Gerardo Bassi inauguró el período anual de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante

El recinto del cuerpo legislativo local se colmó de funcionarios, medios de prensa y público en general. Estuvieron presentes todos los concejales bajo la presidencia de Juan Domingo González y secretaría de Gerardo Urquijo. El intendente Gerardo Bassi fue contundente en su informe de gestión con un emotivo discurso. El jefe comunal hizo hincapié en que la mayoría de los hechos enunciados en su discurso están dentro de la plataforma de propuestas que ofreció a la ciudadanía y que ya en funciones se ha dedicado a cumplirlas. Reiteró a lo largo de su discurso su consigna: “Es nuestra palabra, fue nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo juntos”. En un tono vibrante, fue interrumpido en varias ocasiones pro los aplausos del público presente en el Concejo Deliberante.El jefe comunal sostuvo que “tenemos claro cuál es el rumbo que hemos elegido desde el momento mismo en que asumimos allá por diciembre de 2013, que es el de mejorar la calidad de vida y las oportunidades de cada uno de nuestros vecinos; con una mirada inclusiva, que es la mirada distintiva de nuestro proyecto político. Estuvimos y estamos convencidos de que con trabajo, gestión, voluntad y pasión todo es posible. Para decirlo en pocas palabras, estamos convencidos de que SI GOYA QUIERE, GOYA PUEDE.

LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Anunció “que proyectamos para el presente ciclo trabajar en la creación de la Escuela Municipal de Danza y Teatro y en la Escuela de Idiomas”.

“Como Estado municipal seguimos generando espacios alternativos de participación libre, gratuita e inclusiva”, dijo.

“Creímos desde un principio que el pueblo debe tener libre acceso a todas las fuentes y manifestaciones de la cultura y la educación. Juntamos fuerzas de voluntad, ideas y gente capaz”, expresó.

“Por eso asumimos a la educación como política de Estado municipal, de acceso libre y gratuito y por ello: Continuamos el Programa de Alfabetización y Educación Primaria de Jóvenes y Adultos “La Educación Independiza” del que tenemos cerca de 200 egresados; además y pese a que el Gobierno Nacional decidió a poco de asumir discontinuar el Plan Fines, nosotros redoblamos la apuesta y no solo seguimos sosteniendo las 20 Comisiones que tenemos en conjunto con la Universidad de Quilmes, con más de 1200 alumnos en todas las zonas de la ciudad y la zona rural, en Punta Batel y Paraje el Tránsito, sino que abrimos nuevos primeros años; llevamos adelante un año más el Programa de apoyo para estudiantes “Tomate la Previa en Serio”, del que ya participaron más de 2000 estudiantes de educación secundaria de nuestra ciudad”.

“Consolidamos a nuestras escuelas municipales luego de los convenios firmados entre los estados nacional, provincial y municipal, por los cuales nuestros establecimientos educativos se integraron al INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica). Presentamos planes de mejoras que actualmente se encuentran ejecutándose en las escuelas municipales “Nuestra Señora de Itatí”, de Economía Doméstica “Don Antonio Villarreal” e “Instituto Tecnológico Goya”. Durante el año 2016 se ejecutaron importantes planes de inversión en estos tres centros de estudios mejorando la infraestructura y las herramientas de trabajo. Además para este 2017 se integraran las escuelas de Artes Plásticas y de Música”.

“A través del ITG dimos continuidad a los cursos de Operador de PC y de Reparador de PC, con una llegada a más de 600 vecinos que acceden gratuitamente a esta formación tan requerida actualmente. Además, nos propusimos a partir de este año rediseñar el Instituto Tecnológico Goya, por un lado, integrando nuevos espacios para la educación virtual, y por otro creando la Escuela de Robótica”, dijo.

“Desde que iniciamos nuestra gestión organizamos un programa de formación para el personal que se desempeña como docente en nuestras escuelas municipales”.

“Llegamos a muchas metas: tenemos nuevamente 250 personas inscriptas para el ciclo 2017 de las carreras a distancia de la Universidad de Avellaneda; personal municipal capacitado permanentemente en los cursos organizados a tal fin; el tercer año consecutivo del Curso de Diseño y Producción de Indumentaria; desarrollamos el Ciclo de Cine Documental: “Los Nuestros” con entrevistas a personalidades relevantes de nuestra comunidad; más escuelas integradas al Programa Educando Para la Diversidad; la Expo Carreras 2016; la Tarjeta de Beneficios “Puede Docente”; desarrollamos la Colonia Mitaí Se Puede; Ayuda al transporte escolar rural, con el 50% del gasto de combustible y más de 3.000 alumnos con el Boleto Estudiantil Gratuito”, precisó..

“Nos COMPROMETIMOS al Boleto Estudiantil Gratuito y a la ayuda con combustible a la escuelas rurales. Lo consideramos un derecho adquirido por y para siempre, independientemente de quién gobierne. Buscamos generar más oportunidades y erradicar esos padres con tres o cuatro chicos en una sola moto para ir al colegio. Es una inversión anual, con fondos propios del Estado Municipal, de cerca de $2.500.000. Fue NUESTRA PALABRA, fue NUESTRO COMPROMISO y lo estamos CUMPLIENDO JUNTOS!!”, enfatizó.

Continuó diciendo el Intendente: “Desde el inicio de la gestión y por qué creemos en la necesidad de democratizar el acceso al conocimiento es que desarrollamos ciclos de cursos y conferencias abiertas y gratuitas con conferencistas de excelencia y al que asistieron más de 2000 personas; proyectamos continuar con este tipo de eventos y crear un postítulo gratuito para docentes a los fines de formarnos en cuestiones vinculadas a la educación popular. También y con esa misma convicción es que desde el inicio de nuestro Gobierno implementamos el programa de formación pedagógica para los empleados municipales que se desempeñan como docentes en nuestras escuelas”.

“Creemos que las grandes transformaciones empiezan con pequeñas acciones por lo que pusimos en marcha el programa de Educación Ambiental, donde desarrollamos el concurso Escuelas Verdes, que abarcó a 17 establecimientos con un total de 300 familias involucradas con reconocimiento a las escuelas con mejores proyectos.

A partir de este año nos proponemos diseñar e implementar el Programa Municipal abierto de Formación en Educación Integral para la Salud”.

“Desde el año pasado venimos trabajando un proceso de formación destinado a personas privadas de su libertad, conjuntamente entre la Secretaría de Educación y las Direcciones de Derechos Humanos y de Cultura. Hoy ese programa es una realidad que nos llena de satisfacción porque creemos que en gran medida la delincuencia está asociada a la falta de recursos, contención y oportunidades”, indicó.

Destacó que “dado que entendemos la educación como una herramienta de transformación social es que estamos implementando un plan de relevamiento de las necesidades educativas de nuestro municipio en función al desarrollo productivo local con el objetivo de articular propuestas”.

También resaltó “el trabajo de formación articulado con la AGENPRO, con la cual estamos organizando la 8va edición del programa para emprendedores FORMADOR. La segunda edición del programa GOYA FUTURA en los colegios secundarios, tanto urbanos como rurales, un concurso de ideas de negocios para promover la cultura emprendedora y el asociativismo. Estamos realizando gestiones para dictar la tecnicatura en mecatrónica con la UTN (mecánica y electrónica)”.



EVENTOS ESTUDIANTILES

“Realizamos la 7ª Feria del Libro Usado y la Feria de las Naciones en el Día de la Diversidad Cultural Latinoamericana (12 de Octubre). Talleres de Orientación Vocacional y de Violencia en el Noviazgo. Cine y actividades recreativas en los barrios. Apoyamos a los la Unión de Centros de Estudiantes de Goya en su Estudiantina y sumamos el festejo en la Semana del Estudiante con un multitudinario evento en el predio del ferrocarril, como lo hicimos siempre, de manera totalmente libre y gratuita, con la actuación de grupos de mucha actualidad para los jóvenes”.

