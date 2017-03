Concejales del FPV y de Eco opinaron sobre el mensaje del Intendente Bassi

Los legisladores comunales del oficialismo destacaron “lo mucho” que se hizo en la gestión liderada por el Intendente Gerardo Bassi al tiempo que remarcaron la convocatoria a todos los concejales “a trabajar unidos por Goya a pesar de ser un año electoral”. Desde la oposición, en tanto, opinaron que el Mensaje tuvo “muy pocas propuestas para la ciudadanía”, pero se comprometieron a seguir trabajando en base al diálogo y en pos del bien común. Como en 2016, la sesión inaugural del HCD de Goya, fue transmitida por internet.



Juan Domingo González

El presidente del Concejo Deliberante resaltó en primer término que “por segundo año consecutivo”, se pudo transmitir en vivo, por internet, la sesión inaugural del período ordinario 2017 del HCD de Goya.

En cuanto al Mensaje del Intendente Gerardo Bassi dijo “la vedad que ha hecho un repaso pormenorizado de cada una de las acciones de gobierno en 2016. Acciones que básicamente se puntualizaron en la inclusión, a través de las distintas áreas del Ejecutivo Municipal donde se avanzó principalmente en lo social, sin dejar de lado las importantes obras de infraestructura en la ciudad y en lo que hace al turismo que viene desarrollándose en Goya.

Más allá de esto, consideró que “lo más destacable” es el final, donde “el Intendente con un tono conciliador, de unidad, nos convocó a todos los concejales a trabajar fuertemente unidos por Goya a pesar de ser un año electoral en el que goyanos y correntinos todos vamos a tomar decisiones muy importantes como elegir intendente, gobernador, legisladores”.

“Tenemos que tener en claro que en la discusión de los diferentes proyectos políticos que se planteen de cara a la sociedad como alternativa de los diferentes partidos, no se deje nunca de lado la prioridad que sin duda es la necesidad de todos los vecinos en lo cotidiano, en el corto, mediano y largo plazo”, remarcó González.

Respecto a como creía que iba a ser la relación entre los concejales del oficialismo y la oposición dado que 2017 es un año de elecciones, el presidente del HCD expresó “soy un convencido que si fomentamos el diálogo, siempre hay un punto de acuerdo. Soy optimista respecto del año que se inicia. Los consensos se construyen dialogando”.

“El contacto entre el FPV y ECO es fluido, soy muy optimista. El HCD es la caja de la resonancia de los vecinos de Goya y creo que tenemos que estar a la altura de esas demandas y anteponer esas demandas por sobre las diferencias políticas que podamos tener”, auguró el titular del Cuerpo Legislativo.



Jorge Fernando Mazzaro

En tanto a juicio del concejal del Partido Popular-ECO, el Intendente “ha relatado todo lo que se ha hecho en los últimos tres años, por eso fue un poco extenso. Creo que tenemos que esperar que este año se nos de lo que todavía falta. Las promesas que el Intendente hace para este año son muy alentadoras”, opinó.

Y en cuanto a las palabras que el jefe comunal expresó hacia su persona, Jorge Mazzaro dijo que “fue inesperado y le agradezco muchísimo”. Sobre los motivos de dicha manifestación comentó que hace unos días se encontraron “despidiendo a un amigo en común, y estuvimos charlando sobre lo que es la gestión del Intendente. Yo le conté mi experiencia y el me contó la suya y quizás le cayó bien lo que hablamos y ese sea el motivo”.

“Es la única persona (en alusión al Intendente) que ha hecho para mí una mención que no es que me merezca pero me llena de orgullo. Por eso le desee mucha suerte para este año”, manifestó el edil y consideró que la convivencia en el HCD “va a ser mucho más difícil que lo habitual, pero convivible”.



Marta Reyes Letellier

“Fue una rendición de cuenta de lo actuado y una proyección de lo que se piensa hacer durante este año. Indudablemente el Mensaje pone en evidencia las calidades del Intendente Gerardo Bassi que tiene una potencialidad de trabajo y de gestión fuera de toda comparación”, elogió la concejal Marta Reyes Letellier.

La edil justicialista señaló que la alocución del mandatario “nos alienta a seguir trabajando por el bienestar de todos los vecinos de este Municipio”.

“Creo que el Intendente ha sabido consolidar un enorme equipo de trabajo de gente de las más variadas capacidades e intenciones, todas constructivas y a favor del bienestar de Goya. Es un equipo que da sustento a su trabajo y a sus ideas. Él es un hombre de mucha acción y todos tratamos de darle el acompañamiento que requiere esa acción con nuestro aporte de ideas y de trabajo concreto”, sostuvo la concejal.

