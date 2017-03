Municipio adhiere al Día de la Mujer, otorgó asueto y convoca a marcha y otras actividades

La Municipalidad de Goya organiza actividades por el Día de la Mujer. Adhiere a la convocatoria a un paro de mujeres para el próximo 8 de marzo en una jornada de protesta que también tendrá lugar en Goya. Las empleadas de la comuna tendrán asueto ese día. También, ese mismo día la Dirección de la Mujer y otras áreas realizarán una marcha. Hay otros eventos, como peñas, charlas que se harán en la Casa de la Cultura.





El gobierno del intendente Gerardo Bassi decidió adherir al paro de mujeres y dio asueto a las empleadas que trabajan en la comuna. Y ese día habrá una marcha. La convocatoria retoma otras experiencias del año pasado, cuando miles de mujeres se sumaron a un paro y movilización en distintos puntos del país luego del brutal femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años abusada y asesinada en Mar del Plata.

"Si mi vida no vale, produzcan sin mí" fue la frase que dio forma al paro de mujeres el año pasado. Aquella vez, la propuesta fue parar durante una hora, de 13 a 14, con una marcha por la tarde. En todo el país, muchas mujeres se organizaron para poder dejar sus puestos de trabajo y actividades diarias en ese tiempo, y muchas otras hicieron acciones en sus trabajos para adherir simbólicamente a la iniciativa.

La Directora de la Mujer, Margarita Arriola, en declaraciones al programa “Al que madruga”, que se emite por FM Norte, dijo: “Organizamos desde diferentes áreas de la Municipalidad, como las Direcciones de la Cultura, de Derechos Humanos, de la Mujer. Esta es una problemática que abarca todo. No es de una sola Dirección, se organiza y se está pidiendo la adhesión al paro internacional de las mujeres al que nos adherimos y en la Municipalidad se ha dispuesto un asueto para ese día para todas las mujeres y nos adherimos al paro y hacemos una convocatoria a una marcha muy tranquila. Es la única manera en que tenemos de reclamar lo que nos corresponde. Si bien se consiguieron muchas cosas faltan otras. El día 8 invitamos a toda la ciudadanía a una concentración en plaza Mitre, en esquina de Colón y Mariano I. Loza a las 10 para poder marchar con una radio abierta para quienes se quieran expresar, contar sus vivencias, y dar puntos de vista sobre lo que piensan sobre el Día de la Mujer y eso es lo que vamos a hacer”.

MÁS ACTIVIDADES

Margarita Arriola continuó diciendo: “Después, el 10 de marzo, a las 19 horas en Casa de la Cultura, comienza una narrativa de género. Es una ronda de mujeres, donde cada una va a poder expresarse y hablar y dar cada una un punto de vista y decir cuál es la conclusión que podemos sacar de todo lo que nos está pasando, que cada vez nos están eliminando de la faz de la tierra. Vamos a hacer eso. A las 10 comienza. Luego continúa con una peña de mujeres, con voces de artistas locales estacadas. Y culmina con un cierre con la participación especial de un grupo de tres mujeres cubanas que están en Buenos Aires. Y se culmina con un recital de estas mujeres con un repertorio dedicado a la mujer”.

“Están todos invitados, está la ciudadanía invitada y espero que todas las mujeres nos puedan acompañar”, acotó.

EN GOYA

La funcionaria habló de lo que el gobierno actual de la Municipalidad hace para encarar el tema de la mujer. Adelantó que no se inaugurará el Refugio para la Mujer Víctima de la Violencia, en la fecha programada inicialmente.

La Directora de la Mujer expresó: “Nosotros tratamos de abordar el tema desde otro lugar. Trabajamos mucho en los barrios con un montón de actividades que realiza la Dirección de la Mujer durante el año y creo que todo eso fue llevando a que la mujer pueda hoy hablar, pueda contar lo que le pasa. Y la Dirección cuenta con un equipo interdisciplinario especializado. Tenemos abogadas, psicólogas para la mujer víctima de violencia para sus hijos. No nos olvidemos que es una problemática que arrastra toda la familia, no es solo la mujer. Por eso se cuenta con una psicóloga para las mujeres, y una psicóloga de niño. Está el equipo de trabajadores sociales, estamos bastante armados y organizados para poder atender la problemática y trabajamos articuladamente con todos los organismos para poder hacer las derivaciones correspondientes cuando no podemos atender o tener otros lugares donde se puedan derivar”.

Arriola aclaró que “estamos en la construcción del refugio para mujeres víctimas de violencia que pensábamos inaugurar el 8 de marzo, pero no nos dan los tiempos, en el transcurso de marzo estaremos inaugurando”.-