“Aquí quiero destacar que en estos multitudinarios eventos NUNCA debimos lamentar ningún suceso, lo que ratifica nuestra idea de que con un ESTADO presente se vive mejor!”, enfatizó el Intendente.



LA CULTURA

En otro párrafo de su discurso el intendente Bassi expresó. “Dimos continuidad a la colonia artística de verano con diferentes talleres entre los que se destacan: danzas, historietas, percusión, guitarra, teatro y plástica. Colmamos de actividades la emblemática Casa del Bicentenario con talleres teatrales, danzas y artes visuales. En las que participaron más de 250 niños de los distintos barrios de la ciudad”.

“También estamos en la etapa final del diseño definitivo de la bandera de nuestra ciudad y tenemos proyectado colocar baldosas para homenajear a amigos y ciudadanos ilustres de Goya”.

“Fortalecimos el Coro Infanto Juvenil, las Orquestas Municipal e Infanto Juvenil, los Coros Polifónico Municipal e infanto Juvenil y los Ballets Municipales, mientras que en otros lugares se hace difícil la continuidad de los mismos. Porque creemos en que todos tenemos derecho a desarrollarnos en lo que nos gusta, por eso desde el estado municipal le damos contenido a la vida de nuestros pibes”, dijo.

Recordó el jefe comunal que “en el marco de los festejos por los 200 años de la Independencia Argentina organizamos el desfile cívico militar realzando los colores de nuestra bandera. En este año tan especial, celebramos el 162 aniversario de nuestra ciudad con multitudinarios festivales al aire libre y de manera gratuita que convocaron a miles de goyanos para disfrutar de la Misa Criolla interpretada por Patricia Sosa junto a Facundo Ramírez y los coros municipales, el Bocha Sheridan, Amandayé y los Huayra. En este mismo contexto y pensando en la juventud se desarrolló el 1er Goya Rock donde miles de jóvenes de diferentes puntos de la provincia visitaron nuestra ciudad, disfrutaron y vibraron con la presencia de Guasones y bandas regionales. Todos estos eventos fueron de acceso libre, gratuito e inclusivo”.

Enfatizó: “NOS COMPROMETIMOS a terminar la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario y lo logramos. En este emblemático lugar, hoy se llevan adelante una enorme cantidad de actividades, como ser cursos, charlas, debates, reuniones, talleres, conferencias, proyección de películas, de manera totalmente libre y gratuita. Es importante resaltar, que tuvimos que hacer un gran esfuerzo para terminarla con fondos propios. De las 200 que se construyeron en todo el país, la de Goya era una de las pocas que no se había concluido y además se encontraba como escondida. Realizamos una intervención integral en ese lugar logrando dejarla a la vista de todos y aprovechamos para recuperar la fachada del edificio lindero de la Dirección de Empleo y poner en valor todo el sector. Fue NUESTRA PALABRA, fue NUESTRO COMPROMISO y lo estamos CUMPLIENDO JUNTOS!!!



LOS CIC

También mencionó que “brindamos permanente atención a los vecinos a través de los Centros Integradores Comunitarios que llevan adelante diversos programas. Estos están dotados con grupos electrógenos, dos modernos ecógrafos, un aparato de ergometría. Así mismo, creamos cuatro Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en el Barrio Juan XXIII, en el barrio San Ramón y en los CICs Norte y Sur”.

“Dimos inicio al primer relevamiento de dolor de espalda en la Provincia de Corrientes y en la comunidad de Goya y pusimos en marcha el Programa Espalda Saludable, durante todo el 2016 en el CIC Sur, brindando atención primaria de la salud a más de 70 personas de la comunidad de Goya que ingresan con un promedio del 40% de discapacidad y al recibir el alta egresan con un 6,5% sin limitaciones físicas y funcionalmente recuperadas”, dijo.

“Creamos a la Coordinación de Niñez y Servicio Social, donde desarrollamos actividades de promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con permanente asesoramiento y prevención a los más vulnerables”, dijo.

Anunció que “estamos construyendo y vamos a inaugurar este año el Centro de Atención Veterinario debido a la enorme demanda que recibe el área de bromatología en coordinación con la Asociación Civil AUPA”.



OPERATIVOS INTEGRALES

El jefe comunal señaló asimismo que “diagramamos el programa “El municipio en tu barrio” donde llevamos atención primaria de la salud, peluquería, vacunación antirrábica, asesoramiento legal para casos de violencia familiar, y diferentes acciones relacionadas con mejorar la calidad de vida de los vecinos. Para este 2017 proyectamos que dicho programa alcance a todos los barrios de nuestra ciudad”.



EL DEPORTE

Otro aspecto de su gestión, es el deporte. Bassi señaló: “El deporte es un derecho esencial para sumar al desarrollo saludable de nuestro pueblo, por eso seguimos creciendo con las escuelas municipales de hockey, ciclismo, taekwondo, vóley, atletismo, boxeo, fútbol infantil y canotaje; continuamos con dos programas “Aprender a nadar es un seguro de vida, para toda la vida” con más de 25.000 niños y jóvenes que aprendieron a nadar y “A más zapatillas, menos pastillas” brindando clases de gimnasia en los barrios y centros comunitarios. Realizando eventos como el Torneo de Básquet de Verano, el Campeonato Correntino de Mountain Bike, Che Pibe Vení a Jugar, Expo Niños, Estudiantina Rural, Fiesta del Deporte, Copa América edición centenaria, Liga Barrial de Fútbol y GYM en las plazas. Creamos la Escuela Goyana de Directores Técnicos de Fútbol N° 23 “Mario Julián Torales”, en la que ya se recibieron 38 directores técnicos nacionales, que con su carnet habilitante pueden dirigir desde divisiones inferiores hasta en Primera”.



ADULTOS MAYORES

Indicó que “acompañamos a nuestros adultos mayores brindándoles asistencia en los cajeros automáticos, ayudándolos con el manejo de tarjetas. También promovimos su participación en la Colonia de Vacaciones con juegos y actividades en la playa El Ingá, tanto para chicos como para adultos mayores; en clases de idiomas a través de un convenio firmado con la Universidad de la Cuenca del Plata; en el Coro de Adultos Mayores y en los Carnavales 2017”.

“Nos COMPROMETIMOS a GENERAR ESPACIOS para NUESTROS ADULTOS MAYORES: Más allá de la cantidad de eventos que veníamos realizando con mucha participación de nuestros queridos abuelos y abuelas, éramos conscientes de que faltaba algo más, un lugar que sientan como propio, que les pertenezca; entonces tomamos la decisión de construir el Club del Adulto Mayor, con un gran esfuerzo del municipio, obviamente con recursos propios. Estamos en un 60% de la construcción y en los próximos meses vamos a terminar esta maravillosa obra que va a contar con varias oficinas, baños, salón de fiestas, tenis de mesa, sala de computación, diferentes juegos recreativos, parrillas, entre otras cosas. Con mucho orgullo y con compromiso de lograr el lugar que se merecen, después de haber trabajado toda su vida. Fue NUESTRA PALABRA, fue NUESTRO COMPROMISO y lo estamos CUMPLIENDO JUNTOS”, resaltó.

“Finalizamos con el primer curso de Asistentes en Geriatría, logrando la primera promoción en diciembre del 2016”.



