Fuera del Protocolo: La parte del discurso de Gerardo Bassi que emocionó en la apertura de Sesiones Ordinarias del HCD

Luego de brindar su informe de gestión en la inauguración de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Goya este miércoles por la mañana, el intendente Gerardo Bassi, dirigió unas sentidas palabras fuera de protocolo, emocionando a toda la concurrencia del recinto.





En primer lugar y como es costumbre suya, agradeció y destacó la labor de los trabajadores municipales: “Quiero agradecer a todo el equipo de La Muni. Este intendente es un compañero más en el trabajo. Esta es una construcción colectiva y lo hacemos con todos. Especialmente quiero agradecer a nuestros obreros, a los que barren, a los que recogen la basura, a los que están en el cementerio, a los que pintan y mejoran los espacios públicos, que ponen flores”…



Citó una frase que oyó en el acto por el 239º Natalicio del Gral. San Martín y la uso de impulso para llamar a la unidad de los goyanos: “El día sábado, alguien en el acto de San Martín, la hija [Virginia] de Coria que cruzó los Andes, dijo que una vez a San Martín una vez le preguntaron —General, ¿Ud. por dónde va a cruzar? —y él dijo que cruzaría por donde nadie se atrevía”.



“Nosotros vamos a atrevernos a ser un Goya lindo. Un Goya que no tiene banderas políticas, un Goya de verdad y en este año intenso, que no nos nuble, que nos perturbe ni perder el objetivo: que sobre la base de lo que se construye, viene el nuevo intendente y seguimos trabajando todos juntos y unidos”.



EXHORTACIÓN A LOS CONCEJALES



“Señores concejales, en este año donde todo está enmarcado en la política, me parece importante no quedarnos solo con esto. Nuestra preocupación debe seguir siendo poder dar soluciones a todo lo que todavía como gestión tenemos pendiente, de cara a los vecinos de Goya. Esto solamente lo logramos todos juntos y más allá de las banderas políticas, porque a todos nos interesan las políticas públicas que trascienden a los intereses partidarios y personales. Pero esto necesita un compromiso real, de todos, que con distintas miradas y diferentes proyectos políticos, estemos todos del mismo lado de esta cinchada de sacar adelante a nuestra ciudad”.



“Estamos ante una situación compleja, donde es necesario ser solidarios con los que más nos necesitan”.



“No aflojemos porque este sea un cierre de ciclo sino al contrario, pongamos más fuerzas, más ideas y proyectos para darle impulso al ciclo que viene”.



“Recordemos que el verdadero motor de la acción política es la gestión. En general, los argentinos estamos sobre-diagnosticados y poco ejecutados. Necesitamos ser claros, precisos, contundentes para lograr gestión con resultados”.



“Nunca debemos olvidar a quienes nos debemos, y quiero recordarles a todos, que nos debemos a quienes nos han votado, a quienes nos han elegido para estar en este lugar y para ellos es nuestro compromiso”.



RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DEL EX INTENDENTE MAZZARO



“No quiero dejar pasar, Jorgito [Mazzaro], vos me contabas algo y quiero públicamente este homenaje por todo tu esfuerzo y hombría de bien. ¡Que tengas mucha suerte, Jorgito! ¡Que tengas una linda vida!”



FRASE DE CIERRE



“Y como soy docente de alma, se me ocurrió cerrar con esto que escuché de un joven pero que puede ser de cualquier vecino —Maestro, quiérame mucho cuando menos lo merezca, porque seguramente es cuando más lo necesito”.