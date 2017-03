El Presidente del Concejo Deliberante en apoyo del deporte infantil visitó Juventud Unida

El martes 7 de marzo, el Presidente del Concejo Deliberante de Goya, Juan Domingo González, vistió junto con la concejal Raquel Guerreño la cancha del Club Juventud Unida para compartir un agradable momento con el Departamento de Fútbol Infantil. Su Presidente, Bernardino (Fabián) Peña, le agradeció las gestiones que realizó para la donación de una cocina industrial, 100 sillas, freezer, lavarropas, secarropas y 2 ventiladores ante la Fundación Banco Nación.La tarea que realiza el Departamento de Futbol Infantil de Juventud Unida es realmente loable, y para ello están involucradas las familias de muchos de los niños que practican ese deporte, pero que además de trabajar y colaborar para el sostenimiento de las actividades de sus propios hijos, se hacen cargo de otros menores que por no contar con una familia que pueda acompañarlos permanentemente o con dificultadas, a través del Departamento asumen la responsabilidad de llevarlos, conseguir recursos para los equipos, para la merienda que le brindan cuatro días a la semana, del dinero para los viajes, para las comidas que también les sirven dos veces por semana, para la continuidad de la construcción de instalaciones sanitarias, de cocina, de un espacio digno donde servirles los alimentos, etc.Durante el 2015 asistieron cotidianamente 135 chicos entre 5 y 13 años, y este año ya se sumaron a las actividades entre 80 y 90 chicos.Ante la prensa, Bernardino Peña destacó la inmensa colaboración de Juan Domingo González, sin cuyas gestiones no tendrían esos elementos tan indispensables para sostener la actividad y contener a los chicos, y le pidió que en la medida de sus posibilidades pueda continuar con el apoyo.Para adquirir botines, están comercializando pollos asados para el próximo día domingo.El Presidente del HCD y la concejal Raquel Guerreño recorrieron la cocina ubicada debajo de un ala de la tribuna, y comprobaron como los chicos que finalizan su actividad deportiva se sentaban a compartir una merienda de leche y galletitas, a las que sumaron facturas que llevaron de regalo, tras lo cual se trasladaron al campo de juego para presenciar el entrenamiento de quienes permanecían en la cancha bajo la batuta de los profesores a cargo.Reiteró González sus conceptos de que “este equipamiento tiene que ver con una necesidad que detectamos, no es que venimos y le regalamos algo, la idea es fortalecer los barrios, los clubes”.“Para nosotros es importante poder colaborar con instituciones educativas y deportivas que estén en sectores de vulnerabilidad”, explicó González.Agregó que “El intendente tiene bien claro la importancia de fortalecer los clubes y que sean un semillero de personas con futuro”, y elogió el trabajo de los padres que están en el Departamento de Fútbol Infantil