ATENCION A LA DISCAPACIDAD

“Para las personas con discapacidad inauguramos el primer Centro Terapéutico en el barrio San Ramón, brindando atención y estimulación temprana, quinesiología y psicopedagogía. Desarrollamos la Colonia de Vacaciones “Chapuzón”; múltiples actividades deportivas y sociales como la primera peña de la Inclusión; gestionamos y entregamos sillas de ruedas y elementos ortopédicos; organizamos y ejecutamos capacitaciones laborales. Desarrollamos la primera playa inclusiva de la provincia, dotando de infraestructura que facilite el acceso para cualquier goyano o turista al balneario El Inga. También construimos nuevas rampas inclusivas y señalizamos zonas de estacionamiento para personas discapacitadas en las calles con mayor tránsito en la ciudad”, informó.



PREVENCION DE LAS ADICCIONES

En otro párrafo de su discurso indicó: “Dedicamos esfuerzo y atención a la prevención de las adicciones. Por eso en el mes de diciembre desde el Centro de Día “Dr. Ramón Carrillo” dimos el alta terapéutica a dos nuevos pacientes que se suman a los tres del año anterior; todos ellos se encuentran reinsertados en la sociedad a través del estudio y el trabajo. Es importante destacar que este valioso centro de día se sostiene pura y exclusivamente con recursos municipales, más allá de los reiterados pedidos de ayuda sin respuestas al gobierno de la provincia; sabiendo de la sensibilidad y complejidad del tema. Sería importante que en estas cuestiones tan difíciles, no exista discriminación política. Aun así, desde Goya seguimos avanzando y los resultados están a la vista, sabiendo que a estas problemáticas hay que enfrentarlas y no esconderlas abajo de la alfombra”.

“Acompañamos al CEPLA (Centro de Prevención Local de las Adicciones), un espacio de encuentro y contención para jóvenes de 12 a 24 años, que se encuentra participando activamente de las actividades de la comunidad, tales como los Corsos y la Fiesta Nacional del Surubí. Con el anterior Gobierno Nacional, comenzamos la construcción de su edificio propio, que ya tiene ejecutado un poco más del 40% de la obra, pero que hace varios meses no podemos continuar, porque no llegan los recursos del actual Gobierno Nacional. Esperamos inaugurar este edificio con su equipamiento en el transcurso del 2017, tal como lo estimara y como se comprometió el secretario actual de la SEDRONAR, que es responsable del envío de recursos económicos necesarios para tal fin. Confiamos en que este tipo de decisiones, no tienen ningún carácter partidario y que en los próximos meses podamos finalizar la obra, como se comprometió la Nación. Hay inversiones que son muy costosas y de las que el municipio no se puede hacer cargo, más aún cuando hay un compromiso por parte del Estado Nacional en terminar la obra”, dijo..

También señaló que “creamos el programa Positivo, que lucha contra el VIH/SIDA, generando información, concientizando y realizando testeos rápidos. Además se incorporó un grupo de voluntarios que son los promotores en la lucha contra esta pandemia. Este es el primer programa que se desarrolla en la provincia y recientemente inauguramos el monumento a la respuesta al VIH y el SIDA en la plaza Plácido Martínez”.



BICICLETAS Y BICICARROS

“Pusimos en marcha el programa Goya en Bici, incorporando bicicleteros en puntos estratégicos de la ciudad, incentivamos el uso de bicicletas a través de diferentes herramientas de promoción y sumamos los Bicitur”, indicó.

“Nos COMPROMETIMOS a Reemplazar a los Carros de Tracción a Sangre y estamos dándoles a sus propietarios la posibilidad de cambiarlos por los Bici-Carros y a su vez que sea una salida laboral permanente. Aquellas personas que se capacitaron y realizaron el curso en el municipio y obtuvieron su carnet, están autorizados a realizar este tipo de tareas, pasando casa por casa. Vamos a arrancar en la zona Norte y con los residuos secos, como ser plásticos, cartón, vidrio, cobre, etc. Fue NUESTRA PALABRA, fue NUESTRO COMPROMISO y lo estamos CUMPLIENDO JUNTOS”, enfatizó.

Anunció que “.para este año, tenemos proyectado bicicleteadas masivas, señalización de bici sendas, bici guardias y una escuela destinada al uso de las bicicletas”.



CONTENCION SOCIAL

“Desarrollamos importantes programas para personas en situación de calle como “Goya te Abriga” y el refugio denominado “La calle no es un lugar para vivir”. Brindando contención a mucha gente que estaba sin un lugar donde dormir en invierno”, recordó.

También precisó: “Otorgamos en promedio por semana 30 pasajes oncológicos, 20 a Corrientes y 10 a Buenos Aires. En el caso de otro tipo de enfermedades, 10 a Corrientes y 5 a Buenos Aires cumpliendo con lo que estipula la ordenanza municipal”.

Porque sabemos que la familia es el principal sustento para la vida, trabajamos para mantenerla unida desarrollando dos mega barrileteadas en Costa Surubí y en el playón de basquet recientemente construido en el barrio Los Eucaliptos.

Pusimos en marcha el primer curso de Lengua de Señas para que las personas sordomudas puedan ser mejor comprendidas con más de 100 certificaciones entregadas”, comentó.



DERECHOS HUMANOS

En la continuidad de su discurso, el jefe comunal manifestó: “Porque no bajamos los brazos en la lucha por los Derechos Humanos, estamos próximos a señalizar el ex centro clandestino de detención Nº5 en la Prefectura Naval Argentina que se suma a los sitios denominados “Casa de las Palmeras”, “Casa de los Murciélagos”, la Comisaría 1ra y “La Pajarera”. Trabajamos conjuntamente con la Secretaría Nacional de Derechos Humanos en las escuelas y en los Centros Integradores Comunitarios. Celebramos un “24 de Marzo: Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia” con la visita y actuación especial del cantautor argentino Ignacio Copani, ante una multitud convocada en la plaza Mitre. Abogamos por mejores condiciones de vida de las personas detenidas en la alcaidía, presentamos un amparo y logramos que se realicen las refacciones necesarias. Estamos desarrollando el programa Comunidad con Derechos, que tiene previsto para este año recorrer los distintos barrios de la ciudad para bajar los índices de violencia que se registran”.



MUJERES Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Bassi recordó que “hemos organizado talleres sobre violencia de género, entre pares de la ciudad y el campo. Abordamos la campaña Ni Una Menos con amplia convocatoria y participación ciudadana. Organizamos y ejecutamos capacitaciones en oficios para goyanas de diferentes barrios de la ciudad. Desarrollamos eventos conmemorativos como el Día del Cáncer de Mama. Estamos construyendo el refugio para mujeres víctimas de violencia y para el día Internacional de la Mujer, miércoles 8 de marzo, hemos decretado el asueto administrativo para todo el personal femenino de la Municipalidad de Goya por resolución Nº 225/17”



EMERGENCIA HIDRICA

En otro aspecto, ponderó el trabajo realizado durante la emergencia hídrica. Dijo: “.Enfrentamos una vez más a la Corriente del Niño, fortaleciendo y mejorando al sistema provisorio de defensas existente. Instalamos dos nuevos grupos electrógenos de 500 kilovatios en Estación 25 de Mayo, uno de igual característica en la estación principal de circunvalación; y reubicamos los ya existentes, de tal forma que ahora todas las estaciones cuentan con generación autónoma de energía. Ampliamos la red de desagüe pluvial en barrios 25 de Mayo, Laguna Bosco y Rotonda.”

“Teniendo en cuenta el plan de trabajo en función de los sectores más vulnerables ampliamos en 250 metros la red pluvial en el barrio La Rotonda, 150 metros de la red pluvial en el barrio Rosenbaum. Se está ejecutando junto al proyecto de la Av. Neustadt la obra de pluviales más importante de la gestión, que beneficiará a los populosos barrios del este que son los más castigados por las lluvias.

Hicimos terraplenes y desagües en Barrio Santa Clara. Ampliamos y reforzamos el Recinto en Los Chacales. Reparamos caminos en parajes Marucha y Naranjito”.

