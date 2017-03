SUTECO destaca alto acatamiento al paro docente en escuelas de Goya

Ayer, el inicio el ciclo lectivo 2017 en las escuelas primarias y secundarias de Goya. Pero a raíz del paro nacional, en nuestra ciudad se registró un nivel de acatamiento elevado. La inactividad fue mayor en las principales escuelas primarias, como la Escuela 511 “Prefectura naval Argentina”; Escuela Nº 207 “Enrique Carles Vilas”; En la Escuela Nº 66 “General José de San Martín” (escuela del Sur); asimismo en la Escuela Nº 65, y en la escuela Nº 254 “Pedro Alcántara Diaz Colodrero”. En relación al paro, la gremialista Mara De Juanez dijo en el programaque se emite por: “Tenemos conocimiento de que las escuelas privadas también se han adherido al paro porque SADOP convocó a nivel nacional a un paro, los cinco gremios nacionales han convocado”.

LOS RECLAMOS

Mara De Juanez se refirió a los reclamos de los docentes. Dijo: “Dejamos en claro, primero, que basta de cifras en negro y blanqueo del salario de 945 pesos en larguísimas cuotas. Eso hay que tener en cuenta, que ese blanqueo le llega al compañero jubilado y que todo lo negro que recibimos no le llega a ellos hasta transformarse el año siguiente, al blanquearse. Hay que mirar todo el espectro”.

“Además algo que quedo, es que Corrientes tiene una gran deuda con los sindicatos, porque el año pasado firmamos un acta acuerdo donde lo único que se cumplió fue lo acordado salarialmente y los demás ítems no se han cumplido: refacción de escuelas; comunicar a los sindicatos para que monitoreemos esa cuestión; nombramiento de porteros que las escuelas no tienen”, dijo.

También dijo que otro reclamo es que se designe “personal administrativo, porque toda la carga es sobre los rectores, además de la parte administrativa; el nombramiento de supervisores ya que está la mitad del plantel trabajando, los demás se jubilaron, nunca nombraron”.

Mara De Juanez mencionó que también “se está por terminar el periodo de 4 años de compañeros en la Junta de Clasificación de Secundaria y no se han nombrado las estatales, está funcionando con la mitad de los compañeros con miles de legajos por clasificar, solamente con la mitad”.

“Es una gran deuda con la docencia correntina y lo que más duele es que tenemos los sueldos más bajo del país y necesitamos la paritaria nacional porque ahí se fija el piso salarial y como Corrientes nunca llega el piso siempre viene la Nación en auxilio para llegar al piso, pero si no se da la paritaria nacional porque el ministro de Educación Bullrich desconoce la ley, nosotros estamos movilizándonos a Buenos Aires por eso”, expresó la sindicalista.



MÁS PAROS

No descartó que se realicen más paros. La dirigente de SUTECO precisó: “Sí está previsto que si no se convoca a paritarias nacionales seguirá creciendo el conflicto. En Corrientes, el ministro Vaz Torres se sentó el año pasado con los sindicatos y no cumplió con los items y mucho más. Y además el aumento es un blanqueo de 945 pesos, al decir blanqueo ya lo estamos percibiendo en salario en negro, al blanquear solo impacta en la antigüedad en material didáctico y en la zona”, dijo.



SUELDOS CORRENTINOS

Se le preguntó cuánto ganan los docentes correntinos. Respondió: “Estamos en el puesto 23 de salarios, para que tengan idea, con respecto a las demás provincias. Somos 7 provincias que conformamos el NEA y NOA, que recibe recursos de la Nación porque no se llega al piso salarial y entre esos está Corrientes. Esas cifras en negro vienen del gobierno nacional, lo venimos percibiendo hace muchos años”.