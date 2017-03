Gremios docentes llevan contrapropuesta a Hacienda pero ratifican paro nacional

El arco gremial docente correntino evaluó la propuesta salarial del Ministerio de Hacienda. De manera coincidente, los referentes sindicales aclararon que la oferta "es insuficiente, y no solo en lo estrictamente salarial". Llevan una contrapropuesta a Hacienda. José Gea, de ACDP, reiteró que "más allá de lo que suceda a nivel provincial el paro nacional con movilización sigue firme".Finalizó la reunión del frente gremial docente en sede de ACDP, el secretario gremial José Gea, expresó que han analizado la propuesta de incremento salarial del ministerio de Hacienda y que consideran es insuficiente, por lo que elaboraron una contrapropuesta que presentarán a Hacienda sobre el mediodía. Afirmó que pretenden que se mejore el salario básico, y se mantenga es escalafón y la pirámide salarial, y que están abiertos al diálogo.José Gea, titular de ACDP, expresó “hicimos un relevamiento de la información que cada sindicato tuvo después de la reunión de anoche, vamos a decir que es insuficiente la propuesta, estamos analizando y vamos a llevar una contra propuesta, por puntos que van más allá de lo salarial”.“Sigue firme el paro nacional, por más que sigamos trabajando en mejorar el salario del docente correntino” mantuvo.“Pedimos que se mejore el salario básico docente” afirmó.“Estamos los 6 sindicatos juntos y vamos a ir para Hacienda en un rato” indicó.“Estamos viendo temas administrativos, pedagógicos, hay otros puntos que estamos analizando que tienen que ver con la problemática de la educación” manifestó.“La diferencia está en porcentajes que se están mejorando, pretendemos que se mantenga el escalafón y la pirámide, agregándole cifras en negro ayuda a lo coyuntural pero en el escalafón no” sostuvo.“Hay un análisis más profundo de la situación económica, seguimos dispuestos en la apertura al diálogo, presentaremos nuestra contra propuesta y creo que será analizada” consideró.“Seguimos sosteniendo el paro nacional, estamos en defensa de la ley de financiamiento educativo, fondo compensador, paritaria nacional” remarcó.Lunes y martes hay paro en Corrientes“Hay paro y movilización el lunes y martes” enfatizó.Por su parte, Fernando Ramírez de SUTECo expuso “fuimos muy claros, pedíamos aumento al básico, y en la recomposición se debe en todos los cargos, que en cada escalafón se aumente en la misma proporción”.“Queda claro que falta financiamiento nacional” afirmó.“Incremento al básico y que los docentes podamos salir de la línea de la pobreza” manifestó.“Pedimos 3 mil pesos al básico para llegar a un básico de $13.712 y mantener el 24% de marzo a junio” detalló.“Lo que nos propusieron es muy asimétrico, tiene un impacto para el que recién se inicia, hay que seguir discutiendo, por lo menos acá ya hay una propuesta. Pero en nación no, nos dejan sin programas, sin computadoras, sin fondo educativo” mantuvo.“El paro sigue firme, la ley de financiamiento educativo no se logró sin lucha, no queremos volver a la década del 90, la disputa nacional es muy fuerte. Tenemos muy claro lo que pedimos y lo que queremos, vamos con mucha seriedad a hacer nuestra contrapropuesta a Hacienda” sostuvo.“La marcha y paro del lunes va a ser multitudinario, vamos a ir a Buenos Aires para restituir los fondos que nuestra provincia necesita” enfatizó Ramírez.