“Constituimos la Junta Municipal de Defensa Civil que integró instituciones y personas, tanto de nivel municipal como provincial. Impulsamos desde allí, la creación del Centro de Donaciones del Voluntariado Goya, gracias a al aporte de la Hna Marta Pelloni que nos cedió el salón deportivo del Colegio Santa Teresa, que le ha dado a los ciudadanos, la seriedad y transparencia que requiere esta situación. Asistimos a un millar y medio de afectados por estas inundaciones. Aguantamos, casi en soledad, las duras inclemencias que nos impuso la corriente del Niño”, indicó..

“Realizamos el Taller Internacional del Agua Pluvial Urbana en Ciudades Polderizadas en Argentina y Paraguay ante un escenario de cambio climático, en conjunto con la Facultad de Ingeniería de Resistencia UNNE y el Ministerio de Planificación de Corrientes”, indicó.



DEFENSAS DE GOYA

El jefe comunal destacó “nos COMPROMETIMOS a TRABAJAR para LOGRAR la CONCRECION del PROYECTO de DEFENSAS y PLUVIALES: Con fondos municipales seguimos trabajando para lograr el objetivo de finalizar las mensuras, indispensables como primer paso del proceso expropiatorio que permita el desarrollo del tan anhelado y necesario Proyecto de Defensas y Pluviales de la ciudad. El Niño este año nos volvió a recordar que sin su concreción Goya asume riesgos evitables. Solo quedan pendientes unas pocas mensuras y esperamos que pronto estén listas. Pero quiero marcar aquí mi preocupación porque en el presupuesto provincial de este año, enviado a la legislatura, no se encuentra la partida destinada a las expropiaciones. Seguramente estaremos todos los goyanos, nuevamente en la legislatura, solicitando su inclusión. También nos queda después la tarea de conseguir el compromiso de los organismos provinciales y nacionales para lograr su financiamiento. Hemos insistido y lo seguiremos haciendo con Recursos Hídricos de Nación y todo otro organismo que trabaje esta problemática. Fue NUESTRA PALABRA, fue NUESTRO COMPROMISO y lo estamos CUMPLIENDO JUNTOS”.



EL TURISMO

“Consideramos al Turismo como uno de los pilares del desarrollo. Por eso apoyamos fuertemente los eventos que generan actividad turística o tienen potencial para ello como la Fiesta Nacional del Surubí, la Pesca Variada, el Rally, 10mo Triatlón, el Moto Encuentro, Travesías Náuticas, el Enduro Correntino, el Concurso de Pesca con Mosca en el Isoró, la Fiesta del Inmigrante, 7ma Regata Ciudad de Goya, el Audio Car, entre muchos otros. Adquirimos Bicicletas Turísticas e implementamos el programa Bicitur, para realizar recorridas por la ciudad. Acompañamos el Goya Trail Run, y seguiremos apoyando esta iniciativa para el 2017 con más de 500 preinscriptos”, indicó.

Enfatizó que “nos COMPROMETIMOS a APOSTAR FUERTE al TURISMO HACIENDO INVERSIONES para su DESARROLLO y este año seguimos remodelando el Predio Costa Surubí que se ha convertido en un verdadero Predio Multi-Ferial, ampliamos la Playa el Ingá, más que duplicando su extensión y desarrollamos el Paseo Costanero Intendente Pacho Balestra. Recientemente inauguramos el Corsódromo de Goya en el Predio Costa Surubí elevando el brillo de las comparsas barriales y logrando la reactivación del Carnaval Oficial. La impresionante cantidad de público que ha hecho uso este verano de estas nuevas obras, tanto la paya, el paseo Costero y el Corsódromo son un importante estímulo para seguir adelante. Los festejos por el comienzo de año en la Playa y con más de 20.000 personas es solo una muestra de la apropiación para el disfrute que hacemos de ellos. Cuidémoslos. No son de la municipalidad, son de todos. Pronto rehabilitaremos los senderos de la Reserva Isla de las Damas que habían sido dañados por las inundaciones y seguimos desarrollando proyectos y gestionando fondos que nos permitan un mejor aprovechamiento turístico de las 4.000 hectáreas de islas municipales. Fue NUESTRA PALABRA, fue NUESTRO COMPROMISO y lo estamos CUMPLIENDO JUNTOS”.



FIESTA NACIONAL DEL SURUBI

El intendente Bassi resaltó que “hemos decidido que el ingreso al predio de la Fiesta Nacional del Surubí sea gratis: Como consecuencia de la enorme cantidad de eventos que venimos realizando de manera libre, gratuita e inclusiva, nuestra fiesta mayor no podía quedar afuera. Por eso, con gran esfuerzo del municipio y haciéndonos cargo 100%, anunciamos recientemente que el acceso al predio de nuestra Fiesta Nacional del Surubí será totalmente libre y gratuito, apostando nuevamente a la inclusión y participación de todos los goyanos. Estoy convencido de que la fiesta es de todos y para todos. Sueño con un predio repleto de turistas y de goyanos, que quizás otros años, vieron nuestra fiesta detrás del alambrado o por televisión. Buscamos que mayor cantidad de público también mejore la venta de los estanes y tenemos decidido que la actividad de Artesanos y Feriantes que se realizaba en plaza Mitre se traslade también al predio "Costa Surubí". Estas decisiones se basan en que gobernamos para todos, pero priorizando a los que menos tienen, sin desfinanciar el evento y con ánimo de mejorarlo”.

“Todos estos eventos producen un importante beneficio en nuestros emprendimientos relacionados con el turismo como hoteles, cabañas, gastronomía, etc.; pero también en el comercio que es generador de trabajo genuino. Aquí quiero mencionar el exitoso programa de descuento que implementamos con ellos en el mes de Goya. Este estado municipal seguirá generando el escenario, para que el sector privado encuentre cada día, mejores condiciones para desarrollarse”, destacó.



APOYO AL CAMPO

“Creemos en la Producción del campo como otro de los pilares del desarrollo. Por ello seguimos otorgando préstamos a los productores para la cría de pollos, ponedoras y cerdos, y la producción de hortalizas y plantas ornamentales bajo invernáculos, los que muestran resultados promisorios y un importante nivel de recupero. Seguimos implementamos planes de perforaciones de agua para consumo y riego, como así también planes de electrificación. Los apoyamos durante la Emergencia y los estimulamos a que comercialicen sus productos directamente al consumidor en los lugares que habilitamos para ello”, dijo el jefe comunal.

Sostuvo que “llegamos tanto en la emergencia como durante todo el año a cada rincón del campo, porque este es un Municipio que no gobierna solamente para la ciudad. Relevamos permanentemente la demanda de caminos en mal estado, gestionamos, les brindamos soluciones, reconectamos a varios parajes que quedaron aislados por las inundaciones. Apoyamos a las escuelas rurales tanto en equipamiento como en infraestructura, por eso realizamos instalaciones de columnas con artefactos lumínicos completos, en la zona rural en distintas capillas, instituciones y clubes deportivos”.

“Se realizaron los Carnavales Rurales con entrada libre y gratuita en la primera y segunda sección del departamento de Goya. Hecho histórico, donde una multitud de la zona rural, disfrutó de este espectáculo maravilloso. A esto podemos sumar, los festejos de varios días patrios que ya compartimos con nuestros vecinos más alejados. Para nosotros, todos los ciudadanos son igualmente importantes y tienen los mismos derechos”, dijo.



APOYO A EMPRENDEDORES

“Crecimos juntos, con feriantes y artesanos, organizando ferias y espacios de comercialización para pequeños productores. Gestionamos y con apoyo del anterior Gobierno Nacional, equipamos a más de 50 emprendimientos de rubros como metalurgia, carpintería, albañilería, panadería, rotisería, textil, peluquería, comercial, etc. Sumamos a esta asistencia, los microcréditos que otorgamos a través de la Caja Municipal de Préstamos por más de $300.000 a programas productivos, comerciales y de servicios beneficiando a pequeños emprendedores, feriantes y productores familiares”, resaltó.

