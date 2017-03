PRODEGO y otras áreas realizan obras en sector costero de "El Nautico"

El administrador del PRODEGO se refirió a trabajos que se hacen en el sector costero comprendido entre calles Ejército Argentino y José María Soto. Explicó que se busca mejorar y optimizar el sistema de terraplén. Gabiassi explicó que “se está haciendo un movimiento de suelos para luego hacer el proyecto de mejoramiento de toda la zona, todo lo que es el perímetro detrás del muro El Náutico”.

Esta semana, son notorias las tareas que la Municipalidad está realizando en la zona costera, entre Ejército Argentino y José María Soto. El administrador del PRODEGO entrevistado en el programa “Al que madruga” que se emite por FM Norte, dijo que “en principio la ciudad tiene una dinámica, por lo tanto va tomando distintas formas a medidas de que uno va haciendo obras, en particular en ese sector gracias a la intervención de distintas áreas del municipio como la Dirección de Obras, la Coordinación del Hábitat y el PRODEGO estamos haciendo un movimiento de suelos para luego hacer el proyecto de mejoramiento de toda la zona, todo lo que es el perímetro detrás del muro El Náutico”.

“Esto es un proyecto interesante porque va a fortalecer y valorizar toda la zona en particular y que tiene que ver con todos las obras que venimos haciendo en la costa, me remonto a bastantes años en distintos puntos, lo hicimos en Costa Surubí hace tres años y de esa manera vamos modificando y mejorando el sector costero”, precisó.

“En este caso se lleva a cabo movimiento de suelos para luego hacer estacionamientos a 30 grados de los automóviles, en el sector de calles Ejército Argentino y Juan Esteban Martínez y si es necesario se pondrán contrafuertes para proteger el muro (De El Náutico)”, explicó el funcionario.

El ingeniero Gabiassi aseguró que “se va a mejorar y optimizar el sistema de terraplén que tuvo hasta este momento, el muro cumple con su función y lo vamos a reforzar si así lo indican los cálculos estructurales, así que no hay por qué preocuparse de nada”.

“Estamos hablando de que si tenemos una creciente no es lo mismo el muro en la costa que retirado como está y el agua no tiene corriente, las situaciones hídricas son distintas a tener un muro en la costa prácticamente”.

“En ese sentido se tienen que quedar tranquilos que la ciudad está igualmente protegida”, aseguró Gabiassi.



PRONOSTICOS DE LLUVIAS

También fue consultado sobre una serie de pronósticos de lluvias para hoy y mañana. Sobre esto dijo: “los pronósticos más certeros son entre los 5 y 10 días, después son tendencias, de todas maneras la Corriente de El Niño ya pasó, no significa que no tengamos lluvias en la zona como los de la semana pasada y que a nosotros no nos tocó, sino a Curuzú Cuatiá, Esquina que han llovido más de 200 milímetros, venimos trabajando en distintas áreas de la ciudad para tratar de minimizar los efectos negativos que puedan tener las lluvias, y lo contundente es que donde interviene el municipio a través del PRODEGO poniendo pluviales se mejora sustancialmente, el ejemplo es la obra que hicimos en calles José María Soto y Uruguay con las lluvias torrenciales el agua se va más rápido en una zona donde teníamos muchos inconvenientes y así en un montón de lugares se va comportamiento de la misma manera”.



APOYO A DEFENSAS

Se le preguntó a Gabiassi sobre unas expresiones del intendente Gerardo Bassi durante el acto de apertura de periodo de sesiones ordinarias del HCD, en referencia a un pedido de apoyo a los concejales para agilizar el tema de las defensas de Goya. Consultado sobre el estado de estas gestiones, Gabiasssi expresó: “Para las defensas los proyectos están presentados en Buenos Aires a la espera de algún tipo de financiamiento nacional o externo o lo que fuera. Mientras tanto seguimos con el trabajo que ya está próxima a finalizar la primera etapa del trabajo de expropiación que es la conformación de las mensuras de las superficie que van a ser afectadas a las defensas, la Sur está terminada, la frontal, faltan dos o tres y la Norte está en sus etapas finales, cuando digo etapas finales digo que los agrimensores presentaron toda la documentación en Corrientes y esperamos que las mismas sean devueltas para continuar con el proceso. Van entregando una o dos por semana y de esa manera estimamos que muy prontamente se finalizará el trabajo para presentar la totalidad de las mensuras de las defensas Norte y Sur, y la frontal para que así se pueda seguir con el proceso expropiatario que significa conformar el cuerpo pericial de Fiscalía de Estado para que evalúe las mensuras se produzca la tasación, la negociación con el vecino y así siga el trámite. De todas maneras este Este es un proceso bastante lago falta hacer el proyecto de reasentamiento involuntario para aquellas viviendas que serán afectadas, y que son para familias de condición humilde, faltan un montón de otras cuestiones que se deberá tomar cartas en el asunto”.