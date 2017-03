Ciudad del Deporte: Gerardo Bassi ponderó la calidad del 10º Triatlón Ciudad de Goya y su amplia convocatoria

El intendente municipal de la ciudad de Goya se mostró emocionado por la repercusión del evento que iniciara en 2006, durante su gestión como director de Deportes y en este 2017 impresionó a todos en la 10ª Edición. Manifestó también resultados muy positivos en el Triatlón para Niños realizado este fin de semana.El «10º Triatlón Ciudad de Goya» tuvo lugar en la playa El Ingá, sobre el Riacho Goya y calles aledañas que llegaron hasta el inicio del acceso Norte, sobre Avenida Além. Convocó a más de 300 participantes durante los dos días: sábado 25 y domingo 26 de febrero de 2017.En paralelo pero en el marco del mismo evento, se desarrolló el «Triatlón para Niños» también conocido como el «Tria-Kids» en la pileta de la hostería El Nono, en inmediaciones de avenida Caá Guazú y calle 25 de Mayo, y sus calles cercanas. Para esta jornada que contó con la presencia de más de un centenar de niños, la Municipalidad de Goya dispuso de un ómnibus que acercó de manera totalmente gratuita a los pequeños que viven en los barrios periféricos de la ciudad.“¡Qué importante es que los padres acompañen a sus hijos, que son el mejor y mayor proyecto de vida!”“En mi caso particular, tanto Lautaro, Homero, Lorenzo y Amanda, han participado y vi la alegría. Los chicos estaban felices. Eran muchísimos los que nadaron, corrieron en bicicleta y después hicieron pedestrismo.”“Creo que es importante que los chicos sientan amor por la actividad deportiva, por la actividad física; dándoles contenido a sus físicas. Reitero esto porque me parece muy importante: tanto las obras estructurales que la ciudad necesita y las obras que tienen que ver con el espíritu de cada niño, de cada joven de nuestra ciudad.”“El triatlón es un evento que en lo personal, marca un ante y un después. Yo fui nombrado director de Deportes el 10 de diciembre de 2005 y en el 2006 respondí a una invitación de Toto Cuevas y de Fernando López Torres, a quienes siempre les agradezco. Fuimos a La Paz y me encontré con este evento maravilloso, donde se conjuga una potencia, una fuerza, una energía maravillosas. Felizmente, después de una pausa que tuvimos que hacer por una cuestión de inundaciones por el fenómeno del niño, que el triatlón haya vuelto a Goya y de esta manera (con tanta calidad, con tanta participación) nos pone muy felices a todos.”