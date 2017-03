Pedro Sa exaltó la increible respuesta que tuvo la Travesía del Isoró

El número de participantes y de botes fue extraordinarios y sobrepasó las expectativas de todos. Pedro Sa destacó los aspectos principales de este exitoso evento que cobro mucho impulso para seguir realizándose. “Tuvimos más de 300 participantes que recorrieron 42 km en 179 botes, un número que nos pone como evento, como organización dentro del ranking de los 10 eventos más importantes de estas características”, resaltó Pedro Sa.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, Pedro Sa hizo un repaso de los momentos más importantes de esta gran fiesta del canotaje y la travesía de aventura.

Sa expresó: “A la travesía la hice como organizador y participante. Fue la primera vez que recorro el Isoró remando y lo hice con mi esposa quien fue la ideóloga de esto, y como organizador contenido en un conjunto de médicos, guardavidas Prefectura, Municipio y empresas que acompañaron y contuvieron a los participantes en todo el tramo de las tres etapas: las del riacho, el Paraná, Isoró hasta la estancia. La cantidad de visitantes y de goyanos estoy orgullosísimo y feliz”.

¿Cuántos fueron los participantes?. Pedro Sa respondió: “Pasó de todo. Primero tuvimos más de 300 participantes que recorrieron 42 km en 179 botes, un número que nos pone como evento, como organización dentro del ranking de los 10 eventos más importantes de estas características. Hay que tener en cuenta que la propuesta de la travesía no era cualquiera. Era ingresar al seno de una reserva natural de 1.300 hectáreas, con un recorrido que tenía dificultades en su recorrido y en su regreso, nosotros no tenemos caminos de fácil acceso para retirar. Proponíamos a la gente una experiencia que implicaba cuidarlos en el agua, al llegar y traerlos de vuelta. Nosotros nos encargamos de que la gente tuviera una experiencia, muchos por primera vez, de este tipo intentando que quieran volver a hacerla. La idea no es fundir las ganas de alguien en una mala experiencia sino multiplicar el entusiasmo en una buena experiencia”.



LO SORPRENDENTE

También Pedro Sa exaltó el gran interés y participación que generó la travesía y el apoyo que tuvieron. Dijo: “Lo sorprendente fue la forma en que la gente cuando se apasiona se une y le resulta más fácil aunar el esfuerzo en un mismo camino. Lo más sorprendente de la travesía fue ver cómo un grupo de médicos goyanos que estaban anotados en la travesía, que estaban dentro de un canal de Whatsapp, al ver un comentario mío armaron un equipo de trabajo: Focchiatt; Borda, y García. Se encargaron de armar botiquines, de hacer una bandera para sus piraguas y armaron un equipo de contingencia para cubrir la parte sanitaria dentro del agua. Más allá de que teníamos la ambulancia del municipio, teníamos el alerta en el hospital, estaba conversado con el Ministerio de Salud de la provincia. Pero esto de decir “Pedro vos de esto desentendete”, y esa mañana verlo a Juan Insaurralde corriendo con las cajas; o Pipi Peña acarreando suero antiofídico o gente como Bucky González Vilas que cuando escucha mi iniciativa, y que Tulio Mocchi no pudo estar presente, entonces Bucky se puso a la cabeza con Federico Leiva Raciatti, Federico Fleitas, Marcos Fleitas, Sergio Zajarevich y un montón de gente; también vino gente de Reconquista a hacer apoyo y la Prefectura con un trabajo impecable. A veces es fácil hablar desde afuera y criticar desde la no participación. Pero estar ahí y sentirse acompañado en una propuesta tan sana…. Hubo gente que nunca en su vida remó. Nos visitaron 120 personas que no conocían Goya, que vinieron a Goya por la propuesta de la reserva del Isoro, vinieron a conocerla; hubo gente que organiza la travesía de los tres ríos; gente de Santa Fe, de Rosario, Victoria, Romang, Reconquista…Ellos vinieron a Goya y se les cayó la mandíbula por la organización y entusiasmo que vieron”.



EL ISORO

Pedro Sa recalcó que “nuestro Isoró es un “pozo de petróleo”, una fuente inagotable de recursos pero manejado con responsabilidad, si logramos que en nuestro país se hable del Isoró, que los medios más importantes del país tengan en cuenta la travesía, que los clubes de canotaje de aventura tengan en cuenta como próximo paso a venir, estamos generando una oportunidad y nuestros recursos son para eso, y hay que cuidarlos”.-