Asamblea legislativa: Los principales anuncios del Presidente Macri

El presidente Mauricio Macri adelantó ante la Asamblea Legislativa los proyectos que requiere su gobierno para continuar el rumbo iniciado el 10 de diciembre de 2015 y comenzar a resolver los problemas pendientes "pensando en el largo plazo"."Espero que el Poder Ejecutivo y el Congreso podamos repetir el trabajo responsable y colaborativo, y aprobar las leyes necesarias para comenzar a resolver muchos problemas. Agradezco la buena voluntad de estas cámaras y las convoco a seguir avanzando", dijo el Jefe de Estado al abrir con su discurso el 135to período de sesiones ordinarias del Parlamento.A continuación, un repaso por áreas temáticas de los principales anuncios."Recibimos el país donde sólo el 41 por ciento de los argentinos tenía cloacas. Al fin de estos cuatro años el 75 por ciento las tendrán y el 100 por ciento en las zonas urbanas tendrán agua potable"."Sabemos que hay mucho por hacer en el tema de la salud, por eso lanzaremos un plan para personas con discapacidad, que son los derechos humanos de hoy"."Quince millones de argentinos hoy no tienen ni obra social ni prepaga. Creamos la Cobertura Universal de Salud para que estén protegidos y si tienen un problema reciban atención"."Tenemos que revolucionar la educación. Hoy la mitad de los chicos abandona la escuela. Asistiremos para detener la deserción, por eso vamos a ir a buscar a los que abandonan la escuela"."Sumaremos 2.000 escuelas a Internet, a través del satélite Arsat 2, porque todas las escuelas tienen que contar con la tecnología necesaria para estar conectadas"."Continuamos con el programa del anterior gobierno Conectar.Internet. En 2015 había 65 escuelas conectadas, para fin de año habrá 800"."Para cuidar a los docentes les pido que sancionen una ley que agrave las penas a quienes los agreden"."En 2016, unos 200.000 alumnos participaron del operativo Aprender, porque para mejorar hay que medir. Hoy les pido que traten un proyecto de creación del instituto de calidad educativa.Macri: "Los docentes deben tener un salario digno""Cada 37 horas una mujer muere por violencia de género. Por eso necesitamos un plan nacional contra la violencia de género, y el elemento fundamental es la educación, para poner fin a la violencia machista"."El Banco Central cumplió con sus metas. En el segundo semestre tuvimos la inflación más baja desde 2008. La tendencia es clara. La meta del BCRA es del 12 al 17 por ciento de inflación en 2017 y de menos del 5 por ciento para 2019"."Nos comprometimos a bajar el déficit fiscal. En 2016 tuvimos un 4,2 por ciento, en 2018 nos comprometemos a bajarlo al 3,2 por ciento y al 2,2 por ciento en 2019"."Los 115.000 millones de pesos que recaudamos por el sinceramiento fiscal, nos permitirá cumplir con la reparación histórica a los jubilados"."El campo argentino tiene un enorme potencial para ganar su lugar en los supermercados del mundo, y eso significa más exportación, más comercio, más trabajo y mejor transporte"."El turismo atrae a millones de extranjeros a la Argentina. El año pasamos se comenzó a devolver el IVA a turistas extranjeros. Queremos atraer a más turistas al país y por eso queremos un Plan Nacional de Turismo"."Tenemos que encontrar entre todos la manera responsable de aprovechar el potencial minero, cuidando el medio ambiente"."Necesitamos una ley de autopartes"."Necesitamos una ley de emprendedores para que los emprendedores puedan lanzar sus proyectos con facilidad, al estilo de lo que hicimos con la ley pymes, y para que Argentina se convierta en un polo tecnológico"."En 2016 aumentaron las exportaciones en dólares. Tenemos que cambiar mucho para que la productividad y las exportaciones lleguen a su real potencial"."Necesitamos una ley de reforma tributaria seria y profunda, para dejar de aplastar a los contribuyentes. Trabajaremos juntos en la Comisión para la reforma tributaria"."Todavía tenemos pendiente la reforma de la ley de coparticipación, que debería haberse hecho hace 20 años"."Necesitamos producir energía. En el acuerdo de Vaca Muerta, Nación, provincias y municipios trabajan junto a las empresas para que Argentina recupere su liderazgo y empuje"."Para crecer, necesitamos más créditos, menores tasas, y plazos más largos. Necesitamos bancos públicos más comprometidos con el desarrollo de las pymes, con mejores regulaciones"."Queremos desarrollo tecnológico e innovación productiva. Queremos que los