En el año crecerán un 35%: Los salarios del sector público aumentarán en marzo entre el 15 y el 18 por ciento

El gobernador de la Provincia, Ricardo Colombi tras la finalización de la Asamblea Legislativa, invitó a la prensa a una conferencia en el Salón Verde de Casa de Gobierno, que se concretó a medio día, y en la que entre diferentes temas el mandatario ratificó los dichos en su discurso respecto de la situación de los sueldos del Sector Público, consignando que la masa salarial crecerá en el año de 15 mil millones a 21 mil, lo que da un incremento de un 35 por ciento anual.Durante una conferencia de prensa ofrecida al mediodía en el Salón Verde de Casa de Gobierno, el gobernador Ricardo Colombi, tras agradecer la colaboración, aún en las disidencias según expresara, de los hombres de prensa durante todos estos años de gestión. Destacando que no le molestan las críticas y que la convivencia fue muy buena y de mucho respeto.Tras esta estos aspectos, el Mandatario de forma muy clara sostuvo: “la masa salarial de los empleados estatales en el año crecerá en el orden del 35 por ciento, lo que da al sacar las cuentas desde 15 mil millones que gastamos en la actualidad a 21 mil millones que se afectará al final del ejercicio, el incremento para el sector será gradual, iniciándose en el mes de marzo con un 15 a un 18 por ciento, y luego se dará el resto gradualmente en mayo, junio y así sucesivamente hasta llegar al 35 por ciento, creo que muy por arriba de lo que se habla en otros sectores”.Destacando al respecto, que esto se da: “porque hemos hecho un gran esfuerzo en todo estos años, de encontrarnos con una provincia inviable y con sueldos atrasados, a este presente, donde la responsabilidad fiscal es un logro palpable y visible, y que además genera previsibilidad, sustentabilidad y estabilidad”.Finalmente Colombi también destacó que en su viaje a Estados Unidos, Corrientes logró el acceso a 25 millones de dólares, que vienen como subsidio, que se invertirán para el gasoducto de Curuzú Cuatía y la Reforma del Estado. A lo que se accedió fundamentalmente por la muy buena posición de la Provincia en materia fiscal, y que tiene más relevancia porque deja a la Provincia en condiciones de acceder al financiamiento internacional. Lo que es importante para proyectos para de infraestructura sobre todo, que tienen muy alto costo”."Gobernar Corrientes parecía una misión imposible"El gobernador Ricardo Colombi brindó su último discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el pleno de la Legislatura provincial y anunció aumentos salariales para el año que podría ser de hasta el 35 por ciento. En varias ocasiones, destacó a su gestión desde diversos frentes: "Entendimos que la solución a los problemas no es tarea de una solo, es un desafío de todos. Veníamos de crisis fuertes". El mandatario pasará a la historia como el primer reelecto y el que más etapas cumplimentó en Corrientes.En un discurso que duró 46 minutos, Colombi destactó su gestión en varias ocasiones, apuntó contra el kirchnerismo y festejó la llegada de Macri a la Presidencia. Además, anticipó aumentos salariales para el año para la administración provincial de Corrientes y pidió que se trabaje en el Código Procesal Penal.El mandatario provincial Ricardo Colombi al iniciar su alocución ante la Asamblea Legislativa, abordó de manera retrospectiva la situación provincial, haciendo referencia al inicio de su primer mandato y la profunda crisis económico-social en que estaba inmersa, rápidamente dejó atrás esta referencia, al poner en perspectiva la manera en que se abordó la solución, que tuvo como característica principal, la participación, el acuerdo político y la pacificación social que llegó como consecuencia de ello, así se refería respecto a ello Ricardo Colombi en el inicio de su discurso.Colombi abordó con énfasis al aspecto económico-financiero de la Provincia, en su alocución, en el que exhibe logros muy importantes. El mandatario le asigna un enorme valor a la estabilidad, previsibilidad y superávit fiscal logrado durante sus diferentes mandatos, destacando que esto permitió la recuperación total del Banco Provincia, que hoy es uno de los soportes de las actividades productivas y pilar del bienestar de gran parte de la población activa y pasiva de la Provincia. Colombi puso de relieve que la estabilidad económica hizo que Corrientes fuera independiente de las ayudas del Tesoro Nacional. Mientras que también permitió ser solidario con el empleado público, manteniendo el salario a cubierto de los desfasajes inflacionarios.Esta instancia ha sido también propicia para que el mandatario provincial concretara una comparación respecto del actual Gobierno Nacional, con respecto al anterior, consignando el cambio producido en la Argentina, ha abierto oportunidades a Corrientes, que junto a esta nueva administración ha puesto en marcha el plan de obras más importante en décadas en Corrientes. “Estamos ante una gran oportunidad y no tenemos que desaprovecharlas”, dijo y ratificó que “no queremos que nunca más el gobierno central nos ponga palos en la rueda”.Colombi en el final de su alocución fue categórico al sostener que el futuro para el que “nos hemos venido preparando y trabajando con tanto esfuerzo, llegará de la mano de quienes sepan custodiar los logros y no solo garanticen la prosecución de la Democracia, sino que le brinden calidad”. Somos una provincia ordenada, sin deudas, con responsabilidad fiscal, con un clima de negocios favorable, baja conflictividad social, seguridad e independencia jurídica.¿Cómo no vamos a seguir creciendo, si tenemos todo para hacerlo?Estamos ante una gran oportunidad, y no vamos a dejarla pasar.Hay que seguir avanzando, por el buen camino.Este es el rumbo, que elegimos los argentinos, a eso apostamos, y estamos empezando a ver los frutos.De esa unidad, de ese compromiso, surgirán grandes beneficios para Corrientes. Se abre una nueva etapa. Estoy seguro que los correntinos sabremos aprovecharla.No queremos que nunca más, desde el gobierno central, nos pongan palos en la rueda, que nos castiguen por pensar diferente.Esta provincia le dio a la Nación hombres como el Libertador de América, el General José de San Martín, pero también otros héroes que dejaron todo por su patria, como el Sargento Cabral, el Tambor de Tacuarí, y muchos de los Mártires de Malvinas.La República ganó en republicanismo; la Democracia ganó en democracia; y el Federalismo ganó en federalismo.Hoy en la Argentina, los tres Poderes del Estado funcionan, y han vuelto a cumplir el rol para el que han sido creados por nuestra Constitución.Hemos recuperado el valor del Congreso, como ámbito de discusión política y conciliación de ideas e intereses.