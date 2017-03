"Mbareté", la tarjeta médica que beneficiará a 40 mil correntinos

El Ministro de Salud de la Provincia, Dr. Ricardo Cardozo, habló por este medio y dio precisiones sobre la nueva tarjeta "Ñandé Mbareté", que beneficiará- en principio- a 40 mil correntinos y se expandirá luego a toda la provincia. Será una tarjeta con un monto de dinero para que personas de bajos recursos puedan acceder a medicamentos genéricos. En la entrevista también fue consultado por su participación en la apertura de sesiones del Concejo y el enfoque que le dio el Intendente respecto de la lucha contra eñ narcotráfico, "me pareció un poco superficial, estas cuestiones no se solucionan tomando una sola medida, necesita un abordaje más profundo"El Ministro de Salud, Ricardo Cardozo, dialogó con Radio Sudamericana y dio detalles sobre el lanzamiento de la Tarjeta “Ñande Mbareté”, que beneficiará a más de 40 mil correntinos y se espera que se expanda en todo el territorio provincial.Se espera que este beneficio se ponga en funcionamiento desde este mes y brinde asistencia a las personas sin cobertura médica. La idea es que los beneficiarios puedan acceder a medicamentos genéricos en farmacias adheridas al convenio. “La tarjeta tendrá una carga y con eso podrán ir a comprar los remedios”, agregó.El Ministro Ricardo Cardozo fue consultado por el discurso del Intendente y el enfoque que le dio al tema narcotráfico. “Considero que el análisis de la problemática de las adicciones fue algo superficial porque no se trata de tomar una medida para intentar solucionar una cosa tan compleja como el tema de las adicciones; es un problema de la sociedad toda, la familia perdió el rumbo y por tanto el abordaje debe ser integral”.“Creemos que todos los sectores de la sociedad deben trabajar en conjunto para que los chicos no se desbanden, el análisis deben ser mucho más profundo. Me parece bien y aplaudo el trabajo que vienen haciendo desde el Cepla, pero creo que toda la sociedad debe involucrarse”.