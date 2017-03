El arco gremial docente presentó convocatoria formal al paro del 6 y 7

Los referentes de los gremios docentes ACDP, AMET, SADOP, SUTECO, MUD y UDA presentaron esta mañana ante la Subsecretaría de Trabajo, una nota donde se ratifica la convocatoria formal al paro docente de los días 6 y 7 de marzo. Se trata de un paso esencial para cumplimentar el recaudo legal. "Nuestro objetivo es que se convoque a las paritarias nacionales", dijo José Gea.Los gremios docentes ACDP, SADOP, SUTECo, MUD, UDA y AMET, firmaron un acta dirigida a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, donde ratifican y adhieren al paro nacional de la semana que viene el 6 y 7 de marzo.El secretario General de ACDP, José Gea, expresó “lo que estamos haciendo es la presentación administrativa de la medida de fuerza, para darle el respaldo jurídico a los compañeros para que el paro de 48 horas no tenga inconvenientes en toda la provincia”.“Es por la convocatoria a paritarias, nuestro objetivo es que convoquen a paritarias nacionales para poder debatir el mínimo docente, incentivo, fondo compensador, políticas educativas que lleguen a la provincia” manifestó.“Esperamos que también la provincia nos convoquen, hasta la fecha no tenemos información en ese sentido, sólo trascendidos a través de los medios y esperamos que suceda en estos días” mantuvo.“No, el paro es un paro nacional por falta de paritaria nacional, el plan de lucha provincial no se realiza, esperemos que nos convoque la provincia para discutir el salario básico del docente y si no somos convocados el frente gremial va a determinar el plan de lucha a seguir” sostuvo.“Lamentablemente por falta de diálogo de parte del Estado el inicio de las clases comienza con un conflicto” mencionó.“Esperemos que tome conciencia el Estado la necesidad de hablar, queremos transmitir en conocimiento que tenemos los docentes, que hasta el momento no podemos hacerlo” cerró Gea.