Con menos casos este año, el Dengue fue un problema menos

El director de Bromatología, Daniel Florito dijo que en comparación a los años anteriores el tema del dengue tuvo menor incidencia. Pero de todas maneras, el profesional recomendó no bajar la guardia. El profesional destacó que “actualmente, por suerte hasta el día de la fecha no hemos reportado ningún caso ni siquiera sospechoso que el año pasado a esta altura había algunos cuantos”.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por FM Norte, el funcionario comentó: “La problemática del dengue, el año pasado, produjo un tremendo dolor de cabeza no solo en Goya y en toda la provincia de Corrientes sino en el país. Actualmente, por suerte hasta el día de la fecha no hemos reportado ningún caso ni siquiera sospechoso que el año pasado a esta altura había algunos cuantos”.

Dijo Florito: “Creemos que hemos hecho un trabajo importante, ya que tuvimos 12 casos el año pasado que representan el 1,5 por ciento del total de la provincia. Por ende, nos indica que hemos hecho un buen trabajo, y actualmente no estamos bajando la guardia. No hay que hacerlo, se está haciendo descacharrizado, hemos colocado larvicidas en lugares donde así lo requerían las circunstancias como lugares con aguas estancadas. Pero hasta ahora no hemos reportado ningún caso a pesar de que la provincia de Corrientes se detectó el segundo caso en Capital, un caso importado de Formosa pero no tenemos ningún caso positivo a la fecha en Goya”.

El profesional también recordó a toda la población que la prevención la tiene que hacer cada ciudadano evitando todos los caminos que puedan promover el hábitat del mosquito vector.



RECOMENDACIONES

Florito dio recomendaciones respecto al dengue. Reiteró que se debe evitar la acumulación de agua, mantener limpios los patios, entre otras medidas. Señaló: “Repito que acá el actor principal es el vecino. La mejor forma de combatir el dengue es limpiando los domicilios, que no se acumule agua estancada. No solo para el dengue porque el mismo vector transmite el Zica, el Chickungunya y manteniendo los patios ordenados sin que haya elementos que junten agua”.

Recomendó también que “en esta época, la gente que va a viajar se cuide con repelente cada dos o tres horas y evitando que en su domicilio haya mosquitos utilizando insecticidas o tabletas repelentes, son medidas preventivas”.

El titular de Bromatología, Daniel Florito informó que un completo bloqueo vectorial se lleva a cabo apenas se conoce la sospecha de la aparición de la enfermedad en Goya. Así, por ejemplo, el año pasado la Dirección de Bromatología recibió la información de que oficialmente el laboratorio central había confirmado dos casos positivos de dengue en Goya.

En aquella oportunidad no fueron casos autóctonos sino importados. Se trató de dos personas que tuvieron que viajar a la provincia de Misiones, y vinieron a Goya con sintomatología.-