“A través de la Oficina de Empleo, seguimos capacitando y aplicando muchos programas como ser: Entrenamiento para el trabajo, Inserción Laboral, Entramado Productivo, Empleo Independiente, Crédito Fiscal y Oficios a través de la Fundación UOCRA”, dijo.



PRESENCIA EN BARRIOS

Recordó el Intendente: “NOS COMPROMETIMOS a Generar Infraestructura Social en los Barrios más postergados, y por ello estamos construyendo un Polideportivo. Para nosotros es fundamental generar diferentes actividades deportivas y recreativas en los barrios más populares de la ciudad. Somos conscientes que debemos incentivar a los chicos y jóvenes a este tipo de actividades; y alejarlos cada vez más del flagelo de las drogas. Por eso, con el aporte del anterior Gobierno Nacional, empezamos a construir un polideportivo en el corazón del Barrio Esperanza, que beneficiará también a los barrios Arco Iris, Sarmiento y San Ramón. Este espacio contará con una cancha de fútbol 5, cancha de básquet, cancha de vóley, SUM (Salón de Usos Múltiples), parrillas, sanitarios, con acceso totalmente libre y gratuito. Es importante aclarar que los materiales y la mano de obra estaban a cargo de la anterior gestión nacional, pero desde que asumió la nueva gestión nacional, el municipio de Goya se tuvo que hacer cargo por la falta de apoyo para finalizar la obra. Aun así, con mucho esfuerzo, en las próximas semanas, vamos a inaugurar este sueño en la zona Este de nuestra ciudad. Fue NUESTRA PALABRA, fue NUESTRO COMPROMISO y lo estamos CUMPLIENDO JUNTOS”.



INDUSTRIA Y ENERGIA

“Tenemos en claro que para generar empleo de calidad, debemos apostar a la industrialización y al agregado de valor, por eso desde el comienzo mismo de gestión realizamos acciones tendientes a dotar a nuestro Parque Industrial de la infraestructura necesaria para que pueda desarrollarse. Hace poco comenzó a recibir energía directa del sistema interconectado nacional a través de la estación transformadora Carolina y por medio de esta de la línea Mercedes-Goya, siendo hoy el más importante parque industrial de la provincia con casi 40 empresas instaladas y/o en proceso de instalación”, expresó..

“Nos COMPROMETIMOS a INVOLUCRARNOS en el TEMA ENERGETICO para la PRODUCCION y por eso ni bien asumimos iniciamos el proyecto de abastecimiento energético al parque industrial desde cero, gestionado luego los fondos nacionales para su concreción a través del programa histórico de repotenciación energética. El aumento de potencia transformadora de la estación Carolina que contempla el consumo actual y futuro del parque industrial, la línea directa y exclusiva desde esta estación hasta el parque, y la casi totalidad de la estación transformadora del mismo parque, son una obra estructural importantísima para el desarrollo del mismo y un orgullo de mi gestión en el objetivo de conseguir más y mejor trabajo para los goyanos. Fue NUESTRA PALABRA, fue NUESTRO COMPROMISO y lo estamos CUMPLIENDO JUNTOS”, enfatizó.

Asimismo dijo: “Esperamos habilitar pronto el frigorífico, que se encuentra en paraje San Pedro, preparado para faenar bovinos, porcinos y caprinos. En cuanto contemos con los desembolsos que ya fueron firmados con el anterior Gobierno, mediante el plan energético para la ciudad, podremos terminar la línea eléctrica que lo abastezca con energía en cantidad y calidad necesaria. Una vez más, dependemos del cumplimiento del actual Gobierno Nacional para ponerlo en funcionamiento ya que la DPEC presta un servicio muy precario en esa zona. Mientras tanto, con fondos propios seguimos invirtiendo en ampliación de corrales y en la construcción del saladero”.

“Como aporte también al desarrollo del parque industrial estamos llevando a cabo el ambicioso proyecto de la AV. Neustadt”.



OBRAS DE PAVIMENTACION Y CORDON CUNETA

Un aspecto central de su mensaje fue la obra pública. Sobre esto dijo: “NOS COMPROMETIMOS A EJECUTAR UN AMBICIOSO PROGRAMA DE PAVIMENTADO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD. El pavimentado de calles estratégicas de la ciudad y la generación de corredores alternativos de circulación es uno de los proyectos más ambiciosos de la gestión. Siempre tuvimos en claro que para poder recuperar décadas de desinversión -como pasó en Corrientes capital - era necesario conseguir fondos nacionales, provinciales e inclusive de organismos internacionales. Además de los que pudieran aportar el municipio y los vecinos.

Hoy vemos que las importantes obras que se ejecutaron o están en ejecución de este plan como las Avenidas: Perelló, Caa Guazú, Del Trabajo, Díaz Colodrero, Neustadt y Madariaga provienen de estas diferentes fuentes de financiamiento.

El cambio de gobierno nacional, lamentablemente hizo caer o demoró los proyectos ya licitados de pavimentación y repavimentación de otras varias arterias de la ciudad. Ante ello el estado municipal salió a buscar alternativas para aun así continuar con las obras tan necesarias.

Con el apoyo invalorable de este HCD se aprobó la compra de maquinaria vial y leasing de planta asfáltica con la que creamos la Unidad Municipal “Vial Goya”. Este equipamiento consiste en todo lo necesario para la preparación de suelo y pavimentado de calles con asfalto en caliente. Para este año proyectamos asfaltar más de 150 cuadras priorizando los lugares de mayor transitabilidad y además está también previsto el re asfaltado de las principales calles de la ciudad.

Como ya anunciamos, estamos arrancando con 9 cuadras en el barrio La Rotonda, 11 cuadras de calle Belgrano al sur y otras 11 de 9 de Julio al sur. Sabemos que son importantes todas las calles, pero también sabemos y fue una propuesta de campaña, darles prioridad a los corredores alternativos de circulación que vinculan los barrios con la actual trama urbana.

Es importante mencionar, que llevamos ejecutadas más de 50 cuadras de pavimento y proyectamos terminar estos cuatro años de gestión, con más de 200 cuadras pavimentadas”.

“Hemos construido hasta hoy más de 90 cuadras de cordón cuneta (en barrios Medalla Milagrosa, Devoto, Itatí, Independencia, Belgrano, San Martín, San Ramón, Villa Vital, Alberdi, La Rotonda, Pando, Juan XXIII, Matadero, Laguna Bosco, Villa Scófano, Yapeyú, PROCREAR, entre otros) y proyectamos terminar estos cuatro años de gestión con más de 200 cuadras de cordón cuneta. Para ello, actualmente trabajamos en cinco frentes de obras simultáneos, en el Norte, Sur, Centro, Este y Oeste de nuestra ciudad. Muchas de estas cuadras recibirán el Asfalto en Caliente”.

También dijo: “Continuamos con el programa con aportes de los vecinos, pero aquí hemos realizado cambios para ser más justos. Nos parecía un acto de injusticia que algunos vecinos tuvieran que pagar por su pavimento y otros no”.

“NOS COMPROMETIMOS A REFORMULAR EL PROGRAMA MITA Y MITA y ahora es “Mita y Mita con Devolución”, reintegrando la inversión realizada por los vecinos en créditos sobre el impuesto inmobiliario de su propiedad. Los vecinos frentistas ya empezaron a presentar las Declaraciones Juradas con el detalle de las bolsas aportadas por cada uno. Estos datos y el año de ejecución de la obra, nos permitirá revaluar las bolsas aportadas y emitir las notas de crédito para que cada vecino pueda compensar sus impuestos atrasados o actuales. Para no ser injustos incluimos también como beneficiarios a todos aquellos vecinos que aportaron bolsas de cemento desde el año 2006 en que comenzó el programa”.

