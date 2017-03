Supervisora escolar: “el acatamiento al paro docente en Goya fue del 35 por ciento”

Según datos proporcionados por la supervisora escolar de escuelas primarias de Goya, el acatamiento a la medida de fuerza durante el lunes y martes fue de aproximadamente el 35 por ciento. Estimó que será el Ministerio de Educación el que determine si se descontará el día no trabajado a los maestros.

Sobre la cuestión del paro docente en Goya, supervisora escolar de escuelas primarias de la zona, Mirta Zone de Pozzer, en declaraciones al programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, precisó: “El porcentaje de acatamiento, entre el primero y segundo día, no tuvo variantes. Por ahí si hubo algún cambio fue un índice pequeño. En las escuelas primarias de la ciudad el acatamiento fue mayor que en las rurales. Y según la estadística que tenemos, en relación a la documentación que presentan los directivos está en un 35 por ciento en el departamento de Goya. Es donde tengo los datos recabados y organizados. Acá en la Supervisión de Goya también trabajamos con los otros departamentos que son Lavalle, donde trabaja Cristina Leyes, y Esquina donde el acatamiento fue similar, en el orden del 35 por ciento teniendo en cuenta que lo que se evalúa es el porcentaje de cargos docentes adheridos”.

Continuó diciendo: “Es lo que manejamos nosotros de las escuelas públicas que dependen del Consejo General de Educación, tanto Primaria como Inicial. Estos últimos años el porcentaje no varía, llegamos a tener adhesión de hasta el 50 por ciento en las escuelas”.



DESCUENTOS A DOCENTES

Se le preguntó si se descontará el día no trabajado a los docentes que adhirieron al paro. Respondió: “La información la deben mandar los directivos a un correo o mail, es responsabilidad del directivo, la información el mismo correo lo recibimos nosotros donde se informa el porcentaje de docentes adheridos. La decisión de descontar es del Ministerio, es el que determina si se descuenta. Hubo épocas donde se descontaron todos los paros, hubo épocas en que no. Esas medidas son las que los representantes gremiales deben manejar con las autoridades gubernamentales”.



LOS CARTELES

Se vio en la puerta de la “Escuela del Sur” un pizarrón con los nombres de docentes que aparentemente adherían al paro. Esto causó indignación en algunos trabajadores de la educación. Sobre esto, la supervisora consultada expresó: “Yo como directora de escuela de Goya, digo lo que hacíamos en las escuelas. El cartel está para la información de los papas, para que puedan organizarse y saber si la maestra está en la escuela o está ausente, o dicta clases, o está de licencia. No lo tomamos como que esa era una información de apellido y nombre de los docentes adheridos al paro. Es una práctica cotidiana en las escuelas. Yo no vi el cartel”.

También reconoció que hay cuestiones en el sistema educativo que deben mejorarse. Reconoció por ejemplo que hay numerosas escuelas de personal único, donde una sola persona debe enseñar, cocinar, limpiar, etc. La supervisora Zone dijo: “Tenemos 25 escuelas de cuarta categoría, algún cuentan con portero y otras no”.

Y acotó que “el docente es el único organismo que siempre está presente en las crisis, en la inundación, en la vacunación, si hay alguna epidemia, todo la estrategia que se maneja en las escuelas para organizar sobre todo con las familias. Está presente siempre. Por suerte ahora las escuelas de Goya están teniendo el servicio alimentario, estamos pidiendo por cuatro escuelas que quedaron fuera de la aplicación ,es el docente que siempre está de pie, hace de docente, enfermero, de mamá, de psicólogo es el que siempre está presente”.

Sobre sus expectativas para este año, dijo: “El año es un año político, hay elecciones gremiales también no solo políticas y eso no sé si incide pero las decisiones políticas que se toman, las decisiones gremiales influyen sobre los docentes y alumnos, esperemos que Dios ilumine a gobernantes y gremialistas para puedan llegar a un acuerdo que sea beneficioso para todos, que nos traiga tranquilidad, que haya docentes en las escuelas trabajando con los alumnos, ayudando a las familias y a los niños que es lo único importante en la sociedad”.-