Intendente Bassi explicó entrada gratis a la Fiesta del Surubí y dijo que "todo fue estudiado"

El jefe comunal destacó que la medida de permitir que toda la ciudadanía de Goya pueda tener la posibilidad de entrar gratis al predio de Costa Surubí fue resultado de un estudio pormenorizado y que los costos “se van a cubrir, que se queden tranquilos, que fue todo estudiado”, y aclaró que “esta es una buena noticia, no entremos a confundir a la gente de que pueda participar”.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, el intendente Gerardo Bassi ponderó su decisión de que todo aquel que quiera ir a Costa Surubí para ver la Expo Goya y todo lo que se haga allí durante la Fiesta Nacional del Surubí pueda hacerlo en forma totalmente gratuita durante todos los días que dure el evento.

El jefe comunal dijo que hacer gratuita la entrada no significa que se baje el nivel de la Fiesta. Expresó: “Lo popular, lo inclusivo no tiene por qué ser chabacano. Al contrario. Lo mejor es para aquellos que menos tienen: para mostrar en vivo y en directo que hay otra vida y que tiene que ver con un Estado presente, y con el esfuerzo, la constancia, el esmero, la voluntad y la pasión de cada uno de nuestros vecinos. Esto (la entrada gratis a la Fiesta) no es nuevo. Desde el comienzo planteábamos el tema de la inclusión como elemento central desde la educación; prevención del las adicciones; derechos humanos. Trabajamos en muchos eventos libres y gratuitos. Por ejemplo, con motivo de la Estudiantina hicimos recitales. En el Día del Niño estuvo Piñón Fijo. Durante el Mes de Goya hubo eventos todos los fines de semana. Veníamos estudiando esto. El año pasado pudimos hacerlo un día, pero rondaba nuestra cabeza que cuando la ciudad está de Fiesta lo que pasa en realidad es que todos debemos estar de Fiesta. No hay vecinos de primera y segunda, el volumen de gente nos va a dar la posibilidad de que los estanes de la Expo Goya sean visitados y la gente podrá consumir. Me parece que el chico de la barriada que trabajo toda la semana puede tener la intención de ir con sus hijos pero llegado el día sábado de la Fiesta, donde hay un buen artista, ocurre que la entrada al predio de Costa Surubí tiene un costo y la entrada es un limitante”.



LOS CORSOS

Se le preguntó al Intendente Bassi si se podrán cubrir los costos que representa la Fiesta Nacional del Surubí con otros recursos que no sean los producidos por el cobro de entradas. El jefe comunal respondió: “Se va a cubrir, que se queden tranquilos, que fue todo estudiado. Esta es una buena noticia. No entremos a confundir a la gente, de que puedan participar y este Estado municipal toma riesgos. Si. Como un 31 de diciembre cuando 20 mil jóvenes estaban en la playa me aconsejaron que no hiciéramos eso, y nosotros arriesgamos. Me dicen que van a romper la iluminación nueva de la plaza San Martín pero confío en la ciudadanía: educar, educar. Un día van a entender. El vandalismo no nos va a ganar por lo menos nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo y convicción en que la gente tome conciencia, de que se apodere de su espacio público que es de todos los ciudadanos de Goya”.



“PARA SERVIR”

El intendente Bassi comentó: “Los funcionarios estamos para servir, para estar cerca de la gente. Hoy la gente tiene una visión mala de los políticos. Debemos tener una actitud humilde. Yo voy al corso y pago la entrada, pago mi mesa, es una actitud desde que estoy en la función pública. Esto viniendo de Plaza San Martin y los vecinos me saludan con cariño. El 11 de diciembre no pienso suicidarme. Voy a entregar todo lo que tengo, no hay dramatizar la vida es maravillosa, tenemos un equipo, estamos trabajando”.