”

10.00 hs. Perdedor 1 vs. Perdedor 2

11.30 hs. Ganador 1 vs. Ganador 2

13.00 hs. Entrega de Premios



Charly Win (Prensa Unión)

@UnióndeGoya