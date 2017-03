Nación invierte $500 millones para mejorar barrios y asentamientos

La Subsecretaría de Hábitat de la Nación lleva invertidos más de 24 millones de pesos distribuidos en obras de hábitat, urbanización integral, recuperación y construcción de espacios públicos y módulos de desarrollo humano. El plan nacional también beneficiará a los barrios San Ramón y Sarmiento de Goya.Fuerte inversión en mejoramiento de barrios y asentamientos. El Gobierno nacional confirmó que prevé aportar unos 500 millones de pesos en doce intervenciones integrales que alcanzarán a 5.229 familias y, en su mayoría, ya se encuentran en ejecución.Desde la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, encabezada por Marina Klemensiewicz, se informó que hay más de 24 millones de pesos distribuidos en obras para mejorar hábitat, avanzar en la urbanización integral de barrios, puesta en valor de espacios públicos y módulos de desarrollo humano.La cartera, que depende del Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio comunicó quea las intervenciones mencionadas se suma una que aún se encuentra para la firma de contrato para el barrio La Olla del municipio de Corrientes, y dos obras en licitación, también para la capital provincial, por los barrios Villa Patono y La Olla Sur.La inversión total demandará la suma de $588.619.741 de la cual ya fueron desembolsados a la provincia $24.711.859.Asimismo informaron que entre los municipios asistidos se encuentran Goya, con los barrios San Ramón y Sarmiento.En Mercedes se intervendrán los barrios Recodo y Castello; Paso de los Libres con los barrios Santa Bárbara, La Estación, Las Tablitas y Las Flores que fueron identificados como los lugares mas vulnerables por la Secretaría de Vivienda y Hábitat, a cargo de Domingo Amaya.“Durante mucho tiempo trabajamos con gobernadores y municipios para que nos presenten planes integrales de los lugares más vulnerables”, dijo Marina Klemensiewicz.Añadió que se trató de “un trabajo arduo, ya que muchos gobiernos no estaban acostumbrados a tener que pensar soluciones globales. Por ejemplo, recibían un módulo de cloacas, o de cordón cuneta, o de viviendas, pero nada hecho con una visión general que ofrezca una solución íntegra a esas comunidades” .Detallaron que las obras comprenden la urbanización de los barrios y asentamientos informales más complejos para que tengan acceso al servicio de agua potable, a sistemas de desagües cloacales y pluviales con conexiones domiciliarias, redes vehiculares y peatonales, contenedores de residuos, cordones cunetas, señalética y paradas, calles con nombres, veredas iluminadas y espacios públicos con equipamiento comunitarios de calidad.Destacaron que el plan pretende además convertir los espacios comunitarios abandonados en una red de NIDO (Núcleos de Innovación y Desarrollo de Oportunidades), los cuales se centran en ofrecer oportunidades para personas de todas las edades en participación ciudadana, construcción de convivencia como también en formación y capacitación de cultura, empleo y deporte.“Heredamos un crecimiento desordenado en prácticamente todas las ciudades de Argentina. Nunca hubo una planificación urbana en nuestro país. Y además, muchas veces con una actitud irresponsable del Estado”, indicó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.Agregó que se encontraron con el 30% de las viviendas nuevas, sin infraestructura, que construyó el Gobierno en los últimos 10 años. Es decir, un tercio de las casas no tenían agua potable, no tenían cloacas, no tenían red de gas”.El titular de la cartera de Interior de la Nación visitó Corrientes el 25 de enero y recorrió varias localidaes y obras de la capital.El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio, relanzará este año el Plan Nacional de Vivienda y Hábitat con una inversión de 7348 millones de pesos en 2017, con el que espera generar más de 25.000 puestos de trabajo y comenzar a mejorar la situación de 12 millones de personas. Será también uno de los caminos para canalizar la obra pública de menor porte mediante la contratación de cooperativas para crear 25.600 los puestos de trabajo este año.