Se le hizo notar que el profesor Bassi aludió en su discurso al trabajo que se realizó en cuanto en distintos barrios desde el Municipio en cuanto al uso de la tierra gracias a la sanción de ordenanzas y resoluciones, varias de las cuales fueron autoría de Reyes Letellier. “Esa es una visión que no todos la tienen y que hacen al ejercicio de derechos fundamentales como es la propiedad de la tierra, de la posesión de una vivienda única familiar”, señaló y exhortó a sus pares y al DEM “a seguir trabajando juntos”.



Stella Maris Ginocchi

“La verdad que a pesar de saber cómo marchó la gestión y lo que se hizo, realmente fue impactante el mensaje del Intendente de toda la evaluación de lo que se ha hecho hasta este momento y lo que se compromete a hacer que fue la promesa de campaña que asumió cuando inició esta gestión”, sostuvo la concejal “Mizuki” Ginocchi.

Y agregó: “Realmente promesa de campaña cumplida como ha ocurrido en muy pocos municipios de este país”.

Valoró, como lo más importante “la propuesta de incluir, de abarcar. No solo es la obra pública, tiene que ver con la cultura, la inclusión, la diversidad. Promocionar el turismo”.

“Hoy vemos a través de los videos que se pasaron que realmente cambió la ciudad. Esta gestión cambió la ciudad y todavía falta mucho por hacer”, resalto la concejal del PJ.



Jesús Méndez Vernengo

Por su parte, el concejal radical, Jesús Méndez Vernengo, dijo que el Intendente “ha tomado como su discurso inaugural de sesiones una situación que se viene repitiendo durante su gestión, que no propone mucho. Hay muy pocas propuestas para la ciudadanía. Habla de la Terminal, el CEPLA, y otras cuestiones que son un “copy y pegue” del mismo discurso del año pasado”, criticó.

“Sin dudas que al ser el último año de su gestión, nosotros como oposición queremos que le vaya bien y vamos a trabajar en consecuencia, pero la verdad es que el discurso propone muy poco”, recalcó el edil y acotó que por eso “como oposición tenemos que seguir marcando los puntos sobre las íes para que la ciudadanía mejore su calidad de vida”.

Se le apuntó entonces que el Mensaje hacía referencia a proyectos como obras de cordón cuneta y pavimento con la planta asfáltica y otras iniciativas.

“La planta asfáltica se anunció que arrancaba en Noviembre del año pasado y estamos a Marzo y la planta asfáltica todavía no funciona como tiene que ser. Por eso hemos votado en contra desde ECO a ese endeudamiento que quiere hacer esta gestión no solo a gestiones venideras sino a todo el pueblo de Goya”, argumentó el concejal de la UCR-ECO.

Subrayó que el Intendente “no habló del empleado municipal que la verdad es el motor de una gestión. Me asombra y me decepciona que no haya hablado. Por suerte y gracias a muchos hombres y mujeres estamos en democracia y este año vamos a elegir nuevamente Intendente y por supuesto va a haber dos proyectos de ciudad totalmente diferentes”, señaló.

En cuanto a cómo estimaba va a ser la relación entre los concejales este año, respondió que de parte suya, “va a primar siempre el bien común y tratar de que los vecinos de Goya tengan una mejor calidad de vida. Va a ser un año complicado. La verdad que en 2016 tuvimos mucho consenso y mucho dialogo. Espero que esto siga pasando, que sigamos dialogando, bregando por el bien común, respetándonos, mas allá de las diferencias y posiciones políticas de cada sector”.



Luis Ramírez

El concejal Luis Ramírez del PL-FPV opinó que el mensaje del Intendente “fue largo porque está muy lleno de contenido de todo lo que viene haciendo esta gestión y de lo que piensa hacer a futuro. La verdad que muy contento por el mensaje del Profe. Se luce la gestión, quedó a las claras con el video que se proyectó que es muy bueno”.

Del discurso Ramírez desatacó “todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las adicciones, de la contención. En la mayoría de las cosas esta orientado a que los jóvenes tengan un actividad que lo pueda separar de las drogas que es un flagelo enorme que tenemos. Es un problema que nos atañe a todos y ahí va mucho de su esfuerzo. Esa es la parte que más me llegó a mí, tal vez porque soy un trabajador de la salud, un farmacéutico”, justificó.

Hizo hincapié luego en que el Intendente convocó a trabajar juntos por una Goya mejor. “Invitó a los goyanos, no habló de partidos políticos, ni de sectores. Hizo un llamamiento a los goyanos”, indicó y auguró que en el HCD “vamos a trabajar bien. Podrá haber algunas rispideces porque cada uno tiene su corazoncito y cada uno va a tirar para su partido o frente, pero creo que no vamos a perder el respeto, ni se va a meter la cuestión personal”, auguró el concejal Ramirez.-