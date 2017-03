Artesanos de Goya celebrarán su Día con una gran feria en Plaza Mitre

El próximo 19 de marzo se celebrará el Día del Artesano, y por tal motivo en la plaza Mitre se realizará una feria muy colorida. La Feria tendrá la participación de artesanos que provienen de toda la República Argentina y de otras localidades. Hugo Morales, actual presidente de la Asociación de Artesanos Independientes confirmó que los días 17, 18 y 19 de marzo, en plaza Mitre se hará una gran Feria, que será la cuarta de su tipo, con motivo de celebrarse el Día del Artesano.En declaraciones al programaque se emite por, Hugo Morales comentó: “Son tres días de Feria. Del 17 al 19 de marzo. El viernes 17 comienza. Vamos a hacer una fiesta donde participarán todos los artesanos. Habrá muchos de afuera, como asimismo de Goya, de la provincia y vamos a hacer la muestra. Habrá ballets, grupos de música, cada año tratamos de elevar el nivel”.“El lugar elegido es la plaza Mitre, donde más hay concurrencia de público. Todos los años hacemos sorteos de artesanías, cada artesano dona un trabajo suyo y a la vez regalamos números para que la gente pueda llevarse un regalo”, precisó.En referencia a la feria prevista para los días 17, 18 y 19 de marzo detalló que la misma tiene la participación de artesanos que provienen de toda la República Argentina y de otras localidades. Morales expresó: “Nosotros somos 33 artesanos de la Asociación Unión y Progreso. Luego está la otra Asociación que son más o menos la misma cantidad. Nosotros organizamos esa fiesta, nos corresponde a nosotros e invitamos a todos los artesanos afiliados a o no a alguna de las asociaciones. Tengo inscriptos a muchos foráneos: 27 de Concordia (Entre Ríos); Monte Caseros; Corrientes Capital Curuzú Cuatiá; Buenos Aires, bastante variado”.Morales se refirió a la situación del trabajador que diariamente forja con sus manos obras maestras pero que, lamentablemente, a veces no es apreciado adecuadamente. ¿Se puede vivir solamente de las artesanías?. “No, no se puede. Están caros los insumos”, respondió el presidente de la Asociación. Y pidió que “la gente de Goya apoye porque a los artesanos les cuesta venir y recuperar los gastos. En esta Feria vamos a tener artesanos del cuero, de la madera, de la lana, gente que hace artesanías con caracoles”.El Día Internacional del Artesano se celebra todos los años el 19 de marzo. Se trata de un día en el que se conmemora el trabajo de todos y cada uno de los artesanos que cada día realizan trabajos artesanos creativos.El Día del Artesano coincide con el día de San José, celebrado en la religión católica. José esposo de la Virgen María era de oficio carpintero y artesano, por ello en este día se celebra el Día de los Artesanos.-