“Pavimentamos varios pasillos internos en manzanas a las que se le dotó de servicios de agua, cloaca, desagüe e iluminación, realizamos obras de albañilería y pintura a instituciones de la ciudad”.

“Incorporamos 200 nuevos nichos en el cementerio “La Soledad” en el ala sur y están en ejecución 100 nuevos espacios. Todo esto se suma a los más de 400 realizados por nuestra gestión”, acotó.

“Nos COMPROMETIMOS a dar un VUELCO HISTORICO en el SISTEMA de ILUMINACION de la CIUDAD y complementando la histórica inversión en materia energética, dotamos de luminarias LED con estructuras y cableados nuevos a la Av. Mazzanti, Av. Francisco Sá, Av. Alem, Av. 1ros. Concejales, Av. Madariaga, Av. Sarmiento, Av. Caá Guazú, Av. Perón y las calles José Gómez, Colón, Belgrano, San Martín, Ejercito Argentino, Juan Esteban Martínez, Mariano I. Loza, España, 25 de Mayo, 12 de Octubre, Pasaje Wenceslao Fernández. También, finalizamos el trabajo de iluminación LED en las calles Tucumán y Bartolomé Mitre. De esta manera, mejoramos notablemente la iluminación de estas importantes arterias con más de 1350 luminarias LED. Generamos mayor iluminación, ahorro y uso racional de la energía, seguridad y tranquilidad en los ciudadanos. Conociendo las necesidades de nuestros vecinos, reutilizamos las luminarias que fueron retiradas de las calles antes mencionadas en calles: Mendoza, San Luis, Chile, Marambio, 9 de Julio, Corrientes, José María Paz, Cialzeta, República del Líbano y Evaristo López”.



AVENIDA NEUSTADT

También puso de relieve: “NOS COMPROMETIMOS A PAVIMENTAR LA AV. CIUDAD DE NEUSTADT y en pocas semanas este sueño ya será una realidad. Pronto estaremos inaugurando la totalidad de una de las obras estructurales más importantes para la ciudad, proyecto que ya se encuentra en más de un 80% ejecutado. Con una inversión de más de $50.000.000, se transformará en uno de los ingresos principales a Goya, permitiendo mejorar la conectividad e impulsar un desarrollo ordenado del área fabril y de servicios. Además facilitará a futuro el desarrollo en la zona de la Playa de Transferencia de Cargas, para que los vehículos de gran porte disminuyan su ingreso a la planta urbana céntrica, con la consiguiente mejora en la seguridad vial y el cuidado de nuestras calles. También esta avenida será una vía de comunicación fundamental para los barrios de esa zona, Arco Iris, Sarmiento, Esperanza, Matadero, Francisco I y Juan XXIII, entre otros. Los importantes pluviales que se están instalando bajo la calzada y que representan casi el 50% de la inversión, mejorarán notablemente el escurrimiento de las aguas de lluvia también en todos estos barrios. Fue NUESTRA PALABRA, fue NUESTRO COMPROMISO y lo estamos CUMPLIENDO JUNTOS”.



COMUNICACIÓN Y PRENSA

El jefe comunal dijo: “Creamos la Subsecretaría de Comunicación Institucional y la Coordinación de Prensa, mejoramos notablemente la calidad de la información institucional a través del moderno Boletín Municipal y sitio web oficial, complementamos la difusión gráfica con audios que testimonian las principales noticias municipales, llevamos realizados casi 700 videos institucionales de alta calidad con diferentes cámaras y con producción 100% local; transmitimos en vivo y en directo los principales acontecimientos comunales a través de las redes sociales (Facebook) y la radio municipal FM Ciudad (88.3). La primera emisora municipal cumplió un año al aire, consolidando una programación con producción 100% local”.



LINEA 0800

“Nos COMPROMETIMOS a Tener un MUNICIPIO CADA VEZ MAS CERCA de NUESTRA GENTE y por ello creamos la Línea directa y gratuita con el Vecino. En los últimos meses pusimos en funcionamiento el número de atención telefónica gratuito 0800-444-4692, sistematizando reclamos y llevando estadísticas precisas de las principales demandas de nuestra sociedad y el grado de respuesta de nuestras diferentes áreas. Se brindó respuesta a más de 700 llamados recibidos. Pero queremos avanzar aún más en la cercanía con el vecino, y para ello señores concejales, pondré a su consideración, a la brevedad, un proyecto de ordenanza que cree las Delegaciones Municipales Norte, Sur y Este. El objetivo es acercarnos al vecino, facilitándole cada vez más su relación con el estado municipal, y también avanzar en el proceso de acercarle otros servicios no municipales, que produzca una verdadera descentralización de la ciudad con la consiguiente mejora en calidad de vida y seguridad vial. Fue NUESTRA PALABRA, fue NUESTRO COMPROMISO y lo estamos CUMPLIENDO JUNTOS”, expresó.



CONSEJOS VECINALES

Continuó diciendo que “además sabemos que no es posible realizar una buena gestión creyendo que todo se hace bien, y por ello aceptamos la mirada externa y muchas veces críticas que aportan los presidentes de los más de 70 consejos vecinales de Goya, aliados en esta tarea de procurar una Goya con mejor gestión. Y sumado esa valiosa tarea que realizan, este intendente también tiene contacto diario y relación directa con cada uno de los vecinos de la ciudad, escuchándolos y estando a disposición de todos siempre”.



ADMINISTRACION MUNICIPAL

“Nos COMPROMETIMOS a una ADMINISTRACION cada vez más EFICIENTE y para poder avanzar en ese camino implementamos un moderno Sistema Integral de Administración Municipal que nos dio mayor eficacia y eficiencia en la captación de los recursos, su administración y control; una mejor imagen del municipio, otorgando transparencia y mejor atención al contribuyente”, dijo.

Aseguró que “con este nuevo sistema mejoramos la operación y control de la administración contable, tributaria y de personal; incorporamos nuevas metodologías de presupuesto de recursos y egresos; logramos un contribuyente unificado, que a partir de un padrón único de personas físicas y jurídicas, agiliza la gestión de cobro; jerarquizamos la atención al vecino con atención personalizada en los modernos puestos; conectamos todas nuestras delegaciones con este edificio municipal; llevamos un seguimiento más detallado de la deuda que posee el Municipio con sus proveedores; implementamos lectores de códigos de barras e impresoras tickeadoras, utilizando Tickets Recibos con cinta testigo para optimizar la seguridad”.

Recordó que “habilitamos distintas bocas de pago de impuestos, como Pago Fácil, Rapipago y próximamente se podrá abonar además con Tarjetas de Débito y Crédito. También se está trabajando para que en el corto plazo los contribuyentes puedan consultar –via internet- el estado de deuda que tienen con el Municipio. También, instalamos un cajero automático mediante la firma de un convenio con el banco Galicia, para brindar más servicios a los empleados municipales y contribuyentes”.



CENTRO DE MONITOREO

En otra parte de su alocución dijo: “Nos COMPROMETIMOS a un ESTADO MUNICIPAL INVOLUCRADO con la SEGURIDAD y por ello pusimos en marcha el tan anhelado Centro de Monitoreo, con más de 69 cámaras de seguridad que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad y en algunas dependencias municipales, el que se suma a la anterior creación de la Guardia Urbana Municipal. Cabe destacar que proyectamos y ejecutamos el Centro Municipal de Monitoreo con recursos propios, y sin ningún tipo de apoyo ni colaboración del gobierno de la provincia ni de la nación. Como creemos que el tema de seguridad nos compete a todos, hicimos nuestro gran aporte con esta inversión, más allá de que la responsabilidad principal sabemos es del Gobierno Provincial. Aun así, no escondemos los problemas y nos hacemos cargo. Este nuevo servicio público brinda información permanentemente a la Justicia y a las fuerzas de seguridad. También realiza un trabajo conjunto con las direcciones de Tránsito e Inspección General”.



