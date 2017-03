Salud Pública: La Provincia contará con la tarjeta médica Ñandé Mbareté

El Ministerio de Salud Pública trabaja en la implementación de la tarjeta médica que beneficiará, en principio, a 40 mil correntinos. Será una tarjeta con un monto de dinero para que personas de bajos recursos puedan acceder a medicamentos genéricos en farmacias adheridas a través de un convenio.En el marco de las acciones que se llevan adelante desde el Gobierno Provincial garantizando la accesibilidad a toda la población correntina, la cartera sanitaria implementará la tarjeta médica "Ñandé Mbareté" (Nuestra fuerza). Se trata de una tarjeta que va estar cargada con crédito para que personas de bajos recursos puedan acceder a medicamentos genéricos en farmacias privadas adheridas.El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, detalló que “la idea es afiliar a las personas que no tengan cobertura social y que estén en áreas vulnerables, para permitir a través de este sistema la accesibilidad a medicamentos genéricos. Ahora estamos definiendo algunos detalles como por ejemplo si se va a implementar en Capital y en el interior, si vamos a hacer diferentes etapas o de manera simultánea”.“Estamos estudiando cuál va a ser el límite de crédito que se va a renovar cada mes. Vamos a trabajar con padrones específicos para ver cuáles son las personas que no tienen cobertura social”, agregó.“Esto se enmarca dentro de una acción fuerte del Ministerio de Salud, en el sentido de trabajar para la accesibilidad de la población correntina, sobre todo de los más carentes de recursos”, subrayó el Ministro.“Quiero aclarar que esto no se trata de un cambio de política; nosotros tenemos por un lado la provisión de medicamentos de Remediar, por otro lado nuestra Planta de Medicamentos (PLAMECOR) que de ningún modo vamos a dejarla caer, al contrario estamos buscando terrenos para que la Nación y la Provincia en conjunto podamos invertir en la ampliación de la planta, y además está la compra cotidiana de medicamentos que se hace desde el nivel central”, puntualizó.Por último dijo que “se estima un plazo de un mes, en el que vamos a estar trabajando para la implementación de esta tarjeta”.