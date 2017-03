Estudiantes de Goya celebraron su último primer día

Un grupo de estudiantes que cursan el último año de secundaria festejó lo que llamaron el último primer día de clases del año o UPD. La celebración se inició en el predio de La Bancaria, continuaron la ruidosa fiesta en la playa El Inga. Y todavía a las 7,30 continuaba un grupo con bombos, en la plaza Mitre. El despliegue de color, griterío y estruendos precedió al inicio de clases, frustrado en parte por el paro docente de 48 horas. El UPD es una práctica que se extendió acompañada por el efecto multiplicador de las redes sociales. No importa que el motivo resulte difícil de explicar. Se trata de "el último primer día", en el que los estudiantes secundarios que ingresan al tramo final del ciclo deciden pasar toda la noche despiertos en "previas", reuniones entre compañeros o fiestas para luego asistir a clases sin dormir. La Dirección de Tránsito controló que todo se desarrollará sin descontrol en las calles. Sobre esto, Javier Macias comentó: ""Tuvimos una fiesta de chicos llamado el último primer día del año, se dispersaron los chicos sin ninguna pelea, eso le hace bien a la sociedad, a las 7,30 todavía estaban en la plaza tocando los bombos pero sin ningún problema"."Estuvo la ambulancia apoyando el evento, dando una mano a los jóvenes, como todos los años los chicos se pasan con el alcohol pero tratamos de que no se generen problemas, y que los chicos no terminen peleando con los inspectores tratando de que lleguen a sus casas tranquilos, tratamos de que una fiesta como esta termine bien y en paz", precisó."Pusimos mucho dispositivos de seguridad entre Guardia Urbana, y Tránsito acompañando toda la noche a los jóvenes, tanto en la fiesta (en la Bancaria) como en la playa El Inga, y con el fuerte apoyo del intendente se les dio permiso a los chicos hasta las 4 y muchos chicos vinieron al Inga tocando el bombo, conversando pero no hubo nada que lamentar, cerramos una noche tranquila, lo que nos da mucha tranquilidad", contó Macias.-