Gremialista goyano aclara que paro es paritarias nacionales y no contra la provincia

Alberto López, dirigente de ACDP se refirió al paro del próximo lunes. Dejó en claro que es una medida en reclamo del cumplimiento de las paritarias nacionales. El gremialista resaltó que “la movilización y paro del 6 y 7 tienen que ver con el tema de las paritarias que por ley tenemos tienen que funcionar, no tiene que ver solo con el sueldo”. Y recalcó que “no le hacemos el paro al nivel provincial es un reclamo a nivel nacional, eso lo explicamos”.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, el dirigente gremial fundamentó la huelga nacional de los docentes fijadas para el lunes 6 y martes 7 de marzo.

López clarificó que “hay dos panoramas o dos situaciones diferentes, que tienen que ver con todo con todo el sistema educativo nacional y provincial: la movilización y paro del 6 y 7 que tiene que ver con el tema de las paritarias que por ley tenemos tienen que funcionar, no tiene que ver solo con el sueldo, ahí está equivocado el Ejecutivo del nivel nacional, confunden y están equivocados, confunden con el tema de que ya está establecido cuál va ser el movimiento de sueldos a nivel nacional que es un 20 por ciento sobre el índice de los sueldos nacionales mínimos”.

“Entonces, ellos creen que con eso ya está, pero la paritaria no se trata solo de sueldos sino que se trata de presupuesto; de la infraestructura escolar; de la currícula, de un montón de detalles que tienen que ver con la participación de gremios, es como si nos quieren sacar de ese escenario de toma de decisiones, y el elemento básico por ley son las paritarias”, recalcó.

Alberto López insistió en que “estamos defendiendo las paritarias nacionales, es un derecho por ley, es un trabajo que se vino haciendo durante muchos años, lo hemos logrado sobre una decisión política y no quieren saber nada”.



RECLAMO NACIONAL

Se le preguntó sobre las declaraciones de la Ministra de Educación de la Provincia, Susana Benítez, quien les dijo a los docentes que las escuela son de la provincia y que los sueldos los paga la provincia. Respondió López: “A ella no le compete el paro, no le hacemos el paro al nivel provincial es un reclamo a nivel nacional, eso lo explicamos”.

“Pero los recursos los dejó de recibir la provincia, que tendría que acompañar este tipo de medidas porque a ellos les cortaron el presupuesto, el fondo compensador nacional no existe más, esos eran unos fondos donde arreglábamos año tras año el básico, el blanqueo, eran fondos genuinos de Nación a Provincia. Ahora todo el sueldo tiene que salir del presupuesto provincial y no recibe nada, el esfuerzo de la Provincia lo reconocemos”.



LOS VOLUNTARIOS

Se le consultó sobre qué piensa sobre la medida de llevar “voluntarios” a las aulas. Alberto López enfatizó que “es una barbaridad, que afecta una falta de respeto, de ética, moral, no pueden poner a personas que supuestamente tienen algún currículum a dar clases. ¿Bajo qué reglamento, qué seguridad?, no se respeta el estatuto. Le dan la venia para que esas personas participen dentro de un problema sindical docente que para nosotros es serio porque tiene que ver con la formación de personas y el futuro de personas. Se meten a hacer ese tipo de cosas, no es serio. Es una medida que molesta a los docentes”.

“El viernes tuvimos otra reunión, estamos acercando nuestras inquietudes y propuestas y veremos qué pasa, hay buena voluntad, buen diálogo, el jueves a la noche la reunión estuvo tensa pero con respeto, donde el ministro Vaz Torres explicó la situación de la Provincia y el esfuerzo que hace, pero hay puntos que a nosotros no nos cierran”, acotó el dirigente gremial de ACDP.



LOS DESCUENTOS

Finalmente, sobre el descuento que se le haría a los docentes que hagan paro, López dijo: “El que quiera hacer paro que lo haga. El que tiene un cargo el descuento es por una jornada. Pero para el que tiene horas cátedra en distintas escuelas se complica, porque no se si (en el gobierno) no saben sacar el cálculo pero es desorbitante el descuento, como si fuera que ganáramos 50 mil. En ese caso seria 2.000 o 2.500 pesos de descuento por un día trabajado, no hay relación. Pero invitamos a los docentes, respetamos todos los puntos de vistas. Es el riesgo que se corre”.-