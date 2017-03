Vamos para adelante: Llamado a inscripción para los “Juegos Correntinos 2017”

La Secretaría de Deportes de la Provincia, a cargo del Profesor Jorge Lucietti, invita a clubes, instituciones deportivas, ONGs y equipos barriales a recabar información sobre los “Juegos Correntinos 2017”, clasificatorios para los Nacionales EvitaLos interesados en participar de la competencia deberán acercarse a la sede de la mencionada dependencia, ubicada en el Edificio Central del Barrio Ferré en Corrientes Capital, en horario de 8 a 12 horas, oficina 21 de Coordinación de los Juegos Correntinos a cargo del Profesor Ariel Bury.Este certamen, que año a año reúne a más de 70 mil correntinos, es de carácter “clasificatorio” para los Nacionales Evita.La Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, trabaja en forma coordinada en lo ateniente a las competencias deportivas con el Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Educación Física y con el Instituto de Cultura en cuanto a los Juegos Culturales.Siguiendo la programación organizativa de cada año, los Juegos 2017 se dividirán en “seis zonas geográficas” a lo largo del territorio provincial con sus etapas: Local, Subzonal, Zonal y Provincial. Y la instancia nacional en Mar del Plata.En el presente año, como novedad, se agregarán las siguientes disciplinas “Comunitarias”: Voley sub 16 masculino y femenino; Hanball sub 16 masculino y femenino; Remo sub 14 masculino y femenino; Windsurf sub 14 masculino y femenino; Tenis G4 sub 14 masculino y femenino; Tiro con arco sub 14 masculino y femenino.Ajedrez sub14 mixto. Ajedrez sub 16 mixto. Badminton sub 14 femenino. Badminton sub 14 masculino. Básquet 3 vs 3 convencional sub14 femenino. Básquet 3 vs 3 convencional sub14 masculino. Básquet 3 vs 3 convencional sub16 femenino. Básquet 3 vs 3 convencional sub16 masculino. Boxeo sub 16 masculino y Boxeo sub 16 femenino. Boccia sub 18 mixto. Canotaje sub 14 femenino. Canotaje sub 14 masculino. Ciclismo sub 14 femenino. Ciclismo sub 14 masculino. Ciclismo sub 16 femenino. Ciclismo sub 16 masculino. Ciclismo de montaña sub 14 femenino. Ciclismo de montaña sub 14 masculino. Esgrima sub 14 femenino. Esgrima sub 14 masculino. Fútbol 11 sub 14 masculino. Fútbol sub 16 masculino. Fútbol 7 sub 14 femenino. Fútbol 7 sub 16 femenino.Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 1. Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 2. Gimnasia Artística sub 14 femenino nivel 3. Gimnasia Artística sub 15 Masculino nivel 1. Gimnasia Artística sub 15 Masculino nivel 3. Gimnasia rítmica infantil sub 14 femenino. Gimnasia rítmica juvenil sub 14 femenino. Básquet 5 vs 5 sub 15 masculino. Básquet 5 vs 5 sub 15 femenino.Básquet 5 vs 5 masculino sub 17 masculino. Básquet 5 vs 5 sub 17 femenino. Hockey sub 14 femenino. Hockey sub 14 masculino. Hockey sub 16 femenino. Hockey sub 16 masculino.Judo sub 14 femenino. Judo sub 14 masculino. Levantamiento Olímpico sub 15 femenino. Levantamiento Olímpico sub 15 masculino. Karate sub 15 femenino. Karate sub 15 masculino. Lucha sub 14 femenino. Lucha sub 14 masculino. Taekwondo sub 14 femenino. Taekwondo sub 14 masculino.Patín artístico sub 14 femenino. Pelota - Goma - Trinquete sub 16 masculino. Rugby sub 16 masculino. Tenis de Mesa sub 14 femenino. Tenis de Mesa sub 14 masculino. Tiro Deportivo sub 14 femenino. Tiro Sub 14 masculino. Tiro Deportivo sub 16 femenino. Tiro Deportivo sub 16 masculino.Voley sub 14 femenino. Voley sub 14 masculino. Voley de playa sub 14 femenino. Voley de playa sub 14 masculino. Ajedrez Adultos Mayores. Newcom Adultos Mayores. Sapo Adultos Mayores. Tejo Adultos Mayores. Tenis de Mesa Adultos Mayores.Acuatlón sub14 femenino. Actuatlón sub14 masculino. Acuatlón sub16 femenino. Acuatlón sub16 masculino. Atletismo Natación Discapacitados sub 14 mixto. Atletismo Natación Discapacitados Sub18 mixto. Atletismo convencional sub14 femenino. Atletismo convencional sub14 masculino. Atletismo convencional sub 16 femenino. Atletismo convencional sub 16 masculino. Atletismo discapacitados sub16 mixto. Básquet 3 vs 3 discapacitados sub16 mixto. Cestoball sub 14 femenino. Fútbol PC sub 18 masculino.Goallball sub18 mixto. Handball sub 14 femenino. Handball sub 14 masculino. Handball sub 16 femenino. Handball sub 16 masculino. Nado sincronizado sub 14 femenino. Natación sub 14 femenino. Natación Sub 14 masculino. Natación discapacitado sub 16 mixto. Tenis de Mesa discapacitados sub 18 mixto. Voley sub 14 femenino. Voley sub 14 masculino. Vóley sub 16 masculino. Voley sub 16 femenino.