SEGURIDAD VIAL

“Nos COMPROMETIMOS a un ESTADO MUNICIPAL CUSTODIO de la SEGURIDAD VIAL: Tras una ardua tarea de prevención, redujimos en casi un 70% los accidentes en el área urbana, en un 50% la cantidad de actas de comprobación de infracciones de tránsito y monitoreamos permanentemente la accidentología vial para fortalecer los puntos críticos. Dijimos que entre otras acciones íbamos a ejecutar un amplio plan de Semaforización. Estos últimos días, instalamos diez nuevos semáforos en las esquinas que registran los mayores índices de accidentes en nuestra ciudad: Caa Guazú y 25 de Mayo; Corrientes y España; Baibiene y Tucumán; Colón y Alvear; Perón y Las Heras; Alvear y 9 de Julio; 12 de Octubre y Mariano I Loza; Baibiene y Colón; Sarmiento y José Gómez; Mariano I. Loza y Evaristo López. Estos se suman a los ocho semáforos que habíamos colocado anteriormente. En los próximos meses, instalaremos más con sus correspondientes sendas peatonales y líneas de frenado”, dijo el titular del DEM.



OBRAS DE AGUA POTABLE

Otra obra trascendental destacada por Bassi fue el de la extensión de la red de agua potable, y de cloacas. Y señaló. “NOS COMPROMETIMOS A LLEVAR AGUA A TODOS: Instalamos junto a la empresa Aguas de Corrientes la red de agua potable desde calle Tucumán hasta el Puerto y al Sur del Club Doña Goya, más de 8.000m de cañerías y más de 400 conexiones domiciliarias. Esta es una obra histórica que les cambió la calidad de vida a todos estos vecinos”

“A la obra del Puerto podemos agregar 4.000m más de cañerías de agua potable, 2.000m de cañerías de red cloacal y 100 conexiones domiciliarias en toda la ciudad, lo que totalizan 12.000m de cañerías de agua potable, 2.000m de cañerías de red cloacal y 500 conexiones domiciliarias realizadas en el año 2015. Para el 2017 continuamos ejecutando obras de agua potable a sectores que históricamente carecieron de este servicio saldando una deuda histórica del estado con la gente. Este año avanzamos con la instalación de agua potable en el barrio Santa Clara, con más de 3500 metros de cañerías instaladas. Además está proyectado, continuar en el barrio Aeropuerto, en el Parque Municipal San Lucía y en la zona rivereña la extensión de agua potable al paraje Remanso, Isla Sola y Paraje El Bajo”, dijo.

“En el marco del convenio con Aguas de Corrientes S.A. se está ejecutando la red colectora cloacal en el barrio Virgen de Lourdes, por un total de 36 cuadras con más 4000 metros lineales de cañerías”.

“Seguimos esperando que se concrete la obra de la Colectora de la calle Jujuy que nos permitirá conectar a miles de vecinos al sistema cloacal”, acotó.



CENTROS COMERCIALES

También comentó que “se encuentra vigente el convenio firmado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, cuyo objetivo es desarrollar los principales ejes comerciales, a través de la conformación de centros comerciales a cielo abierto que potenciarán las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas. También desarrollamos junto a profesionales del BID y la Universidad Tecnológica de Viena un anteproyecto de intervención de la Ex Estación de Ferrocarril”.



LA VIVIENDA

“Nos COMPROMETIMOS a un ESTADO MUNICIPAL involucrado en la Difícil Problemática de la Vivienda: En el marco del programa PRO.CRE.AR, en las 4 manzanas que fueron adquiridas en el año 2015, a través del fideicomiso de ANSES y con operatoria del Banco Hipotecario, se encuentran ya realizadas en más de un 95% las obras de agua, cloacas, cordón cuneta, energía y alumbrado público. Estamos esperando la autorización de comienzo de las obras restantes teniendo en cuenta que este año se adjudicarán los terrenos a sus respectivos beneficiarios. Recordemos que el objetivo es facilitar terrenos para que nuestros jóvenes puedan adquirirlos a precios razonables para la construcción de sus casas en el marco de este exitoso programa. Y la construcción es una actividad generadora de mucho trabajo”, dijo.

“Hemos iniciado acciones que promueven la atención de dos Derechos Humanos fundamentales consagrados: en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial y en nuestra Carta Orgánica Municipal; relativos al acceso a la propiedad de la tierra y de la vivienda familiar. En este sentido, por iniciativa de éste intendente y de concejales del Honorable Concejo Deliberante, se sancionaron diversas Ordenanzas y Resoluciones, que referidas a las tierras de propiedad del Municipio, promocionan su adquisición por sus ocupantes y el otorgamiento de los títulos de propiedad respectivos. En este marco también firmamos un convenio con el Colegio de Escribanos de Corrientes, por el que los honorarios notariales se equiparan a los establecidos por el INVICO, y se exceptúa a los ocupantes por más de 10 años del pago de impuesto inmobiliarios y tazas por retribución de servicios hasta el momento de la escrituración del inmueble a su favor”, comentó.

“Con el fin de paliar la situación muy vulnerable de algunos vecinos desarrollamos 34 Módulos Habitacionales que tiene como fin el mejoramiento del hábitat y la reurbanización. Formamos así, la patrulla de emergencia habitacional, para dar soluciones constructivas puntuales. Abordamos la relocalización y reurbanización del asentamiento Los Chacales, regularizando lotes que ya cuentan con servicios públicos en una dimensión de 200m2. Trabajamos conjuntamente con la Organización TECHO y fruto del buen resultado de este esfuerzo mancomunado, ya podemos anunciar la construcción inminente de 30 viviendas de emergencia, con la jornada de invierno de TECHO. Del mismo modo, en conjunto con la Cuaresma Fraterna de la Parroquia Catedral, construimos tres casas de material”, expresó.

Recordó también que “se destinará en las manzanas PROCREAR el 50% de una de las mismas a la construcción de la futura Terminal de Ómnibus. De acuerdo a estudios previos realizados esta ubicación es la más adecuada por accesibilidad, conectividad y equidistancia respecto al desarrollo de nuestra planta urbana. Actualmente nos encontramos abocados a la búsqueda de fuentes de financiación contando ya con el título de propiedad del terreno y anteproyecto elaborado. Reconozco y agradezco la ordenanza votada por ustedes, que aprueba esta nueva localización. Entre todos, nos queda pendiente el destino que consideremos más conveniente, para el terreno de Av. Alem, sobre el que pronto le acercaremos propuestas”.

Agregó que “en lo que respecta a la actual terminal de ómnibus, en lo inmediato vamos a comenzar la construcción a nuevo, en donde hoy se encuentra la Dirección de Tránsito, de baños inclusivos para caballeros, damas. Donde planificamos construir a futuro un centro cultural”.



