San Ramón se pone en marcha de cara a la presente temporada

El Club Atlético San Ramón, subcampeón del torneo oficial 2.016, comenzará a trabajar desde el lunes 6 de marzo pensando en el inicio de la temporada que aún no tiene una fecha confirmada. Carlos Alberto Gómez volverá a estar al frente de las divisionales 1ra. y 3ra. Lo secundarán como ayudante de campo y preparador físico Enzo Insaurralde y como entrenador de arqueros, Víctor Hugo Fernández Monzón.

Previo al arranque de los entrenamientos el experimentado técnico estuvo haciendo prácticas de fútbol, viendo jugadores propios y los que se vienen a probar, para tomar la decisión definitiva de la conformación del plantel.

En otro orden de cosas se supo que la entidad de la Avenida Piragine Niveyro realizará su asamblea general ordinaria el próximo 17 del actual. Esto lo confirmó el presidente Miguel Ángel Zalazar aseverando además que no se presentará para una nueva reelección. "Yo dejo, estos seis años fueron muy intensos, de mucho trabajo y sacrificio que gracias a Dios dieron sus frutos", señaló.

Para agregar: "La verdad que dejé muchas cosas de lado para dedicarme de lleno al club y eso me saturó un poco. Pero creo también que dejo al club pasando su mejor momento y eso me pone muy feliz".

Ramón Antonio González, el actual vicepresidente, -si no aparece algún imponderable de último momento-, será el encargado de sucederlo por el período 2.017-2.019. Estarán acompañándolo la mayoría de los miembros de la vigente comisión directiva.

Al respecto Zalazar sostuvo que "confío plenamente en las personas que van a seguir con este proyecto, los conozco, pertenecen a mi grupo de trabajo. Sé lo que sienten por el club, la pasión y responsabilidad que tienen. Ojalá Dios los ayude para que todo les vaya bien".

Por estos menesteres transita la vida del "Rojo" de la populosa barriada. En lo deportivo buscando repetir la excepcional campaña del año anterior y en lo institucional ilusionándose con que el cambio de timón no afecte el constante crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos.



Por Jorge Lemos.