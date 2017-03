Ya están los cuatro semifinalistas del Torneo de Verano

En la noche del jueves 2 de marzo se completaron los Cuartos de Final con los tres encuentros que faltaban.En el Ramón “Cacique” Oviedo se vivió una noche cargada de fútbol, donde el primer partido fue La Plaza contra La Tiendita del 2000, un encuentro con muchas idas y vueltas parejo con goles en los ambos arcos, definiéndose en el segundo tiempo a favor de La Plaza por 3 a 2.Al termino de la victoria de La Plaza, se jugó el segundo partido de la noche en el que se enfrentaron Barrio Inmaculada vs Atlético Juventus, el partido arrojo resultado 1 a 1. Empate que los llevo a la definición desde el punto penal donde salió vencedor Barrio Inmaculada ganando la serie por 5 a 4.Para culminar la instancia de Cuartos de Final, se enfrentaron Somos San Ramón vs Puerto Boca (B), tercer partido de la jornada que terminó a favor de Somos San Ramón por la mínima diferencia 1 a 0.Pasada ya la instancia de Cuartos y con los cuatro mejores equipos del Torneo de Verano “Flecha” Morato. Está programado para el domingo 5 de marzo los cruces de otra instancia más llega el turno de las Semifinales.Para dicha ocasión se los cita a los equipos en el horario de las 20:30 hs, dando comienzo a las 21:00 hs el primer partido.En la primer Semifinal se verán las caras los equipos de La Previa vs Somos San Ramón. Para el segundo partido de dicha instancia saldrán al campo de juego La Plaza vs Barrio Inmaculada. Se juegan encuentros definitorios en búsqueda del pasaje a la Gran Final. Los esperamos.