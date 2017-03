Cesar Kalenberg elogío discurso del Intendente Bassi y habló del futuro de la alianza

Cesar Kalenberg elogió e hizo un balance del discurso pronunciado por el intendente Gerardo Bassi en la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Destacó que en la gestión actual “se han realizado cosas en Goya que nunca antes se hicieron, no existían en el municipalismo de la provincia”. Por otra parte, Kalenberg dijo que el Partido Liberal está abierto al diálogo con todos los sectores políticos y que será el comité Ejecutivo el que defina la política de alianzas.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, el edil del Partido Liberal Cesar Kalenberg examinó y sopesó las declaraciones efectuadas por el intendente Bassi en su extenso mensaje.

Entre otros conceptos, Kalenberg dijo: “En su discurso, el Intendente Bassi hizo un repaso de lo que se viene logrando en la gestión municipal en los últimos tiempos. Nos sentimos con orgullo de todo eso, se han realizado cosas en Goya que nunca antes se hicieron, no existían en el municipalismo de la provincia, como cuestiones de derechos humanos; prevención de adicciones y rehabilitación de los que sufren ese mal; se ha incursionado con la guardia urbana; con la mejora del servicio de alumbrado público; ha tomado la posta en cuestiones que antes en los municipios trataban de dejar en manos del Estado provincial o nacional. Cuando la necesidad está, el primer mostrador es el municipio y el gobierno municipal no se puede amparar en que eso no le corresponde, por eso se viene mejorando los centros de asistencia de salud del municipio, se le ha dotado de ecógrafo y otros elementos de alta tecnología”.

“Nos sentimos satisfechos, se han logrado muchas cosas, la apertura del período de sesiones fue oportuno para que el Intendente pueda hacer una proyección hacia adelante. Así, tiene previsto hacer muchas obras más, como cordón cuneta en todos los barrios y se planifica el pavimento caliente en 150 cuadras, eso va a aliviar mucho a los goyanos”.

“Se está elaborando un sistema para que se puedan pavimentar corredores estratégicos, lo cual fue planteado por el intendente en la campaña electoral y que es uno de los problemas más constantes de los vecinos por eso este año se va a recuperar de ese mal estado de algunas calles”, dijo.

Continuó diciendo el concejal liberal: “Anunció que se construirá el polideportivo en la zona Este de la ciudad, más precisamente en el barrio Esperanza, será un lugar de esparcimiento para los niños. También se sigue construyendo la casa del adulto mayor. El Intendente anuncio la creación de un centro de atención veterinario para colaborar con AUPA que tanto hace por los animales y tanto los goyanos recurrimos a ellos en un caso de emergencia. El Intendente va a colaborar con la construcción del mismo y tratar de abarcar distintos aspectos de la sociedad”.

“Es importante lo que se viene haciendo en la colocación de semáforos, se anunció la colocación de más semáforos para contribuir a la seguridad vial, lo que es una política, una decisión que nunca se había llevado adelante. Gracias a lo cual podemos contar con esos artefactos sobre todo en las arterias con más siniestralidad”, dijo.

También Kalenberg celebró del mensaje del profesor Bassi el anuncio de que continuará el convenio con la fundación Techo, que permitirá la construcción de otras 30 viviendas más.

Para el concejal liberal lo más importante de este año que pasó fue la construcción de las redes de agua potable para los vecions de la zona del Puerto y el barrio Santa Clara, porque consideró algo “increíble que en pleno siglo 21 hubiera vecinos que no contaran con estos servicios” y resaltó que “ el intendente garantizó que se va a seguir con la extensión de agua potable tanto al barrio Aeropuerto, Parque Municipal y la zona de El Remanso, si eso no es política no sé qué podría ser”.



LA ALIANZA

Se le preguntó a Kalenberg sobre la posibilidad de que continúe la alianza del Partido Liberal con el Frente para la Victoria. Respondió: “Todas esas cosas se vienen hablando hace tiempo. Una de las cuestiones más importantes en la vida partidaria es el diálogo. Eso es algo que hay que mantener y revalorizar. Y en este año electoral esas conversaciones las tenemos que mantener puertas afuera y dentro. Tenemos que mantener charlas con todos los sectores. No solo tenemos que hablar de qué es lo que pretende el Partido sino qué tipo de gobierno queremos. Estamos obligados como dirigentes políticos, a tener que hablar con todos los sectores sin importar que hayamos conformado un frente político”.

“Seguramente en los meses venideros, o en las próximas semanas seguiremos en contacto con dirigentes de distintos frentes, no hacemos distinción entre dirigentes de distintos Partidos, hemos hablado con candidatos a nivel provincia y locales, el partido debe manejarse de manera institucional, si bien yo tengo una inclinación en el Partido se tiene que hacer lo que dice el conjunto, sino no tiene sustento en el tiempo, hay que ser mesurados, pacientes, no quedarse pero siempre en buenos términos y con una máxima que es: primero el Partido, la institución, la sociedad y luego los dirigentes y cargos políticos”.

“Me siento esperanzado, sé que este año el Partido será parte importante en el lugar que le toque estar, porque ha demostrado mucho trabajo, fueron dos o tres años con los aportes que hemos hecho a la vida municipal y a la gestión y lo que hemos hecho a nivel provincial”.

Kalenberg resaltó que “a nivel local, seguiremos con el procedimiento: se llamará a reunión de Comité Ejecutivo para tratar futuras alianzas, me siento muy satisfecho porque el Partido viene trabajando de manera orgánica y en todos los partidos políticos tienen sectores que tienen preferencias hacia uno y otro, lo mismo pasa en el Partido Radial que tuvo el desmembramiento más importantes con un sector de radicales que han conformado otro frente: “Radicales con la gente”. Y eso pasa en todos los partidos, hoy lo importante es que el partido mantenga su institucionalidad y el respeto al afiliado”.