PUENTE GOYA RECONQUISTA

Mencionó que “nos COMPROMETIMOS a Gestionar la pronta Realización del PUENTE GOYA/RECONQUISTA: Consideramos al mismo como de alto impacto en el desarrollo de la región, por lo que hemos insistido en gestiones, organizado y/o participado de eventos que lo promueven, e inclusive hemos tenido reuniones con representantes de empresas extranjeras interesadas en su construcción y/o financiamiento. Nos preocupa que la provincia haya dado prioridades a otros puentes por sobre este, que tiene priorización por ley. Redoblaremos el esfuerzo junto a la Sociedad Civil y las localidades beneficiarias. Goya ha sido seleccionada para el desarrollo del programa ICES —Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sustentables—, propuesta institucional del Banco Interamericano de Desarrollo, que busca apoyar, con una visión multisectorial a las ciudades emergentes de Latinoamérica en sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos; dentro de este programa, firmamos un convenio con la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación para el “Desarrollo Urbano y Cambio Climático, escenarios de crecimiento urbano y estudios básicos sobre mitigación y adaptación al cambio climático en el Municipio de Goya”. Recientemente se realizó la presentación de las primeras conclusiones y se están perfilando los proyectos necesarios para el desarrollo sustentable de nuestra ciudad, siendo la misma una herramienta indispensable para la planificación integral del crecimiento de Goya”.



MEDIO AMBIENTE

En la parte final de su discurso, el Intendente dijo: “NOS COMPROMETIMOS A CUIDAR EL AMBIENTE: Y por eso hemos encarado el más ambicioso programa de arbolado urbano que se haya ejecutado en estas últimas décadas. Estamos destinando todo el producido del Vivero Municipal a cumplir este objetivo. Ya llevamos implantadas más de 20.000 ejemplares de especies en su mayoría autóctonas, todas producidas en nuestro vivero. También seguimos mejorando los espacios públicos con plantas de jardín y arbustos que en su gran mayoría producimos. También por iniciativa de este HCD hemos encarado el programa de reemplazo de las bolsitas de los supermercados por otras reciclables”.

Recordó que “con apoyo del BID, tenemos la notificación que durante este mes de marzo estarán ya trabajando en Goya el grupo de expertos que estudiarán cual es el lugar alejado del casco urbano, más conveniente para trasladar el Basural y definirán el plan maestro de tratamiento de la basura por los próximos treinta años. El estudio incluye desde la modalidad de recolección más eficiente hasta el proyecto ejecutivo de la planta de reciclado y del futuro vertedero. Podremos comenzar luego con el imprescindible y complejo proceso de cerrar nuestro actual basural y abrir el nuevo. El no contar con este estudio nos ha impedido permanentemente acceder a financiamiento, muchos de ellos no reintegrables. Una problemática pendiente de años y estamos dando pasos firmes para enfrentarlo”.



PARQUE AUTOMOTOR

Continuó diciendo: “Nos COMPROMETIMOS a dejar un PARQUE AUTOMOTOR MUCHO MEJOR del que RECIBIMOS: En estos tres años fortalecimos notablemente el parque automotor sabiendo que recibíamos un parque automotor totalmente obsoleto y destruido. Por eso, incorporamos dos nuevas motoniveladoras New Holland 0km, 2 camiones hidrogrúas, 2 camiones hidroelevadores, 2 camionetas 4x2, 2 camionetas 4x4, un automóvil Chevrolet Celta destinado al Centro de Monitoreo; 3 camiones volcadores, una camioneta Chevrolet S10, 6 motos Honda XR 125cc, una ambulancia de alta complejidad y un ómnibus para 44 pasajeros destinado al transporte de contingentes educativos, artísticos, deportivos y otros, realizando más de 15 viajes por mes a localidades vecinas y trasladando contingentes de zonas rurales”.



ESPACIOS PUBLICOS

“Nos COMPROMETIMOS a REVALORIZAR el ESPACIO PÚBLICO: Intervenimos en los principales espacios públicos de nuestra ciudad como la plaza Italia, Placido Martínez y Mitre con nueva iluminación y mejoras. En próximos días inauguraremos las modernas luminarias y remodelación total en la emblemática plaza San Martín que nos enorgullece como goyanos y correntinos. Hoy podemos ver todos los fines de semana, estos espacios llenos de niños jugando, padres compartiendo mates y abuelos acompañando a sus nietos. Pero como interpretamos que nuestra gente necesita de estos espacios públicos y se fue apropiando cada vez con mayor intensidad, decidimos completar las obras mencionadas con detalles que no son menores, como los dispenser de agua caliente para el mate, los enchufes para cargar celulares o cualquier otro artefacto electrónico y los renovados juegos para los niños. También, estamos embelleciendo estos espacios con monumentos que llaman a la concientización sobre temas como el VIH/Sida y la donación de órganos, el monumento a Sonho “el amigo de todos”, la remodelación de la histórica fuente de las tortugas, obras artísticas, el rediseño de la señalética de las esquinas de la ciudad, entre otros. Conforman también un aporte importante al embellecimiento de la ciudad que potencia nuestro perfil turístico. Para este 2017 proyectamos continuar con este plan de mejora de espacios públicos en diferentes barrios de la ciudad”, dijo.

Asimismo señaló: “NOS COMPROMETIMOS A MEJOR LOS ACCESOS A NUESTRA CIUDAD y por ello decidimos construir el Monumento a los Inmigrantes en la rotonda de ingreso, erigiendo allí un mástil de 40 metros de altura con una enorme bandera Argentina, elevando nuestra autoestima como goyanos y argentinos, el cual abraza a las banderas de las principales colectividades que llegaron a Goya y que son la esencia de nuestra cultura e idiosincrasia. Es un sentido homenaje de los actuales goyanos a nuestros padres y abuelos que con tanto esfuerzo forjaron lo que hoy somos. Fue NUESTRA PALABRA, fue NUESTRO COMPROMISO y lo estamos CUMPLIENDO JUNTOS”.



GOYA PUEDE

En una reflexión final el intendente Bassi expresó: “Como les decía al comienzo, estamos convencidos de que SI GOYA QUIERE, GOYA PUEDE. Como verán, hay cuestiones planificadas desde una profunda convicción de ideales que nos llevaron a dar respuestas de la manera más justa. Hay otras que no nos dan tiempo para elaborar una estrategia y son esas, las que requieren de una táctica política, abordada por un grupo de goyanos y goyanas que ha dado sobradas muestras de capacidad de acción pero sobre todo, de trabajo en equipo. Porque sólos, ni pocos, no hubiéramos logrado nada. Esto se hace así, UNIDOS”.

“Creo que todavía nos falta y por eso, señor presidente, señores concejales, les pido que nos acompañen, que se sumen donde ustedes quieran y que sumen a quienes ustedes consideren hacerlo, porque esta gestión incluye a todos los tengan ganas de trabajar y de comprometerse con la ciudad. Les pido también, a los que decidan sumarse y a los que ya están y decidan quedarse, que se mantengan unidos. Quizás, desde veredas diferentes podremos llegar a la misma esquina, pero créanme que el camino transcurrido dejará huellas más firmes si vamos juntos. Por eso, también les pido a todos, que se sumen y dejen sumar. Porque para poder gobernar es menester no aferrarse siempre a la propia voluntad, no hacerles hacer siempre a los demás lo que uno quiere, sino permitir que cada uno pueda hacer también una parte de lo que desea”, dijo..

Consideró que “es fundamental orientar las enseñanzas hacia un futuro posible, que debe ser construido por todos y en el que todos tenemos un lugar. No podemos dejarnos agobiar ni estar condicionados. Por el contrario, es dable dejar en claro que somos capaces de lograrlo y que eso nos producirá una gran alegría. Nuestro mensaje es esperanzador, convincente y cargado de compromiso. En el pasado está nuestra identidad. De la que no renegamos. En el presente está la realidad, con todas sus dificultades que buscamos modificar. El futuro termina siendo lo único posible, porque es lo único que podemos idealizar. En definitiva, caracterizamos al futuro como la suma de los presentes compartidos, que será mejor, cuantos más nos sumemos para su logro o concreción.

Hagamos cada uno una parte, llegaremos más lejos, con las ganas de siempre y con más fuerza que nunca, demostremos, goyanos, que UNIDOS GOYA PUEDE SEGUIR HACIENDO MAS”.-