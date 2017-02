Juez Dario Ortiz explicó sentencia que condenó al Ex Sacerdote Pacheco

Darío Ortiz, en declaraciones al programaque se emite por, explicó la sentencia que condenó a 13 años al ex sacerdote Pacheco, en una causa por supuesto abuso de un menor. La sentencia original fue anulada por el Superior Tribunal de Justicia, que ordenó que se hiciera un nuevo juicio. Esta vez el ex sacerdote fue condenado.

Se le preguntó qué elementos nuevos se habían valorado para llegar a esta nueva sentencia. Dijo Darío Ortiz: “Como elementos nuevos que se hayan incorporado al expediente ninguno. Son las mismas diligencias o pruebas incorporadas oportunamente. Este tribunal, en virtud a la anulación de la sentencia anterior por parte del Superior Tribunal de justicia, convocamos a una nueva audiencia para este lunes 20, finalizando ayer. Donde todos volvemos a revivir los sucedido en el debate, a escuchar a cada uno de los testigos, valorar las documentales, hemos escuchado un sinfín de testigos, muchas testimoniales técnicas, médicos, psicólogos, siquiatras, cada una de las partes pudo dar su alegato, hemos pasado a deliberar, y hemos llegado a este resultado por unanimidad con el convencimiento necesario y la certeza con la que se plasmó en nuestra sentencia”.

“Yo no sé qué valoró el Tribunal anterior. Lo que sí hicimos en virtud a este nuevo debate, valoramos nosotros, toda la documentación, todas las testimoniales, inclusive las partes han reconocido en la primera audiencia que se les ha preguntado todo al que se sentaba en la audiencia de debate, nadie se quería quedar sin dudas”, remarcó.



LA CONDENA

“Esta definición es la que se plasmó en esta sentencia”, dijo el Juez. Continuó diciendo: “La condena es a 13 años de prisión, que se va a cumplir desde el momento en que quede firme. Hemos establecido que los fundamentos de la sentencia, el por qué llegamos a esta decisión de que esta persona es responsable y del por qué de esta cantidad e años lo vamos a leer el 6 de marzo en horas del mediodía. Desde ese día todas las partes tanto la querella como el fiscal, la defensa tendrán la oportunidad de leer la defensa y tendrán los plazos para interponer los recursos de Casasión, si no hay recurso queda firme y si hay recurso tendrá que resolver el Superior Tribunal de Justicia si está acorde a derecho o no, mientras tanto el señor Pacheco seguirá en libertad”.

“Todas las jornadas de debate todas tuvieron sus particularidades, no nos olvidemos que le hecho ocurrió hace unos diez años atrás, en ese entonces la víctima tenía 15 años”, indicó.



CASO TESTIGO

La sentencia que condenó a Pacheco en este tipo de causas por abuso es poco común. Darío Ortiz reconoció que “debe ser uno de los pocos casos, quizás el único, al que se ha llegado a esta instancia con este resultado, independientemente de quién esté sentado en el banquillo a nosotros nos toca obrar de acuerdo a lo que escuchamos, vemos, y el conjunto de pruebas que valoramos que están en el expediente y al resultado se ha llegado por unanimidad, no hubo disidencias, todos compartimos la opinión”.