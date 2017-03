Macri inauguró el ciclo lectivo y lamentó el paro docente

El presidente Mauricio Macri lamentó a los que han elegido el “oportunismo”, en referencia del paro docente que se realizaron ayer y hoy los gremios del sector, al inaugurar el ciclo lectivo 2017 desde la provincia de Jujuy.El presidente Mauricio Macri lamentó ayer, al inaugurar el ciclo lectivo en la localidad jujeña de Volcán, “que muchos hayan elegido "el oportunismo" de un paro al cuestionar la huelga docente por 48 horas en todo el país, y consideró que esa medida fue “probada durante décadas y no dio resultado”, por lo que llamó a “dialogar y encontrar soluciones concretas”.“Lamento mucho que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través de un paro, ya hemos probado décadas haciendo paros y cuál ha sido el resultado: cero”, dijo el mandatario al inaugurar el ciclo lectivo en la escuela "25 de Mayo", la única de Volcán, una localidad que el 10 de enero último fue arrasada por un alud que causó cuatro muertos, unos 1.000 evacuados y cuantiosos daños materiales.“Ese camino lo hemos explorado y no funcionó”, continuó el jefe de Estado, y agregó: “Vayamos por el camino de sentarnos en una mesa, a dialogar y encontrar soluciones concretas para que mejore realmente la forma en que educamos a los chicos”.Macri estuvo acompañado por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich.El jefe del Estado llegó al aeropuerto de San Salvador de Jujuy a las 9.30 para dirigirse en helicóptero a Volcán, donde, luego de reunirse en privado con alumnos de la escuela, dio inicio al acto oficial.“Los chicos aprenden de nuestras acciones, no de lo que les decimos, de ahí sacan el ejemplo”, continuó el mandatario, al tiempo que llamó a “plantear objetivos a largo plazo” y “diciendo la verdad”.En otro tramo de su discurso, Macri afirmó que la tragedia “puso a prueba la fibra de los habitantes de Volcán”, y los felicitó por trabajar en la recuperación del lugar junto al gobierno provincial, las Fuerzas Armadas y distintos organismos nacionales con “una sola camiseta, que es la Argentina”.Del acto participó también el jefe del Ejército, Diego Suñer, junto con miembros de los regimientos jujeños, quienes lideraron el Comité Operativo de Emergencia durante las semanas posteriores al aluvión.En otra referencia a la tragedia, Macri prometió emprender obras hídricas que “no se hicieron por décadas” y que asegurarán que “frente a futuras lluvias no vuelva a pasar lo mismo”.“Si esto no para, cada año va a ser peor”, continuó al advertir acerca de los problemas que acarrea la destrucción del medio ambiente.El presidente se refirió también a las políticas educativas y expresó que los docentes deben ser capacitados para tener "las herramientas" para educar, al tiempo que destacó la importancia de la tecnología para la enseñanza y anunció que, mediante un convenio entre el gobierno provincial y ARSAT, antes de fin de año "250 escuelas" rurales de Jujuy "estarán conectadas" a Internet satelital.Previamente, el gobernador Morales había destacado “el compromiso del Presidente con la Educación”, a la vez que se refirió a las “injusticias que hay con los docentes, injusticias que llevan décadas y que iremos resolviendo” en la provincia.Morales se refirió luego a las consecuencias del alud y afirmó que “algunas familias todavía están muy mal” y que los habitantes de Volcán y sus comerciantes se recuperarán “de a poco” a medida que avance el “plan de reparación económica y social”.El gobernador calificó más adelante de “importante” la decisión de comenzar el ciclo lectivo en Volcán, porque demuestra que “ni la tragedia ni las dificultades van a impedir el desarrollo del pueblo. La mejor señal es dar inicio al ciclo lectivo más allá de las diferencias y las injusticias que hay con los docentes en todo el territorio nacional”.“Lamento mucho que muchos hayan elegido el camino del oportunismo a través de paro”, dijo el Presidente y agregó: “hemos probado décadas haciendo paro con resultado cero, hemos ido empeorando; ese camino lo hemos explorado y no funciona. Que el camino sea la mesa de diálogo, dialogar para que mejore realmente la forma en que educamos, las herramientas que generamos”.Macri inauguró el ciclo lectivo desde la escuela de Volcán, localidad ubicada a 41 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a la vera de la ruta nacional 9, próxima a la quebrada de Humahuaca, que en enero sufrió un alud de lodo y piedras que dejó como saldo dos muertos y cientos de evacuados, además de importantes daños materiales.