científicos puedan hacer más y mejores investigaciones. La ciencia y la tecnología son claves para el crecimiento"."Queremos el desarrollo en todo el país; por eso el Plan Belgrano para las provincias del Norte del país. En febrero comenzamos con el Proyecto Pagatonia. Necesitamos que las economías regionales tengan la infraestructura que necesitan para crecer. Esto bajará los costos de logística y contribuirá al desarrollo integral del país"."A fin de este año vamos a tener 25.000 kilómetros de rutas construyéndose en todo el territorio, algo inédito para la Argentina"."Estamos mejorando los aeropuertos en las provincias para aumentar las exportaciones y fortalecer el turismo"."Para fin de año vamos a empezar a mejorar el San Martín cargas""Tenemos la obligación de reducir el impacto del cambio climático""Después de una década de despilfarro y corrupción, empezamos a normalizar el sector energético, para que los argentinos, en sus casas y fábricas, tengan energía cuando la necesitan"."Espero que sancionen las leyes para convertir algunos lugares del país, como El Impenetrable, en Chaco, en parques nacionales"."La inseguridad es una de las máximas angustias de los argentinos. Empezamos a reconstruir las estadísticas criminales, enviamos fuerzas federales a lugares con mayor índice de violencia, comenzamos a trabajar junto con gobernadores, como por ejemplo Rosario, y redujimos la cantidad de delitos. Lo mismo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Seguiremos asistiendo a municipios para que los argentinos vivan más tranquilos"."Si queremos resolver el problema de la inseguridad, debemos reformar el sistema penal juvenil"."Para combatir el narcotráfico, debemos trabajar todos juntos, Justicia, gobernadores, instituciones religiosas, y organismos provinciales. Este combate nos obliga a trabajar en diferentes campos: fronteras, inteligencia criminal y prevención"."Incorporamos un nuevo radar para cubrir puntos delicados de la frontera"."Vamos a recuperar el control del territorio que el Estado fue perdiendo"."Estamos concentrados en desarmar las cadenas de narcotráfico. Con proyectos como el que se aprobó de flagrancia, vamos a terminar con la puerta giratoria"."Hacia adelante vamos a sancionar una ley contra el paco""Vamos a reformar el Código Procesal Penal y el sistema nacional penintenciario"."Para que los argentinos vivan más tranquilos, la Justicia necesita cambiar"."Creemos en una Justicia independiente, que dé respuesta rápida a la gente, por eso seguimos avanzando en el Plan Justicia 2020"."Seguiremos avanzando en la reformad e la Justicia, para que sea más moderna, agil y transparente, y esté más cerca de la comunidad"."La Justicia empieza a investigar con libertad. A más de dos años de su muerte, queremos saber qué pasó con Nisman y su denuncia".Macri pidió a la Justicia que "avance" para saber "qué pasó con el fiscal alberto Nisman""Las buenas iniciativas tienen que permanecer, por eso seguiremos llevando a Tecnópolis a las provincias"."Los funcionarios del gobierno seguiremos tocando timbre para escuchar a la gente lo que tiene para decir"."Es inconcebible que en pleno siglo XXI, sigamos votando con un sistema arcaico que se presta a la trampa. Esforcémonos para que 2019 ya no sea así"."La corrupción se combate con transparencia. Por eso la ley de acceso a la información pública y la ley del arrepentido"."Pedí a la Oficina Anticorrupción que separara e investigara ante cualquier suspicacia frente a un potencial conflicto de intereses. Quiero que todo sea transparente"."La ética y la transparencia no sólo es obligación del sector público, también privado"."Pido al Congreso la ley de responsabilidad empresaria, que se debata y sancione".Macri anunció que enviará al Congreso una Ley de Responsabilidad Empresaria"Tenemos una alianza estratégica con Brasil y con el Mercosur, resolvimos los problemas pendientes con países de la región y comenzamos a pensar los desafíos del futuro"."Recibimos la visita de decena de Jefes de Estado y gobierno, cinco de ellos del G-7"."En 2017 se realizará la reunión del Foro Económico Mundial en Argentina"."En 2018, Argentina será sede de la reunión del G-20, uno de los foros económicos más importantes del mundo"."Continuaremos nuestro reclamo por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur"."El diálogo fortalece nuestra posición, y nos permite acercarnos para encontrar soluciones definitivas a este prolongado diferendo".