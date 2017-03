Desconocidos rompieron vidrios del auto del Director de Tránsito de Goya

El Director de Tránsito de la Municipalidad de Goya, Javier Macías confirmó que el domingo a la mañana, aproximadamente a las 6, un grupo de personas que se movilizaban en motocicletas rompieron la luneta trasera de su automóvil que estaba estacionado frente a su domicilio particular. Las cámaras de seguridad que posee habrían registrado el incidente y está actuando la Policía. El funcionario municipal comentó lo sucedido. En declaraciones al programa” que se emite por, dijo: “Luego de un año y medio vuele a suceder. En la madrugada del domingo, a eso de las 6 de la mañana se sintió el estampido y las motos que rompieron la luneta del auto. Es la cuarta vez que me rompen la luneta. Antes iban a la casa. Ahora empezaron con el auto. Mi miedo es la casa, pero vamos a seguir en la misma actitud. Creo que estamos haciendo las cosas bien, tratando de salvar la vida a la gente, el vidrio se repone”.“Las cámaras de seguridad están funcionando, cualquiera que vaya a atentar sobre mí, casa estando mi familia vamos a caerle con el peso de la ley”, dijo.“Estamos en etapa investigativa, siguiendo los pasos para dar con quien hizo esto. Hace un año y medio atrás viví con la casa cerrada con chapas de madera en las ventanas, era impresionante cómo entraban los piñones y cadenas por la ventana, después sacamos porque pensamos que volvimos a la normalidad, ahora volvimos a sufrir el mismo acto de vandalismo”.“Hubo gente que se solidarizó conmigo repudiando esto, es bueno destacar, nosotros hacemos lo mejor posible, tratamos de que se haga lo mejor posible, a mí me duele mucho porque tengo una familia, el compromiso que tengo hace tres años y medio con la ciudadanía, poniendo la cara y recibiendo las críticas y las cosas que se hacen bien y mal”, dijo.Aseguró que el hecho “no es un acto al azar, es contra el auto del Director de Tránsito, las cosas del Director, no sé por qué porque conmigo muy poco tienen roce, no discuto, no peleo, actúa la gente de Tránsito, a las claras está que las cosas las hacemos bien”.