Desarrollo Urbano: Gerardo Bassi inauguró 400 metros de cordón-cuneta en el Barrio Juan XXIII

Acompañado de una comitiva de funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, concejales, vecinalistas y vecinos en general, el intendente Gerardo Bassi inauguró ayer 400 metros de cordón cuneta en la calle 1 de Mayo (ex Pueyrredón). Todos los oradores destacaron la importancia de la obra para optimizar la circulación vial de la zona.DIRECTOR DE OBRAS“Cuando inauguramos las obras en este barrio, es una alegría porque podemos dar solución a los vecinos; que hace rato venía pidiendo el cordón-cuneta. Esto pudimos terminar gracias a esta gestión. Cuatro cuadras de cordón-cuneta con las cuales se puede apreciar cómo ha cambiado este sector. [] Venimos trabajando fuertemente con el cordón-cuneta, gracias al intendente Gerardo Bassi que nos ha dado la orden para hacer eso” dijo el director de Obras, Mario Díaz.SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS“Bien lo decía Mario. Esto es un trabajo que venimos haciendo con todo el equipo de la Municipalidad. Con una idea muy fuerte de nuestro intendente, de apostar en este caso a las barriadas y hacer obras que son estructurales para la ciudad. Tienen que ver con estas intervenciones que estamos haciendo, no de forma aislada sino de calles que van conectando con otras y así, vamos mejorando no solamente el estado de la misma sino todo lo que hace a la circulación vial” agregó el secretario de Obras Públicas, Luís Domingo Vicentín.INTENDENTE MUNICIPALEl intendente Gerardo Bassi agradeció la presencia de todos los vecinos, vecinalistas, funcionarios y concejales. Hizo un agradecimiento especial a su primo, ex senador provincial Rubén Bassi que acompañó el acto.“Estamos todos juntos y unidos tras un objetivo grande. En el 2017 todos vamos a estar del mismo lado de esta cinchada para sacar a nuestro territorio, a nuestra provincia adelante. Ese es el desafío de una mirada amplia y generosa para llevar a cabo esos objetivos tan trascendentales que nos toca vivir. Estoy feliz porque venir a la barriada del Barrio Matadero, con Antonio, con Patricia y todos los vecinos, es un lugar que nos cobijó desde la época de la Dirección de Deportes, siempre hubo un mate, una torta frita; este lugar siempre ha sido tan caro a nuestros afectos” dijo.“Este es un cordón-cuneta que había en un sector y lo hicimos del otro lado, más otras dos cuadras que mejoran la calidad de vida y como decía Luís, ahí en Evaristo López ya estamos casi listos para iniciar las tres primeras cuadras de nuestra industria del asfalto caliente” agregó.“Nosotros vamos a seguir con las ganas de siempre y con más fuerza que nunca, decididos a que unidos, solamente unidos, Goya puede seguir haciendo más. Con el esfuerzo y el compromiso de cada uno de nosotros, que somos eslabones de esta fuerza y espacio político, del cual estamos orgullosos de pertenecer. Con esa bandera, seguramente en diciembre tendremos la respuesta de todos nuestros vecinos, porque saben que vamos a trabajar con mucha fuerza, ganas y pasión para darles las respuestas que ellos tanto necesitan. Este es un equipo, es una construcción colectiva, acá nos salvamos de a uno. O nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. Cada uno va a tener las herramientas para trabajar, concientizar, convencer para que seguramente tengamos cuatro años más, de este, nuestro espacio político, del que tanto necesita nuestra ciudad” entre otros conceptos, finalizó.