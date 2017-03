Ante el anuncio del paro docente: “El lunes 6 de marzo dará inicio el ciclo lectivo con total normalidad”

Lo dijo la profesora Susana Benítez, Ministra de Educación de la provincia, remarcó que “el lunes 6 de marzo se dará inicio al ciclo lectivo con total normalidad”. Además, manifestó “las escuelas son de la provincia de Corrientes, los docentes y los alumnos son de la provincia de Corrientes y los sueldos son pagados por la provincia de Corrientes, apuesto al compromiso de docentes y autoridades”. “La educación es un compromiso de todos, no es sólo un compromiso de los docentes, sino de todos” sostuvo.







“Estamos en permanente diálogo con el arco gremial, lo venimos haciendo en forma sistemática lo hemos hecho en años anteriores y lo estamos haciendo ahora, el lunes 6 de marzo se dará inicio al ciclo lectivo con total normalidad” expresó.



“Las escuelas son de la provincia de Corrientes, los docentes y los alumnos son de la provincia de Corrientes y los sueldos son pagados por la provincia de Corrientes, los reclamos del arco gremial nacional son importantes, apuesto al compromiso de docentes y autoridades de que el día lunes las aulas van a estar colmadas de alumnos y colegas” manifestó.



“No podemos estar tranquilos cuando sabemos que aun se piensa prestar un derecho a otro, creo que tenemos que reflexionar, no podemos estar tranquilos cuando sabemos que un alumno está sin clases, hay que estar tranquilos sabiendo que los chicos están en las aulas. Por eso es lo que venimos haciendo previo a las clases, mantenimiento de escuelas, lo que venimos trabajando como esto de poner en valor la formación de los docentes de manera gratuita” mantuvo.



“La educación es un compromiso de todos, no es sólo un compromiso de los docentes, sino de todos” remarcó.



“Las conversaciones con el arco gremial las llevamos adelante en Educación, y continúan las mesas de diálogo para quienes se quieran sumar a las mesas” dijo.



Paro del lunes



“Han tomado una media sin poder determinar nosotros un canal de diálogo, confío en el compromiso de los docentes, la docencia es acción y vocación, creo que estarán dando clases en lunes en las aulas” cerró la ministra Benítez.



“El sistema escolar está en manos de las provincias no de Nación“, recordó la ministra Benítez

Hace muchos años que las escuelas no son nacionales, son de la provincia, como los docentes y los fondos de los sueldos que se les pagan", dijo hoy la ministra de Educación Susana Benítez a propósito de una convocatoria a un paro nacional en el sector



Como se sabe sindicatos de la docencia a nivel nacional han convocado a un paro los primeros días del comienzo de clases para forzar la realización de una paritaria nacional.



En Corrientes el paro se cumpliría aun cuando en paralelo los gremios acordaron con el gobierno local los porcentajes de actualización salarial, según se ha adelantado.



A esto se refería la ministra cuando señala hoy que el sistema educativo se resuelve en las provincias desde hace bastante tiempo.



"Las escuelas están bajo la esfera provincial y todo el sistema que las componen", señaló.



"Apuesto al compromiso de los docentes y de los directivos escolares para que el lunes las aulas estén colmadas", reflexionó