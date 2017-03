El paro estuvo por debajo del 10 por ciento: El Gobierno Provincial entiende que fue normal el inicio del presente ciclo lectivo

Desde las esferas gubernamentales se llevó a cabo una evaluación de la jornada inicial del ciclo lectivo, oportunidad en que coincidía con la convocatoria a una medida de fuerza gremial, que intentaba impedir el normal inicio de clases. Si bien la convocatoria a la huelga de 48 horas fue realizada por los gremios nacionales, en Corrientes las organizaciones sindicales optaron por no responder a las propuestas del Ejecutivo, lo que servía de escusa para cumplir con el mandato de las organizaciones nacionales, más allá de la importante propuesta realizada por la Provincia que alcanzaba a un 24 por ciento, muy por arriba de la media del país. La conclusión es que hubo una respuesta muy concreta de la docencia, en cumplir con sus obligaciones laborales y sobre todo con la ciudadanía, que aspiraba a un normal inicio del periodo escolar 2017.Con la información de los diversos turnos escolares, en relación a la adhesión al paro convocado para esta fecha y mañana, el Gobierno Provincial a través del ministerio de Educación sostiene que la medida de fuerza tuvo un alcance inferior a un 10 por ciento, con lo que consideran que el inicio del Ciclo Lectivo 2017 fue normal.Con diferentes actos en dos escuelas de la ciudad capital se oficializó el inicio de clases, en ambas ocasiones, tanto la ministra de Educación Susana Benítez como el gobernador Ricardo Colombi abordaron el tema.La titular de la cartera educativa, expresó al respecto: “la ciudad se tiño de los colores blancos de los guardapolvos y los diversos colores de los uniformes escolares, con lo quedó claro que la docencia tomó el camino de la responsabilidad, dando cumplimiento a su trascendental misión que tienen en el sistema educativo. Siempre hemos confiado en la claridad de los docentes par poder definir cuáles son las alternativas correctas en instancias como estas”.Agregando: “el trabajo que se viene haciendo desde el Gobierno en la educación es muy importante, de ahí que a través de estos años sea respondido de manera muy concreta a las demandas de los docentes, dando el lugar de jerarquía que les corresponde dentro del sistema. De ahí que queremos agradecer les que hoy sin dudas hayan respondido a la convocatoria de iniciar de manera normal el ciclo lectivo”.Para luego finalizar expresando: “los guarismos de acatamiento al paro están por debajo del 10 por ciento, por lo que tiene validez sostener que el inicio de clases en la fecha fue normal. Y Esperamos que mañana el segundo día la medida de fuerza sea todavía menor a la fecha”.Por su parte el Gobernador en los diferentes actos de inicio del ciclo lectivo, sostuvo: “confiábamos y no nos equivocamos en la responsabilidad de los docentes, y en su compromiso con la educación y la comunidad. Estaba muy claro que las medidas de fuerza no perjudican al Gobierno, sino a la comunidad, a los miles de niños y jóvenes, que concurren a su primer día de clase, con la ilusión de que así inician el camino que le permitirá acceder a conocimientos y una formación que les de oportunidades en esta exigente vida que tenemos”.En tanto agregó: “otro de los aspectos que quedó claro es que a la dirigencia gremial, no les interesa los intereses de sus representados, porque priorizaron el cumplimiento del paro convocado por sus pares nacionales, a pesar de la oferta netamente superior al resto que realizó Corrientes, lo que querían era impedir el inicio de clases en Corrientes para exhibir como logro en el concierto gremial docente nacional”.Mientras en el final de su reflexión expresara: “sin embargo ha sido también categórica la respuesta del docente, dado que me informan de guarismos de inasistencia inferior al 10 por ciento en las escuelas de toda la Provincia, lo que permitió que todas las escuelas iniciarán de manera normal el ciclo lectivo 2017. Esperamos incluso que mañana baje incluso el mencionado guarismo, manteniendo de nuestra parte la decisión de que el que no presta servicio no cobra la jornada. Quiero aprovechar para agradecer a la gran mayoría de los docentes, sabemos del esfuerzo y compromiso con la educación de los correntinos, lo que sin dudas hace que podamos mirar el futuro con esperanzas”.Desde el Gobierno se reiteró que Corrientes ha hecho una propuesta salarial muy importante, y que la enorme mayoría de los trabajadores de la Educación con la actitud de la fecha demostraron que aspiran a que la misma se concrete.-