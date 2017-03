Sin acuerdo entre la AFA y Futbolistas Argentinos Agremiados: cuáles son los pasos a seguir

Sergio Marchi, titular de FAA, rechazó el fondo solidario y se mostró inflexible; fracasó la conciliación obligatoria y debe resolverse si se traslada toda la jornada o si los clubes presentan juveniles este fin de semana. La novela del fútbol argentino sigue sin un final feliz: el paro se mantiene ya que fracasó la conciliación obligatoria, al no haber acuerdo entre Futbolistas Argentinos Agremiados y la AFA. Sergio Marchi, presidente de FAA, rechazó el fondo solidario que se trató ayer. "Está inflexible, pone mil excusas", se oyó de la voz de un dirigente. Por lo tanto, sigue en pie el cese de actividades durante todo el fin de semana.Ahora, los directivos de la Comisión Regularizadora y los dirigentes de la AFA deben afinar el lápiz para ver si se mantiene la decisión de jugar con los juveniles y sancionar a los que no se presentan. Pero la alternativa más viable es que directamente se postergue toda la fecha.Unos pocos dirigentes, entre los que se destacan Racing, Godoy Cruz, Huracán, Belgrano y Lanús- dijeron a viva voz la opción de "jugar con juveniles". "No quiero perder los puntos como le pasó a Colón", dijo Nicolás Russo, presidente de Lanús, en la puerta de la AFA. El antecedente del conjunto de Santa Fe se dio cuando no se presentaron a jugar un partido ante Atlético de Rafaela en 2014-por recomendación del propio Marchi- y terminaron perdiendo los puntos y luego se fueron al descenso.Otros -como Sarmiento, Newell's, Rafaela, Rosario Central y Patronato- se manifestaron en contra de la medida de poner juveniles para suplir la ausencia de los profesionales en paro.