TFB 16/17 División Mesopotamia: Unión busca la recuperación ante Regatas Uruguay

Unión recibe hoy a Regatas Uruguay en juego que dará inicio a las 22.00 hs. El equipo busca volver al triunfo, en un juego clave para sus aspiraciones. Se desvincularon de la institución Fernando Forniés y el juvenil Ignacio González Nadal.

Unión (11-8) recibe hoy a Regatas de Concepción del Uruguay (10-9), por una nueva fecha de la División Mesopotamia, Conferencia Norte, del Torneo Federal de Básquetbol. El juego que se llevará a cabo en su estadio “La Catedral del Básquetbol”, dará inicio a las 22.00 hs., y tendrá el contralor de Juan Camaño y Alejandro Costa, siendo Comisionado Técnico, Hugo Bonnet. El costo de la entrada tendrá un valor de cincuenta pesos la popular y setenta las plateas.

Con los ánimos renovados y dejando atrás el mal trago de la definición del último juego ante Central Entrerriano, Unión trabajó durante toda la semana, buscando la mejor puesta a punto para el trascendental choque ante los “celestes”. Gustavo Bataglia y sus muchachos saben positivamente que si pretenden seguir arriba y buscar los tres primeros puestos que viene con el premio del pase a Cuartos de Final directo, este es el juego para empezar a consolidar esa posición, ante un rival directo y pensando a futuro. Los recuerdos ante el “celeste” en tierras entrerrianas no son buenos y es un motivo más entonces para saldar aquella deuda, amplia derrota 116-71, y mirar la recta final con optimismo. La tarea no será sencilla, pero Unión sabe que tiene personal para revertir la historia y alzarse con el triunfo.



Desvinculaciones

En tanto las novedades pasaron por la desvinculación de uno de los asistentes del equipo, Fernando Forniés, quien por razones personales no podrá seguir cumpliendo las tareas que venía realizando. En tanto quien también dejó la institución es el juvenil Ignacio González Nadal, para volver a su club Hércules de la capital provincial, para disputar el certamen Pre-Federal del NEA.



Los demás juegos de hoy

Peñarol vs. Capuchinos, Ferrocarril vs. Atlético Saladas, BH Gualeguay vs. Atlético Tala.



Así se ubican

1). Unión 30 pts. (11-8); 2). Central Entrerriano 29 pts. (12-5); 3). BH Gualeguay 29 pts. (11-7); 4). Regatas Uruguay 29 pts. (10-9); 5). Atlético Tala 27 pts. (8-11); 6). Ferrocarril 26 pts. (8-10); 7). Atlético Saladas 25 pts. (8-9); 8). Peñarol Tala 25 pts. (7-11); 9). Capuchinos 23 pts. (6-11).



Charly Win (Prensa Unión)

@UniondeGoya