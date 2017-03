Hernán Scheller sobre el VIH/SIDA: “No está preparada la provincia de ninguna manera para enfrentar los casos que hoy estamos encontrando”

El coordinador del Programa Positivo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Goya habló de las falencias que tiene el sistema de salud provincial y explicó el esfuerzo que están haciendo desde la gestión de Gerardo Bassi para concientizar y contener los casos positivos de VIH/Sida en Goya.





El «Programa Positivo» funciona bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social que conduce el Prof. Gonzalo Guido.



A través de diversas jornadas y actividades de abordaje territorial en distintos puntos de la ciudad de Goya, desarrollan charlas de concientización, capacitación de voluntarios, testeos rápidos (5 minutos) y gratuitos de VIH, en espacios y establecimientos públicos; encontrando en los primeros meses de acción, un preocupante índice de casos positivos de la enfermedad.



“Este mes hicimos más de 200 testeos en febrero, de los cuales sacamos cinco casos nuevos con VIH, que ya son vinculados al sistema de salud para que puedan acceder al tratamiento” informó Hernán Scheller.



“El objetivo que estamos por plantear a partir del mes de marzo es duplicar la cantidad de testeos para poder llegar a más personas, y sobre todo que la población pueda saber si está viviendo con el virus o no” agregó.



CONTENCIÓN DE PACIENTES



“Para nosotros, cada persona que tenemos adelante sin saber su diagnóstico, es un posible positivo. Entonces siempre bajamos toda la información correcta, el paso a paso si llega a dar positivo el test, explicamos cómo es la vinculación y cómo es vivir hoy con VIH” dijo Hernán.



“Cuando la persona se entera de su diagnóstico y sabe que le dio positivo ese test, lo confirmamos a través de análisis de laboratorio en la Asistencia Municipal y hacemos la vinculación inmediata con el sistema de salud” explicó.



“De los casos que tenemos, todos están adheridos al sistema de salud y tienen un contacto directo con el programa; haciendo consultas, dudas o informándose de la posibilidad de gozar de una pensión no contributiva” agregó.



FALENCIAS EN EL SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL



“Nos encontramos con un hospital que tiene muchas irregularidades en lo que tiene que ver con el trato hacia el paciente [con VIH] y cuidar su parte confidencial. Hoy puntualmente tuvimos un caso en el que una persona perdió toda la mañana porque no le sabían guiar para hacer un análisis de laboratorio. Entonces la verdad es que a nivel provincial nos falta un montón” determinó Hernán.



“Sin ir más lejos, nosotros tuvimos la visita de la directora del programa provincial VIH/Sida, Angelina Bobadilla, que vino preocupada obviamente por la cantidad de casos que nosotros estábamos viendo llegar. Le explicamos también que nosotros estamos trabajando, en la cancha por así decirlo. Nosotros vamos a buscar el reactivo, estamos concientizando, hablando y eso no pasa a nivel provincia” comentó.



“Provincia tiene, sin ir más lejos, falencias con la entrega de preservativos, tienen demoras para hacer la carga viral… Si bien gracias a Dios desde el programa provincial nos atienden el teléfono y nos atienden la gestión, vemos que todavía no está preparada la provincia de ninguna manera para solventar los casos que hoy estamos encontrando y vinculando al sistema de salud” añadió.



EJEMPLO PARA OTRAS LOCALIDADES



“Estamos seguros de que esto es un inicio y ya estamos hablando con localidades cercanas, con las que hoy podemos compartir la ideología, la misma mirada de futuro o del cuidado de la población. Estamos tratando de replicar en todas las localidades, no solamente en Goya” finalizó el coordinador del Programa Positivo.